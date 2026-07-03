Cabo Verde y el gesto poco recordado que desafió al Reino Unido durante la Guerra de Malvinas

Guerra de Malvinas y el gesto de Cabo Verde Foto: Wikipedia

En medio de la Guerra de Malvinas de 1982, cuando el conflicto entre Argentina y el Reino Unido escalaba en el Atlántico Sur, un episodio diplomático poco recordado volvió a cobrar importancia por su fuerte simbolismo histórico: Cabo Verde le negó al Reino Unido el uso del aeropuerto de la isla de Sal, una posición que fue interpretada como un gesto de respaldo político hacia la Argentina y como una señal de autonomía frente a las presiones de las potencias occidentales.

El antecedente se inscribe en un momento clave de la historia contemporánea: la guerra comenzó el 2 de abril de 1982, tras el desembarco argentino en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y finalizó el 14 de junio de ese mismo año con la rendición argentina en Puerto Argentino/Stanley. El conflicto duró 74 días y dejó un saldo de 649 argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños muertos.

Por qué el aeropuerto de Sal era estratégico para Reino Unido

El Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral, ubicado en la isla de Sal, no era un punto cualquiera en el mapa. Desde mediados del siglo XX, la terminal aérea caboverdiana fue utilizada como escala de larga distancia por distintas compañías internacionales debido a su posición privilegiada en el Atlántico. Incluso, su pista principal cuenta con unos 3.000 metros, una extensión clave para operaciones de largo radio.

Durante la Guerra de Malvinas, el Reino Unido enfrentó un desafío logístico enorme: debía sostener una fuerza militar a miles de kilómetros de su territorio. La campaña británica dependió de rutas aéreas y marítimas extensas, con un rol central de la isla Ascensión, territorio británico en el Atlántico medio, utilizada como base de apoyo para aviones Hércules, buques y operaciones de reabastecimiento.

Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral Foto: Wikipedia

En ese contexto, Sal aparecía como una alternativa geográfica de enorme valor. Su cercanía relativa a las rutas del Atlántico y su infraestructura aeroportuaria podían facilitar escalas, reabastecimiento o apoyo logístico. Por eso, la negativa de Cabo Verde a habilitar ese uso tuvo una lectura política que excedió lo estrictamente operativo.

Un pequeño país africano frente a una potencia mundial

Cabo Verde era entonces un Estado joven. Había alcanzado su independencia de Portugal el 5 de julio de 1975, apenas siete años antes del conflicto de Malvinas. Su identidad política estaba atravesada por el proceso de descolonización africana y por la figura de Amílcar Cabral, líder independentista que dio nombre al aeropuerto de Sal y se convirtió en símbolo de la lucha anticolonial en África occidental.

Amílcar Cabral Foto: Cabo Verde

Ese dato no es menor. En 1982, la disputa por Malvinas también era observada en distintos foros internacionales bajo la óptica de la descolonización. La Argentina sostenía que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte de su territorio nacional, mientras que Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido.

Por eso, la posición de Cabo Verde fue leída como parte de una sensibilidad política más amplia: la de los países recientemente independizados que miraban con desconfianza las estructuras coloniales heredadas del siglo XIX. En el caso de Malvinas, la Argentina denuncia desde 1833 la ocupación británica del archipiélago, año en el que fuerzas del Reino Unido desalojaron a las autoridades argentinas de las islas.

Malvinas, África y la diplomacia del Atlántico Sur

El episodio de Sal permite mirar la Guerra de Malvinas desde una perspectiva menos habitual: no solo como un conflicto militar entre Argentina y Reino Unido, sino también como una disputa que atravesó al Atlántico Sur, África occidental y el tablero diplomático de la Guerra Fría.

Mientras Londres organizaba una fuerza naval y aérea para recuperar el control de las islas, la dimensión logística se convertía en una cuestión decisiva. La Royal Navy y la Royal Air Force dependían de puntos de apoyo, combustible, comunicaciones y rutas seguras. La base de Ascensión fue central para esa estrategia británica, especialmente para el despliegue aéreo y marítimo hacia el sur.

44 de años de Guerra de Malvinas Foto: Wikipedia

La negativa caboverdiana al uso del aeropuerto de Sal, en ese marco, tuvo valor diplomático. No modificó por sí sola el resultado de la guerra, pero sí mostró que la posición internacional frente al conflicto no era monolítica. En distintos espacios multilaterales, la Cuestión Malvinas ya venía siendo tratada como una controversia pendiente de resolución entre dos Estados, especialmente desde la Resolución 2065 de Naciones Unidas, aprobada en 1965.

El antecedente de 1982 que conecta con el presente

Con el paso de los años, el aeropuerto de Sal volvió a quedar vinculado a las rutas británicas hacia las Malvinas. Décadas después de la guerra, el puente aéreo entre el Reino Unido y las islas utilizó Cabo Verde como escala de reabastecimiento cuando la pista de Ascensión presentó problemas operativos. En 2017, el Ministerio de Defensa británico confirmó que los vuelos del South Atlantic Airbridge pasarían por Sal, Cabo Verde, debido al estado de la pista en Ascensión.

Ese dato actualiza la importancia estratégica de Sal y refuerza el interés histórico del antecedente de 1982. Lo que en plena guerra fue un gesto político de distancia frente al Reino Unido, décadas más tarde se transformó en una ruta funcional para el puente aéreo británico hacia Mount Pleasant, la base construida en Malvinas después del conflicto.

Un gesto pequeño en el mapa, enorme en la memoria

La historia de Cabo Verde y Argentina durante la Guerra de Malvinas demuestra que, en los conflictos internacionales, los gestos diplomáticos también construyen memoria. La isla de Sal, ubicada a miles de kilómetros de Buenos Aires y de Puerto Argentino, quedó ligada a una trama mayor: la del Atlántico Sur, la descolonización y las disputas soberanas que todavía siguen abiertas.

A más de cuatro décadas de la guerra, el episodio vuelve a iluminar una pregunta clave: cómo los países pequeños, incluso con recursos limitados, pueden tomar decisiones de alto impacto simbólico frente a las grandes potencias. En 1982, Cabo Verde lo hizo desde un lugar estratégico y político. Y para la Argentina, esa negativa al Reino Unido quedó como un antecedente que merece ser recordado dentro de la historia diplomática de Malvinas.