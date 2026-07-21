Lisandro Martínez y un fuerte mensaje tras la final del Mundial: “La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”

Lisandro Martínez tras la final del Mundial 2026. Foto: X @LisandrMartinez

La final del Mundial 2026 sigue teniendo repercusión en las redes sociales, donde los futbolistas de la Selección Argentina se desahogaron con mensajes donde abrieron su corazón tras no alcanzar el bicampeonato. Uno de ellos fue Lisandro Martínez, quien este martes afirmó que el plantel defendió “nuestros colores mucho más allá de la cancha” y apuntó que “la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”.

“Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos merecíamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera”, expresó “Licha” en su cuenta de la red social X.

Publicidad

Y añadió: “Y, por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo”.

Tras felicitar a España por “su merecido título”, el defensor central de la Selección Argentina se refirió a la hinchada argentina: “Quiero decirle que el resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir”, apuntó.

El mensaje de Lisandro Martínez tras la final del Mundial 2026. Foto: X @LisandrMartinez

Y sumó: “Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos. Siempre será un enorme orgullo representarlos”.

Publicidad

“Recuerden que ‘la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres’. Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país. ¡Te amo, Argentina!”, cerró.

Publicidad

Los números de Lisandro Martínez en el Mundial 2026

Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección Argentina

Otro de los futbolistas de la Selección que rompió el silencio este martes fue el Dibu Martínez, quien remarcó el dolor que siente por no haber podido ganar la Copa del Mundo.

“Soñé que la ganábamos devuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”, comenzó diciendo el arquero de la Selección.

Luego, habló del dolor que siente por no haber podido traer la copa al país y puso en duda su continuidad en el equipo albiceleste: “La verdad, el dolor es dificil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, expresó.

“Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros ”, finalizó el Dibu Martínez.