El barrio porteño que vio nacer la leyenda de Maradona y el primer capítulo argentino de Messi

La Paternal Foto: Instagram @devocionpordiego

En el mapa porteño hay barrios que se explican por sus avenidas, otros por sus plazas y algunos por sus personajes. La Paternal, en cambio, se entiende por una mezcla única de historia obrera, espíritu vecinal, memoria futbolera y calles que todavía parecen resistir al paso acelerado de la Ciudad. En julio, el barrio celebró sus 122 años, una fecha que vuelve a poner en primer plano a uno de los rincones más singulares de Buenos Aires: un lugar que nació oficialmente el 12 de julio de 1904, cuando la estación ferroviaria dejó de llamarse Chacarita para adoptar el nombre de una compañía de seguros que desarrollaba viviendas para trabajadores en la zona.

Un barrio nacido entre trenes, chacras y casas para obreros

Antes de convertirse en barrio, el territorio que hoy se reconoce como La Paternal fue zona de chacras, quintas y caminos de abastecimiento. Hacia el siglo XVIII, esas tierras estuvieron vinculadas a los jesuitas y, luego de su expulsión, pasaron por distintos intentos de colonización, entre ellos uno impulsado durante el gobierno de Bernardino Rivadavia con colonos alemanes y otro con familias llegadas desde las Islas Canarias.

En 1904la estación modificó su nombre por el de Paternal. Foto: Instagram @buenosaires.ar

La transformación definitiva llegó con el ferrocarril. En 1887 se inauguró una estación llamada Chacarita, pero el crecimiento de la zona y la presencia de la empresa de seguros La Paternal, propietaria de terrenos donde se levantaban casas para obreros, terminaron marcando el destino del nombre. Así, el 12 de julio de 1904 quedó instalado el punto de partida simbólico de un barrio que, más de un siglo después, todavía conserva una identidad reconocible.

La Paternal, el barrio que no tiene una plaza como corazón

A diferencia de otros barrios tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, La Paternal no se organiza alrededor de una plaza central, sino alrededor de un puente. El puente de la Avenida San Martín, inaugurado en 1926 y rebautizado en 1994 en homenaje a Julio Cortázar, funciona como una referencia urbana y emocional para generaciones de vecinos.

Pasaje de barrio Foto: Instagram @buenosaires.ar

Ese punto de unión también marca una característica particular del barrio: sus distintas zonas conviven con identidades propias. En el imaginario vecinal aparecen sectores como La Isla, el entorno de la Avenida San Martín y Paternal Norte, con límites simbólicos que muchas veces superan a los administrativos. El Gobierno porteño incluso destaca que es uno de esos barrios cuyos límites afectivos se extienden más allá del mapa formal.

La cancha que vio nacer a Maradona y también el primer capítulo argentino de Messi

Si hay un nombre inseparable de La Paternal es Argentinos Juniors. Aunque el estadio se ubica administrativamente en Villa General Mitre, el vínculo sentimental con La Paternal es indiscutible. Allí, el club se convirtió en parte de la identidad barrial y en escenario de dos momentos enormes para el fútbol argentino.

El primero ocurrió el 20 de octubre de 1976, cuando un chico de 15 años llamado Diego Armando Maradona debutó en Primera División con la camiseta de Argentinos Juniors frente a Talleres de Córdoba. Entró en el segundo tiempo, con la número 16, en el viejo estadio ubicado en Boyacá y Juan Agustín García. Aunque Argentinos perdió 1 a 0, aquella tarde quedó grabada como el inicio de una leyenda mundial.

Complejo Deportivo Las Malvinas de Argentinos Juniors Foto: Instagram @buenosaires.ar

El segundo capítulo, también cargado de destino, tuvo como protagonista a Lionel Messi. El 29 de junio de 2004, en la cancha de Argentinos Juniors, Messi jugó su primer partido con la camiseta de la Selección Argentina Sub 20 en un amistoso ante Paraguay. Ese encuentro fue organizado para asegurar su vínculo con la Argentina ante el interés de España, y terminó con goleada 8 a 0. Messi, con 17 años, marcó un gol y dio asistencias en una noche que pocos presenciaron, pero que con el tiempo se volvió histórica.

Debut de Leo Messi en la Selección Argentina Foto: AFA

Por eso, la cancha de Argentinos fue testigo de dos nacimientos futboleros imposibles de separar de la memoria popular: el debut profesional de Maradona y el primer partido de Messi con la camiseta argentina. Dos nombres, dos épocas y un mismo escenario cargado de mitología.

Casas bajas, murales y memoria barrial

La Paternal también es un barrio de postales cotidianas: casas bajas, veredas arboladas, comercios históricos, talleres, clubes de barrio y murales que mantienen vivo el recuerdo de Diego. En sus calles todavía se percibe esa mezcla porteña entre industria, familia, fútbol y cultura popular. C5N destaca que, pese al avance inmobiliario y la llegada de nuevos espacios gastronómicos, el barrio busca renovarse sin perder su esencia.

Esa resistencia no es nostalgia vacía. Es una forma de pertenencia. La Paternal supo convivir con bodegas, trenes, fábricas, corsos, cines de barrio y una vida social que tuvo a la Avenida San Martín como eje. Muchas de esas escenas cambiaron, pero el barrio conserva una memoria urbana difícil de reemplazar.