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Feriados 2026: cuándo es el próximo descanso nacional y cuáles son los fines de semana largos que quedan

Tras el feriado del 9 de julio, muchos argentinos ya miran el calendario para organizar escapadas y descansos. Con varios fines de semana largos todavía por delante, agosto traerá la próxima oportunidad para disfrutar de tres días consecutivos libres.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Calendario del próximo feriado
Calendario del próximo feriado Foto: Freepik
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Luego de la celebración del Día de la Independencia este 9 de julio, millones de argentinos ya comenzaron a mirar el calendario para planificar escapadas, viajes y momentos de descanso durante la segunda mitad del año. La principal consulta es una sola: cuándo será el próximo feriado nacional y qué fines de semana largos restan en 2026.

La buena noticia para quienes esperan una nueva pausa en la rutina es que todavía quedan varias fechas destacadas antes de que termine el año, incluyendo jornadas que permitirán disfrutar de extensos períodos de descanso.

¿Cuál es el próximo feriado nacional en Argentina?

De acuerdo con el calendario oficial vigente, el próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto, fecha en la que se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las figuras más importantes de la historia argentina.

José de San Martín
José de San Martín

Al coincidir con un lunes, esta fecha generará automáticamente un fin de semana largo de tres días, ideal para quienes buscan organizar una escapada turística o simplemente descansar.

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El feriado tendrá un valor especial para el sector turístico, ya que representa el primer gran descanso nacional después de julio y marca el inicio de una serie de fines de semana largos distribuidos hasta diciembre.

Los feriados que quedan en 2026

Aunque septiembre no tendrá feriados nacionales, los últimos meses del año ofrecerán varias oportunidades para cortar con la rutina laboral y escolar.

Agosto

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Septiembre

  • No hay feriados nacionales programados.

Octubre

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.

Diciembre

  • Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Todos los fines de semana largos confirmados para 2026

Uno de los aspectos más buscados por los trabajadores y viajeros es el calendario de fines de semana largos. Estas son las fechas confirmadas para lo que resta del año:

15 al 17 de agosto

El feriado por San Martín permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso.

10 al 12 de octubre

Gracias al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, habrá otro fin de semana largo de tres jornadas.

21 al 23 de noviembre

La conmemoración del Día de la Soberanía Nacional generará un nuevo período de tres días libres.

5 al 8 de diciembre

Será el descanso más extenso del año restante. La combinación del día no laborable turístico del 7 de diciembre con el feriado de la Inmaculada Concepción permitirá un período de cuatro días consecutivos.

25 al 27 de diciembre

La celebración de la Navidad dará lugar a otro fin de semana largo de tres días para cerrar el año.

Días no laborables turísticos: una herramienta para potenciar el turismo

El Gobierno definió durante 2026 una serie de días no laborables con fines turísticos destinados a fomentar los viajes internos y extender algunos períodos de descanso. Entre ellos figuran el 10 de julio y el 7 de diciembre, además de una fecha aplicada previamente en marzo.

Feriado, calendario. Foto: Freepik

Estas jornadas suelen generar un fuerte movimiento en destinos turísticos de todo el país, beneficiando a hoteles, gastronomía, transporte y actividades recreativas. Además, permiten a muchas familias organizar viajes cortos sin necesidad de esperar las vacaciones de verano o invierno.

Qué conviene tener en cuenta para planificar escapadas

Con varios fines de semana largos todavía por delante, expertos del sector recomiendan reservar con anticipación, especialmente para fechas como agosto, octubre y diciembre, cuando suele aumentar significativamente la demanda de alojamiento y transporte.

La segunda mitad de 2026 ofrecerá múltiples oportunidades para descansar, viajar o disfrutar de actividades recreativas. Y para quienes ya están contando los días, la próxima cita marcada en rojo en el calendario será el lunes 17 de agosto, cuando un nuevo fin de semana largo permitirá hacer una pausa antes del tramo final del año.

FeriadoCalendarioAgosto
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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