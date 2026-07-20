La ruta dulce de Buenos Aires: los postres históricos que sobreviven más allá del Leguisamo

Café Tortoni. Foto: Facebook / Gran Café Tortoni.

Buenos Aires también se puede recorrer con cuchara. Más allá de sus parrillas, cafés notables y bodegones, la Ciudad tiene una identidad dulce que se construyó entre inmigrantes, confiterías históricas, recetas familiares y postres que todavía sobreviven en las cartas porteñas. Aunque el Leguisamo suele robarse la escena por su vínculo con Carlos Gardel, el turf y la vieja pastelería de salón, hay muchos otros clásicos que explican por qué la capital argentina tiene una de las rutas gastronómicas más nostálgicas del país.

El Leguisamo, el postre que unió a Gardel, el turf y la pastelería porteña

Hablar de postres tradicionales de Buenos Aires sin mencionar al Leguisamo sería casi imposible. Su historia tiene todos los ingredientes de una leyenda porteña: Carlos Gardel, el jockey Irineo Leguisamo, las carreras de caballos y dos confiterías históricas que se disputan su origen.

Postre Leguisamo Foto: Confitería El Progeso

Una de las versiones más difundidas ubica su nacimiento en la Confitería del Molino, frente al Congreso, cuando Gardel le habría pedido a Cayetano Brenna la creación de un postre para homenajear a Leguisamo, uno de los jinetes más famosos de Sudamérica. Otra versión sostiene que la receta nació en Las Violetas, el histórico café de Almagro. Ambas versiones coinciden en algo: el postre quedó asociado para siempre al mundo del tango, el turf y la Buenos Aires elegante de principios del siglo XX.

El Leguisamo no era precisamente liviano. Sus versiones clásicas combinaban bizcochuelo, hojaldre, merengue, marrón glacé, fondant, dulce de leche y cremas, una mezcla intensa y calórica que contrastaba con la dieta medida que solían seguir los jockeys.

Más allá del Leguisamo: una ciudad hecha de dulce de leche

Si hay un sabor que define a Buenos Aires, ese es el dulce de leche. No es solamente un ingrediente: es una parte central de la identidad argentina. Aparece en alfajores, tortas, facturas, panqueques, helados y postres de bodegón. Su presencia atraviesa generaciones y funciona como un hilo conductor de la repostería porteña.

Panqueques de dulce de leche. Foto: captura video

Uno de los grandes clásicos es el panqueque con dulce de leche, servido caliente y, en algunos restaurantes, flambeado. Simple, contundente y efectivo, es uno de esos postres que no necesitan demasiada presentación para conquistar una mesa.

También están los alfajores, presentes en kioscos, panaderías, confiterías y cafeterías. Aunque su origen se vincula con tradiciones españolas, en Argentina encontraron una identidad propia gracias al relleno generoso de dulce de leche y a sus múltiples versiones con chocolate, azúcar impalpable o maicena.

Confiterías históricas: el museo dulce de Buenos Aires

Las grandes confiterías porteñas fueron mucho más que lugares para tomar café. Fueron espacios de encuentro político, cultural y social. La Confitería del Molino, inaugurada oficialmente en 1917, se convirtió en un ícono del Art Nouveau porteño, con materiales importados de Italia y diseño del arquitecto Francesco Gianotti.

Fue declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad Foto: Instagram @vivamosba

En sus mesas se mezclaban legisladores, artistas, periodistas y vecinos. Allí la pastelería era parte del paisaje urbano. El Molino también quedó asociado a creaciones emblemáticas como el Imperial Ruso y, según una de las versiones más aceptadas, al propio Leguisamo.

Las Violetas, en Rivadavia y Medrano, también ocupa un lugar central en esta ruta dulce. Su versión del Leguisamo incluye pionono, dulce de leche, merengue, marrón glacé, crema de almendras, hojaldre y fondant, según la descripción publicada por Clarín.

Dónde probar postres tradicionales en Buenos Aires y cuánto cuesta darse el gusto

El recorrido por los postres de Buenos Aires también puede hacerse con dirección y precio. En una ciudad donde las cartas cambian con frecuencia, los valores son orientativos y pueden variar según temporada, consumo y actualización de cada local.

Una parada obligada es el Café Tortoni, ubicado en Avenida de Mayo 825. Fundado en 1858, es uno de los cafés más históricos de la Ciudad y conserva su estética de época. En su carta aparecen clásicos como alfajores, brownie, churros, medialunas, tortas, chocolate caliente y cafés especiales. En junio de 2025, una referencia de precios ubicaba el chocolate con churros entre $8.100 y $11.500, mientras que un pedido compuesto por chocolate con churros, capuccino y tostado mixto alcanzó los $26.500.

Café Tortoni. Foto: Facebook / Gran Café Tortoni.

Otra opción emblemática es Las Violetas, en Almagro. El local figura entre los restaurantes con postres mejor valorados de Buenos Aires y mantiene el espíritu de las grandes confiterías porteñas. Según referencias recientes de usuarios, una experiencia por persona podía ubicarse alrededor de los $12.000 a $14.000, aunque el valor final depende del pedido.

Para quienes prefieren el espíritu de bodegón, El Ferroviario, en Reservistas Argentinos 219, Liniers, ofrece una propuesta abundante donde los postres forman parte del ritual de la mesa argentina. En su carta figura la parrilla libre a $50.000, con posibilidad de elegir postres dentro de la propuesta, y aparecen clásicos como flan mixto y budín mixto en distintas promociones.

En el centro porteño, Bar Los Galgos, ubicado en Callao 501, combina tradición de bar notable con una carta actualizada. Entre sus postres se destacan el flan 12 huevos con crema y dulce de leche a $15.000, la milhojas de manzana con crema de canela a $16.500, el affogato de dulce de leche Cadore con biscotti a $16.500 y el budín de medialunas con quinotos en almíbar a $15.000.

La renovada Confitería La Ideal, en Suipacha 384, también es una parada fuerte para una ruta dulce porteña. Su carta muestra alfajores desde $6.000, macarons a $6.500, brownie a $5.500, budín de limón a $4.500, churro relleno de dulce de leche a $2.200, medialunas desde $2.500 y chocolate caliente con dos churros a $19.000.

Para un perfil más pastelero y contemporáneo, Nucha aparece como una marca instalada en Buenos Aires desde 1990, con más de 15 locales en AMBA y una propuesta basada en pastelería artesanal elaborada cada mañana en su planta de Paternal.

También hay opciones artesanales por pedido, como Gigi Pastelera, con retiro por Belgrano. Su lista de precios ubica tortas grandes como cheesecake de limón a $58.000, marquise a $62.000, torta brownie a $50.000, lemon pie grande a $45.000 y tarta banoffee grande a $45.000.

Flan mixto, vigilante y otros rituales de bodegón

En Buenos Aires, los postres de bodegón tienen una lógica propia: son generosos, familiares y sin demasiadas vueltas. El flan mixto, con dulce de leche y crema, es uno de los más pedidos. Su éxito está en el contraste entre la suavidad del flan, la untuosidad del dulce de leche y la frescura de la crema.

Postres y preparaciones innovadoras reinterpretan el clásico dulce de membrillo y batata Foto: Patriada Esnaola

Otro clásico es el postre vigilante, también conocido como queso y dulce. Puede servirse con dulce de membrillo o de batata, y representa esa tradición argentina de resolver la sobremesa con pocos ingredientes pero mucho carácter.

A ellos se suman la pastafrola, de origen italiano y adoptada por la merienda argentina, y los pastelitos criollos, muy asociados a las fechas patrias y a los sabores de la infancia.

Cuánto cuesta una ruta dulce por Buenos Aires

En promedio, una salida dulce por Buenos Aires puede arrancar en menos de $10.000 si se elige una factura, un alfajor o churros simples. Puede subir a entre $15.000 y $25.000 con postres de bodegón, cafetería histórica o una merienda más completa. En el caso de tortas enteras, pastelería artesanal o propuestas para compartir, los valores pueden superar los $40.000 o $50.000, según el producto y el local.

La clave está en elegir el tipo de experiencia: café histórico, bodegón, pastelería de autor, confitería clásica o clásico de mostrador. Cada opción cuenta una Buenos Aires distinta.