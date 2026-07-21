Qué cuenta La Odisea: las claves del poema griego de Homero que inspiró la nueva película protagonizada por Matt Damon

La Odisea, lo nuevo de Christopher Nolan protagonizado por Matt Damon Foto: Warner

Mucho antes de que Hollywood la transformara en una superproducción, La Odisea ya era una de las historias más poderosas de la humanidad. Escrita hace casi 2.800 años y atribuida a Homero, esta epopeya griega sigue fascinando porque habla de algo universal: el deseo de volver a casa después de haberlo perdido todo.

Qué es La Odisea y por qué sigue siendo tan importante

La Odisea es un poema épico de la Antigua Grecia compuesto por 24 cantos y tradicionalmente atribuido a Homero, el mismo poeta vinculado con La Ilíada. Los especialistas suelen ubicar su origen alrededor del siglo VIII a. C., en un contexto de fuerte tradición oral, cuando los relatos eran transmitidos por aedos y rapsodas antes de quedar fijados por escrito.

La Ilíada y la Odisea Foto: Wikipedia

La obra narra el regreso de Odiseo, conocido en la tradición latina como Ulises, a su reino de Ítaca después de la guerra de Troya. Aunque la guerra duró diez años, el héroe tardó otros diez en volver a su hogar, perseguido por tormentas, monstruos, tentaciones y castigos divinos.

Su importancia no se limita a la literatura. La Odisea funciona como una ventana al mundo griego antiguo: sus valores, su idea del honor, la hospitalidad, la lealtad familiar, la intervención de los dioses y el sentido del destino. Por eso, todavía hoy se la considera una de las bases de la cultura occidental.

El regreso de Odiseo: una aventura con dioses, monstruos y traiciones

La historia comienza cuando Odiseo lleva años lejos de Ítaca. Mientras él permanece retenido por la ninfa Calipso, su esposa Penélope resiste en el palacio el avance de numerosos pretendientes que creen muerto al rey y buscan quedarse con el trono. Al mismo tiempo, su hijo Telémaco inicia un viaje para averiguar qué ocurrió con su padre.

En el camino, Odiseo enfrenta algunos de los episodios más famosos de la mitología griega. Entre ellos aparecen Polifemo, el cíclope hijo de Poseidón; Circe, la hechicera que transforma hombres en animales; las sirenas, capaces de atraer a los marineros con su canto; y el peligroso paso entre Escila y Caribdis, dos amenazas marinas imposibles de evitar por completo.

Pero el rasgo que define a Odiseo no es solo la fuerza. Su verdadera arma es la astucia, conocida por los griegos como mētis. Gracias a esa inteligencia estratégica, el héroe logra engañar a sus enemigos, sobrevivir a trampas imposibles y regresar a Ítaca bajo una identidad oculta.

Penélope, Telémaco y el drama familiar que sostiene la epopeya

Aunque el viaje de Odiseo concentra gran parte de la acción, La Odisea también es una historia familiar. Penélope se convirtió en símbolo de la espera, la fidelidad y la resistencia, porque durante años rechazó a los pretendientes que presionaban para casarse con ella. Telémaco, por su parte, representa el paso de la juventud a la madurez al salir en busca de noticias sobre su padre.

La Odisea, lo nuevo de Christopher Nolan protagonizado por Matt Damon Foto: Wikipedia

El poema no se cuenta de manera lineal. Homero inicia la narración in medias res, es decir, “en medio de los hechos”, cuando buena parte de las aventuras ya ocurrieron. Luego, el propio Odiseo reconstruye su pasado a través de relatos y recuerdos. Ese recurso narrativo, muy moderno para su época, sigue siendo utilizado en novelas, series y películas actuales.

La nueva película de Christopher Nolan y el regreso del mito

El renovado interés por La Odisea tomó fuerza en 2026 con la llegada de la adaptación cinematográfica dirigida por Christopher Nolan, basada en el poema homérico. La película volvió a poner en primer plano una pregunta que atraviesa siglos: por qué una historia nacida en la Grecia antigua todavía puede emocionar a millones de personas.

La Odisea, lo nuevo de Christopher Nolan protagonizado por Matt Damon Foto: Warner

La respuesta está en su núcleo emocional. La Odisea no trata solamente de monstruos, barcos y dioses. Es la historia de alguien que quiere recuperar su identidad, su familia y su lugar en el mundo después de una guerra devastadora. Esa búsqueda del regreso, llamada nostos en griego, es uno de los grandes temas de la obra.

Por qué usamos la palabra “odisea” hasta hoy

Con el paso de los siglos, el título del poema se transformó en una palabra de uso cotidiano. Hoy se llama odisea a un viaje largo, difícil y lleno de obstáculos, aunque no incluya cíclopes ni dioses enfurecidos. La expresión sobrevivió porque resume una experiencia común: atravesar problemas inesperados antes de llegar a destino.

Ese es, precisamente, el secreto de su vigencia. La Odisea nació en un mundo de héroes, palacios y divinidades, pero habla de miedos y deseos profundamente humanos: perderse, resistir, recordar quiénes somos y volver a casa. Casi tres milenios después, Odiseo sigue navegando porque su viaje todavía se parece al nuestro.