La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y hace flamear la bandera argentina cada 20 de junio

La historia que une a Liguria con uno de los grandes próceres Foto: X @paisajeante

Mientras en la Argentina el 20 de junio se vive como una fecha patriótica ineludible, en un rincón de Italia la memoria de Manuel Belgrano también sigue intacta. Lejos de Rosario, de Buenos Aires y del río Paraná, la figura del creador de la bandera argentina permanece viva en la comuna de Imperia, en la región de Liguria, donde año tras año se lo recuerda con homenajes, actos y banderas celestes y blancas. La escena sorprende por su fuerza simbólica: en Europa, a miles de kilómetros de distancia, el legado de uno de los grandes próceres argentinos continúa generando orgullo y pertenencia.

Por qué en Italia homenajean a Manuel Belgrano y hacen flamear la bandera argentina

La explicación está en la propia historia familiar de Belgrano. En la actual Imperia nació Domingo Belgrano Peri, padre del prócer argentino. Ese vínculo de sangre entre Liguria y el nacimiento de uno de los símbolos más importantes de la identidad nacional argentina explica por qué la ciudad italiana no lo considera un nombre ajeno, sino parte de una memoria compartida. Billiken recordó que allí existen un busto, una calle, un edificio y hasta una biblioteca que llevan el nombre Belgrano, en un tributo que no se limita a una efeméride sino que forma parte del paisaje cotidiano.

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano Foto: X @paisajeante

El detalle histórico que une a Imperia con el creador de la bandera

La conexión no es apenas emotiva: también tiene una dimensión documental e histórica. Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770 y murió el 20 de junio de 1820, fecha que luego se transformó en el Día de la Bandera en su honor. Su figura desborda el gesto de haber creado la enseña patria: fue abogado, economista, periodista, político y militar, además de un impulsor de ideas modernizadoras vinculadas con la educación, la producción y la organización del país. Distintos sitios oficiales y educativos lo presentan como una figura central del proceso independentista argentino y como uno de los hombres más influyentes de los primeros años de la patria.

En una comuna de Italia, el legado de Manuel Belgrano sigue intacto Foto: X @paisajeante

La historia detrás de la bandera argentina que todavía emociona a dos continentes

La bandera celeste y blanca fue izada por primera vez por Belgrano el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná, en Rosario, en un contexto de guerra y definición política. Más tarde, en julio de 1816, el Congreso de Tucumán la adoptó oficialmente como emblema patrio. Cada 20 de junio la Argentina recuerda no solo a su creador, sino también el valor de ese símbolo en la construcción de la identidad nacional. En ese sentido, el homenaje que se realiza en Italia adquiere una fuerza especial: demuestra que la historia argentina también dejó marcas permanentes fuera de sus fronteras, especialmente en aquellos lugares ligados al origen de las familias que protagonizaron su emancipación.

Realizan homenajes, exhiben monumentos y hacen flamear la bandera argentina Foto: X @paisajeante

Qué monumentos y espacios recuerdan a Belgrano en la ciudad italiana

En Imperia y sus alrededores, el homenaje a Belgrano tiene expresiones concretas. Según la reconstrucción difundida por sitios como Billiken, allí puede verse un busto dedicado al prócer con una placa que lo reconoce como creador de la bandera argentina. También existe un edificio con su apellido, una calle que lo recuerda y una biblioteca bautizada en su honor. A eso se suma un mural del artista Carlos Ferro, donde Belgrano aparece representado a caballo y acompañado por la bandera que imaginó en plena lucha independentista. Esa serie de homenajes confirma que la memoria del general no quedó reducida a un dato genealógico, sino que se transformó en patrimonio cultural.

Hablar de Manuel Belgrano solo como “el creador de la bandera” es quedarse corto. Su trayectoria incluye una fuerte vocación por el pensamiento económico, la educación pública, el periodismo y la formación cívica. El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros lo destacan como un intelectual atravesado por las ideas de la Ilustración, comprometido con el desarrollo de la agricultura, la industria, la enseñanza y la circulación de ideas a través de los periódicos. Esa amplitud explica por qué su figura sigue despertando interés: Belgrano no fue solamente un héroe militar, sino también un hombre de ideas que imaginó una nación más moderna y justa.