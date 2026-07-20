La carta de San Martín que menciona a las Islas Malvinas y revela un dato clave de la historia argentina

José de San Martín y Malvinas Foto: Canal26.com

Las Islas Malvinas no solo ocupan un lugar central en la memoria argentina por la guerra de 1982. Mucho antes de aquel conflicto, el archipiélago ya aparecía integrado al mapa político, administrativo y territorial de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Uno de los documentos más contundentes para entender esa continuidad histórica es una carta escrita por José de San Martín el 14 de agosto de 1816, apenas semanas después de la Declaración de la Independencia.

La mención no fue simbólica ni casual. San Martín, por entonces gobernador intendente de Cuyo y concentrado en la preparación del Ejército de los Andes, pidió que fueran enviados a Mendoza ciertos presos condenados a los presidios de Patagones, Malvinas u otros destinos, con el objetivo de incorporarlos a la causa militar independentista. Ese texto, conservado como pieza documental, permite ver que las Malvinas formaban parte del universo territorial conocido y administrado por las autoridades patriotas.

Qué decía la carta de San Martín sobre las Islas Malvinas

En el documento, San Martín solicitó que se dispusiera el traslado de “todos los de alta clase” que se encontraran presos y sentenciados a los presidios de Patagones, Malvinas u otros, junto con las copias de sus condenas. La orden tenía una finalidad concreta: sumar hombres al proceso de organización militar que desembocaría, meses después, en el cruce de la Cordillera de los Andes.

José de San Martín Foto: Archivo

El dato es clave porque la carta fue escrita el 14 de agosto de 1816, poco más de un mes después del 9 de julio, cuando las Provincias Unidas declararon la independencia en Tucumán. En ese contexto, San Martín no hablaba de las islas como un territorio ajeno, lejano o desconocido, sino como parte de una geografía vinculada a la jurisdicción estatal heredada tras la ruptura con España.

Aunque en las islas no funcionaba una cárcel en el sentido moderno, sí existía la práctica de enviar condenados a destinos alejados como forma de castigo o confinamiento. Por eso, la referencia a Malvinas dentro de una lista de presidios resulta especialmente valiosa: muestra que el archipiélago estaba presente en los registros políticos y administrativos de la época.

Por qué este documento es tan importante para el reclamo argentino

La carta de San Martín refuerza uno de los pilares históricos del reclamo argentino: la idea de que las Malvinas formaban parte del territorio heredado de España por las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ese principio, conocido como uti possidetis juris, fue utilizado en América Latina para establecer que los nuevos Estados conservaban los límites administrativos que habían pertenecido a la corona española.

Carta de San Martín donde menciona a las Malvinas

En ese marco, la mención del Libertador se suma a una cadena de antecedentes que incluyen la presencia española en Puerto Soledad, la continuidad del reclamo tras la independencia y los actos posteriores de soberanía de las autoridades rioplatenses. Cancillería argentina digitalizó documentos históricos de los siglos XVIII y XIX vinculados a la Cuestión Malvinas, entre ellos materiales sobre el establecimiento español, la ocupación británica de 1833 y las primeras protestas argentinas.

La importancia del manuscrito también radica en su fecha. No se trata de una interpretación posterior ni de una lectura construida décadas después: es una fuente escrita en plena etapa fundacional del Estado argentino, cuando San Martín organizaba una de las campañas militares más decisivas de la independencia sudamericana.

San Martín, el Ejército de los Andes y una estrategia que también miraba al sur

Cuando San Martín escribió aquella carta, su principal preocupación era reunir recursos humanos y materiales para una misión colosal: cruzar la Cordillera, liberar Chile y continuar hacia Perú. El Ejército de los Andes se formó con soldados criollos, chilenos, negros, esclavizados liberados, milicianos, voluntarios y también hombres que podían ser reincorporados a la vida pública a través del servicio militar.

La idea de “hacer útiles al Estado” a ciertos condenados revela una mirada política y militar muy propia del momento. San Martín necesitaba fortalecer sus tropas, pero también transformar recursos disponibles en fuerza para la causa independentista. En ese esquema, la mención a Malvinas aparece como parte de una red territorial más amplia que conectaba Cuyo, Buenos Aires, la Patagonia y el Atlántico Sur.

José de San Martín Foto: Archivo

Este detalle permite leer la historia desde otro lugar: las Malvinas no aparecen únicamente como una causa del siglo XX, sino como una cuestión profundamente ligada al nacimiento mismo de la Argentina independiente. La carta demuestra que el archipiélago estaba dentro del imaginario estatal y administrativo de la época, mucho antes de la ocupación británica de 1833.

Dónde está hoy la carta original de San Martín

El documento original tuvo un recorrido particular. Según registros oficiales, la carta fue adquirida en 1988 en una subasta en Londres por el gremio de diplomáticos argentinos y luego donada a la Cancillería. Actualmente, el original se conserva en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que el Museo Malvinas exhibe una copia para el público.

Ese recorrido también aporta una carga simbólica poderosa: un documento escrito por San Martín, mencionado en relación con las Malvinas y recuperado en Londres más de un siglo después, volvió al patrimonio argentino como una pieza histórica de enorme valor.

Malvinas antes de 1982: una causa con raíces mucho más profundas

La guerra de 1982 marcó para siempre la memoria colectiva argentina, pero la Cuestión Malvinas no empezó allí. La disputa tiene una extensa dimensión histórica, jurídica y diplomática que se remonta al período colonial, continúa con la independencia y se profundiza tras la ocupación británica de 1833.

Por eso, la carta de San Martín no debe leerse como un simple dato curioso. Es una ventana al modo en que las autoridades patriotas concebían el territorio en los primeros años de vida independiente. También es una prueba de que las Malvinas formaban parte de una realidad conocida, nombrada y administrada dentro del espacio político rioplatense.

A más de dos siglos de aquella carta, el manuscrito conserva una fuerza histórica indiscutible. En pocas líneas, San Martín dejó una huella que conecta la independencia, la soberanía y el Atlántico Sur. Y en esa conexión aparece una certeza que atraviesa generaciones: Malvinas no es solo una causa diplomática, sino también una memoria histórica argentina.