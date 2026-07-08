Los restaurantes históricos de Buenos Aires que guardan secretos de más de 270 años

El Tropezón, un restaurante con historia Foto: Instagram @eltropezonrestaurant

Buenos Aires no solo se cuenta en sus avenidas, teatros y cafés: también se escribe en sus mesas. Detrás de una parrilla encendida, una vieja barra, un mantel blanco o una receta familiar, la Ciudad conserva parte de su memoria más viva. Por eso, la nueva categoría de Restaurantes Icónicos de Buenos Aires busca poner en valor a esos locales que son mucho más que lugares para comer: son escenarios de historias políticas, culturales, inmigrantes y barriales. La iniciativa fue impulsada por el Gobierno porteño junto con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, y ya distingue a 16 establecimientos por su trayectoria, identidad y aporte cultural.

Qué son los Restaurantes Icónicos de Buenos Aires

La distinción no funciona como un ranking gastronómico ni como una guía de “los mejores restaurantes”. El objetivo es otro: reconocer espacios que lograron sostener una identidad propia a lo largo del tiempo, conservar recetas tradicionales y convertirse en parte del patrimonio social porteño. Para integrar la lista se tienen en cuenta factores como la antigüedad, la continuidad de la propuesta, la ambientación, la calidad del servicio y el lugar que ocupan en la historia cultural de la Ciudad.

La propuesta busca ocupar un lugar similar al de los Bares Notables, aquellos cafés, bares y confiterías reconocidos oficialmente por su antigüedad, valor arquitectónico o relevancia cultural. En Buenos Aires, estos espacios fueron punto de encuentro de músicos, escritores, actores y políticos, y forman parte de una tradición urbana donde la conversación, la sobremesa y el ritual del café son casi una forma de identidad.

El Puentecito: una esquina que nació antes del Virreinato

Entre todos los casos, El Puentecito, en Barracas, aparece como uno de los más impactantes. Su historia se remonta a 1750, cuando funcionaba como pulpería y posta de carretas, en una zona estratégica cercana al Riachuelo. Allí descansaban viajeros, gauchos y carreros antes de seguir camino hacia el sur bonaerense, en una Buenos Aires muy distinta, todavía ligada al puerto, al barro y al comercio de frontera.

El Puentecito como lo conocemos está desde 1873. Foto: Instagram @puentecito_arg

Con el paso de los años, el lugar fue posada, fonda, despacho de bebidas, almacén y finalmente bodegón. Todavía conserva elementos originales, como una antigua matera y un patio profundo que remite a la arquitectura de otros tiempos. Desde 1958, la familia Hermida quedó ligada a su historia moderna, y en 2018 fue declarado de Interés Cultural por la Legislatura porteña. No es solo un restaurante: es un documento vivo de la Ciudad.

El Imparcial, el clásico que sobrevivió a todas las Buenos Aires

Otro nombre central es El Imparcial, fundado en 1860 y considerado el restaurante más antiguo de la Ciudad. Ubicado en Hipólito Yrigoyen 1201, a pocas cuadras del Congreso, conserva una identidad ligada a la cocina española y criolla, con platos tradicionales, pescados y mariscos. Su importancia no se explica únicamente por la carta, sino por haber atravesado más de un siglo y medio de transformaciones urbanas sin perder su perfil de clásico porteño.

Restaurante "El Imparcial", en CABA. Foto: Instagram / elimparcialrestaurante.

En una ciudad que demolió, reconstruyó y modernizó buena parte de su paisaje, la permanencia de estos salones funciona como una resistencia silenciosa. Allí donde muchas modas gastronómicas duran apenas temporadas, El Imparcial representa una continuidad excepcional: la mesa como refugio de memoria, inmigración y costumbre familiar.

El Tropezón: Gardel, García Lorca y un puchero inolvidable

Si hay un restaurante que une gastronomía, tango y política, ese es El Tropezón. Fue fundado en 1896 por dos inmigrantes españoles y se convirtió en un punto de encuentro para artistas, escritores, dirigentes y figuras populares. Por sus mesas pasaron Carlos Gardel, Federico García Lorca, Lola Membrives, Azucena Maizani, Libertad Lamarque, Aníbal Troilo, Ricardo Balbín, Alfredo Palacios e Hipólito Yrigoyen, entre otros nombres ligados a la vida cultural argentina.

El Tropezón, un restaurante con historia Foto: Instagram @eltropezonrestaurant

La especialidad histórica fue el puchero de gallina, inmortalizado en un tango de Roberto Medina. El restaurante permaneció cerrado durante 34 años y volvió a abrir en 2017, con la intención de recuperar su espíritu original. En 2019 fue declarado Sitio de Interés Cultural de la Ciudad, consolidando su lugar como uno de los grandes emblemas gastronómicos porteños.

Parrillas, cantinas y bodegones: la identidad porteña servida en la mesa

La lista también incluye restaurantes que muestran distintas capas de la historia porteña. Albamonte, en Chacarita, mantiene el espíritu de la cantina ítalo-argentina desde 1958; Il Matterello, en La Boca, vincula las pastas caseras con las raíces de Emilia Romaña; y Zum Edelweiss, en Tribunales, conserva una tradición suizo-alemana asociada al circuito teatral y cultural cercano al Teatro Colón.

Las parrillas también ocupan un lugar clave. El Mirasol de Boedo, La Brigada, La Estancia, Happening y Estilo Campo representan distintas formas de contar la relación argentina con la carne, el fuego y la reunión social. En algunos casos, como Happening, aparece además la memoria de los viejos carritos de la Costanera, un paseo clásico para generaciones de porteños.

Por qué estos restaurantes pueden convertirse en un nuevo recorrido turístico

La Ciudad busca que los restaurantes distinguidos se integren a circuitos de promoción turística, con el objetivo de reforzar a Buenos Aires como destino gastronómico regional. En ese sentido, la experiencia no se reduce al plato: importa el salón, la historia del barrio, el oficio del mozo, la receta que no cambió y la sensación de entrar a un lugar donde el tiempo parece haber decidido quedarse.

Este reconocimiento llega en un momento en el que la gastronomía porteña combina innovación con nostalgia. Frente al avance de propuestas modernas, los Restaurantes Icónicos ofrecen algo difícil de fabricar: autenticidad. Son locales donde todavía se puede leer la historia de Buenos Aires en una carta, una pared llena de fotos, una barra antigua o una sobremesa que se estira más de la cuenta.

Una Buenos Aires que también se visita con cuchillo y tenedor

Los 16 restaurantes distinguidos no solo conservan recetas: conservan formas de estar en la Ciudad. En sus mesas se cruzaron inmigrantes, obreros, políticos, artistas, turistas y familias enteras. Algunos nacieron como pulperías, otros como cantinas, parrillas, tascas o bodegones, pero todos comparten una misma condición: son parte de una Buenos Aires que resiste al olvido.

En una época dominada por lo inmediato, estos espacios recuerdan que la identidad también se cocina a fuego lento. Y quizás por eso siguen vigentes: porque cada plato trae algo más que sabor. Trae barrio, memoria, inmigración, tango, política, teatro y familia. En definitiva, trae historia porteña servida en la mesa.