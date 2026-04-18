Qué visitar en San Telmo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Caminar por San Telmo es mucho más que recorrer uno de los barrios más turísticos de Buenos Aires. Es, en esencia, viajar al corazón del Río de la Plata colonial, a las calles empedradas que vieron nacer las ideas que, en 1810, cambiarían la historia del país para siempre. Entre balcones de hierro, paredes de adobe y patios silenciosos, el pasado todavía respira.

En el año 1810, San Telmo, que en aquel entonces era llamado Barrio del Alto, era una zona estratégica: cercana al puerto, habitada por comerciantes, militares y familias influyentes del Virreinato. Hoy, algunas construcciones sobrevivientes permiten reconstruir ese tiempo clave. Estas son tres joyas coloniales imperdibles, con direcciones, horarios e historia, para vivir un verdadero día en la Buenos Aires de la Revolución de Mayo.

1. El Zanjón de Granados: los túneles ocultos del Virreinato

Dirección: Defensa 755

Horarios: lunes a domingos de 11 a 17

Visitas guiadas

El Zanjón de Granados, en San Telmo. Foto: NA

Debajo de San Telmo existe otra ciudad. El Zanjón de Granados es uno de los hallazgos arqueológicos urbanos más importantes de Argentina y un lugar que conecta directamente con la vida cotidiana de 1810.

Este complejo de túneles y cisternas comenzó a construirse a fines del siglo XVIII y perteneció a una de las casas más antiguas del barrio. Durante la época colonial, el zanjón servía como sistema natural de drenaje y reflejaba las precarias condiciones sanitarias de Buenos Aires antes de las grandes obras públicas.

Hoy, recorrerlo es entender cómo vivían los porteños del Virreinato: dónde almacenaban el agua, cómo sorteaban las inundaciones y cómo la ciudad creció literalmente sobre su propio pasado. Un paseo imprescindible para comprender la Buenos Aires previa a la Revolución.

2. La Casa Mínima: el misterio oculto en Defensa

Dirección: Pasaje San Lorenzo 380

Horarios: visita exterior permanente (interior cerrado)

La Casa Mínima está en San Telmo Foto: Turismo Buenos Aires

Con apenas 2,5 metros de frente, la Casa Mínima es una de las construcciones más enigmáticas de la ciudad. Se cree que data de fines del siglo XVIII y que, en tiempos coloniales, fue habitada por personas esclavizadas liberadas o trabajadores humildes del barrio.

En 1810, San Telmo concentraba una gran población afrodescendiente, fundamental en la economía y en la vida cotidiana porteña. Esta pequeña casa se convirtió con el tiempo en símbolo de una historia muchas veces silenciada.

Aunque hoy solo puede visitarse desde el exterior, su fachada angosta invita a reflexionar sobre las profundas desigualdades sociales de la época colonial y sobre quiénes también protagonizaron la historia, aunque no aparezcan en los manuales escolares.

3. Iglesia de San Pedro Telmo: la fe en tiempos de Revolución

Dirección: Humberto Primo 340

Horarios: lunes a sábados de 9 a 18 | domingos de 10 a 13

Parroquia de San Pedro Telmo. Foto: turismo.buenosaires

Construida a mediados del siglo XVIII, la Iglesia de San Pedro Telmo es una de las parroquias más antiguas de Buenos Aires. En 1810, no solo era un espacio religioso: era un punto de encuentro social y político.

Aquí rezaban comerciantes, marineros y vecinos del barrio en los días convulsionados previos a la Primera Junta. Bajo sus bóvedas se debatían rumores, llegaban noticias desde Europa y se gestaban ideas de cambio.

Su arquitectura colonial, con líneas simples y materiales austeros, refleja fielmente el espíritu de la época. Visitarla hoy es comprender cómo la Iglesia también formó parte del entramado social que acompañó el proceso revolucionario.

San Telmo, una cápsula viva de 1810

A más de dos siglos de la Revolución de Mayo, San Telmo sigue siendo uno de los pocos rincones porteños donde el pasado colonial no es un recuerdo lejano, sino una experiencia tangible. Cada puerta, cada patio y cada piedra guarda historias de un tiempo en el que Buenos Aires empezaba a pensarse como nación.

Recorrer estas joyas coloniales es mucho más que turismo: es entender de dónde venimos, cómo se vivía en 1810 y por qué estos espacios siguen siendo fundamentales para la identidad argentina.