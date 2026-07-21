El esclavo que cambió la historia argentina: quién fue el negro Ventura, el hombre que hundió a Martín de Álzaga

Conspiración contra Martín de Álzaga Foto: redes

La historia argentina suele recordar a los grandes nombres: virreyes, militares, comerciantes poderosos, revolucionarios y caudillos. Sin embargo, muchas veces los hechos decisivos comenzaron lejos de los salones oficiales, en cocinas, patios, barracas o conversaciones escuchadas por quienes no tenían voz pública. Ese fue el caso del negro Ventura, un esclavo que en 1812 denunció una presunta conspiración encabezada por Martín de Álzaga, uno de los hombres más influyentes de Buenos Aires.

Ventura no era un funcionario, ni un militar de alto rango, ni un vecino de fortuna. Era un hombre esclavizado, ubicado en el último escalón social de una ciudad que se proclamaba revolucionaria, pero que todavía convivía con la esclavitud. Su nombre quedó asociado a un episodio explosivo: la llamada Conspiración de Álzaga, un supuesto plan contra las autoridades revolucionarias del Primer Triunvirato.

Según distintos relatos históricos, a fines de junio o comienzos de julio de 1812, Ventura habría oído conversaciones comprometedoras sobre un levantamiento de españoles europeos contra el gobierno nacido después de Mayo. La información llegó primero a su ama, Valentina Feijóo, y luego a las autoridades, que actuaron con una rapidez fulminante.

Qué denunció Ventura y por qué su testimonio fue tan importante

La denuncia señalaba que un grupo de españoles peninsulares, con el apoyo de sectores realistas, planeaba derrocar al gobierno revolucionario y reemplazarlo por una autoridad favorable a España. En ese contexto, el nombre de Martín de Álzaga apareció como el gran señalado.

Álzaga no era un personaje cualquiera. Había sido un protagonista central durante las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807, cuando puso recursos, contactos y organización al servicio de la defensa de Buenos Aires. Para muchos vecinos fue un héroe de la Reconquista. Pero para las nuevas autoridades revolucionarias, su poder económico, sus vínculos con españoles europeos y su oposición política lo convertían en una figura peligrosa.

Martín de Álzaga

El supuesto complot habría tenido fecha simbólica: comienzos de julio, cerca del aniversario de la Defensa de Buenos Aires contra los ingleses. Esa coincidencia reforzaba el carácter político de la maniobra, porque evocaba los días en los que los cuerpos urbanos y los vecinos armados habían demostrado que la ciudad podía defenderse por sí misma.

La versión más dura del plan hablaba de armas, contactos con Montevideo y ataques contra las autoridades. Incluso se difundió la idea de una matanza contra patriotas americanos, un dato que ayudó a alimentar el terror y habilitó una represión inmediata.

Martín de Álzaga: de héroe popular a enemigo de la Revolución

La caída de Álzaga fue una de las más impactantes de los primeros años revolucionarios. En menos de una década pasó de ser celebrado por su papel contra los británicos a ser acusado de conspirar contra el orden político surgido en 1810.

Su figura siempre estuvo marcada por los contrastes. Nacido en España, llegó joven al Río de la Plata y construyó una enorme fortuna mediante el comercio. Participó en el Cabildo, tejió redes de poder y se convirtió en uno de los hombres más respetados de la ciudad colonial. Pero la Revolución de Mayo reordenó el tablero: lo que antes era influencia, después podía ser sospecha.

Tras la denuncia de Ventura y otras declaraciones que reforzaron la investigación, el gobierno actuó con extrema dureza. Álzaga fue detenido, juzgado y fusilado en julio de 1812. También fueron ejecutados otros acusados, entre ellos figuras vinculadas a la elite española porteña.

Los castigos no terminaron con la muerte. Algunos cuerpos fueron expuestos públicamente, en una escena pensada para disciplinar a la población y demostrar que la Revolución no toleraría desafíos internos.

El premio que recibió el negro Ventura por ser “fiel a la Patria”

El dato más llamativo llegó después. El 22 de julio de 1812, el gobierno premió a Ventura por su denuncia. La recompensa fue extraordinaria para la época: se decretó y pagó su libertad, recibió dinero, uniforme, sueldo de soldado durante toda su vida, un escudo con la inscripción “Por fiel a la Patria” y hasta un sable para custodia personal.

Ese reconocimiento revela una paradoja profunda. Ventura fue premiado como “fiel a la Patria” por un gobierno revolucionario que todavía no había terminado con la esclavitud. Su caso muestra cómo los afrodescendientes y sectores populares participaron en momentos clave de la política rioplatense, aunque muchas veces quedaron reducidos a notas al pie en los relatos tradicionales.

Medalla del Negro Ventura exhibida en el Museo del Cabildo

La libertad otorgada a Ventura no fue solamente una recompensa personal. También fue un mensaje político: el gobierno necesitaba convertir su denuncia en símbolo. En medio de una coyuntura cargada de miedo, premiar al denunciante servía para advertir a posibles conspiradores y, al mismo tiempo, incentivar nuevas delaciones.

Por qué su historia sigue incomodando más de 200 años después

La historia del negro Ventura incomoda porque obliga a mirar la Revolución desde abajo. No desde los balcones del Cabildo, sino desde los márgenes de una sociedad desigual. Ventura no aparece como héroe clásico ni como prócer de bronce, pero su testimonio desencadenó uno de los episodios represivos más fuertes de 1812.

También abre una pregunta difícil: ¿la conspiración fue realmente tan grande como aseguró el gobierno o fue una oportunidad política para eliminar a un enemigo poderoso? Algunos trabajos históricos señalan que la represión fue rápida y severa, y que las pruebas no siempre resultaron concluyentes.

Lo cierto es que Ventura quedó en el centro de una trama donde se mezclaron esclavitud, espionaje doméstico, miedo al enemigo interno, rivalidades entre españoles y criollos, y la necesidad de consolidar una Revolución todavía frágil.

El esclavo que la Patria premió, pero la memoria olvidó

Ventura recibió libertad, dinero, uniforme y sueldo. Fue reconocido públicamente por el gobierno como un hombre leal a la Patria. Sin embargo, su nombre no ocupa el mismo lugar que los grandes protagonistas de 1812.

Tal vez por eso su historia merece volver a contarse. Porque detrás de la caída de Martín de Álzaga no solo hubo conspiradores, jueces y fusiles. También hubo un hombre esclavizado que escuchó, habló y cambió el curso de los hechos.

En una Buenos Aires atravesada por el miedo y la revolución, Ventura pasó de ser propiedad de otro a convertirse en soldado de la Patria. Y aunque la historia oficial lo haya dejado en silencio durante demasiado tiempo, su denuncia demuestra que, muchas veces, los grandes giros del pasado empezaron con la voz de quienes casi nunca eran escuchados.