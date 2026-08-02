Un palacio para tomar el tren: la lujosa inauguración de Estación Retiro que incluyó una llave de oro

Estación Retiro Foto: Revista Caras y Caretas

Hay lugares por los que miles de personas pasan todos los días sin mirar demasiado. Uno de ellos es la Estación Retiro, ese gigante ferroviario que parece haber estado siempre en Buenos Aires. Sin embargo, detrás de sus andenes, sus techos enormes y su fachada imponente se esconde una historia digna de película: una inauguración elegante, una llave de oro y el sueño de una Argentina que quería mostrarse moderna ante el mundo.

La terminal fue inaugurada el 2 de agosto de 1915 por el presidente Victorino de la Plaza, en una ceremonia que buscó estar a la altura de la obra. El edificio había comenzado a construirse en 1909 y fue proyectado por profesionales británicos, en una época en la que el ferrocarril era mucho más que un medio de transporte: era símbolo de progreso, conexión y crecimiento económico.

Una llave de oro para abrir el futuro

La escena principal de aquella tarde tuvo un protagonista inesperado: una llave de oro. Según registros históricos, el representante legal del Ferrocarril Central Argentino le entregó al presidente una llave confeccionada especialmente para la ocasión, con la que se abrió el portón principal de la nueva estación. Luego, la comitiva realizó un viaje en tren hasta Colegiales y, al regreso, llegaron los discursos oficiales y el Himno Nacional.

Estación Retiro Foto: Instagram @andregrevex

El detalle de la llave no fue menor. En una época en la que las ceremonias públicas tenían un fuerte valor simbólico, abrir Retiro con una pieza de oro era casi una declaración de principios: la Argentina se pensaba a sí misma como un país de puertas abiertas, conectado por rieles y con la mirada puesta en el futuro.

Victorino de la Plaza asumió como presidente mediante decreto. Foto: Wikimedia Commons

Pero esa llave también quedó asociada a una curiosidad que todavía despierta sorpresa. Algunas crónicas señalan que su diseño incluía un paletón con forma de cruz esvástica, un símbolo que en 1915 todavía circulaba en contextos ornamentales y antiguos, mucho antes de quedar marcado por el nazismo en el siglo XX. El mismo motivo también aparece en frisos del hall central, lo que convirtió al objeto en una de las rarezas más comentadas de la historia ferroviaria porteña.

Retiro, una obra de lujo con sello británico

La nueva terminal fue pensada como una construcción monumental. Los arquitectos Eustace L. Conder, Roger Conder y Sydney G. Follett, junto al ingeniero Reginald Reynolds, presentaron el proyecto para el Ferrocarril Central Argentino a comienzos del siglo XX. La obra comenzó en junio de 1909, quedó terminada durante 1914 y finalmente fue inaugurada al año siguiente.

Estación Retiro Foto: Revista Caras y Caretas

Nada parecía improvisado. Las piezas utilizadas en su construcción fueron fabricadas en el Reino Unido, más precisamente en Liverpool, por la firma Francis P. Morton & Co.. En tiempos en los que Buenos Aires se expandía y buscaba consolidarse como una gran capital moderna, importar materiales, tecnología y diseño europeo era una forma de mostrar poder económico y ambición urbana.

Techos inmensos, mayólicas y una estación entre las más grandes del mundo

El edificio se dividía en dos universos. Por un lado, el sector del gran vestíbulo, las boleterías y las confiterías tenía una estética marcada por el academicismo francés, con detalles pensados para deslumbrar a los pasajeros. Por otro, el área de andenes respondía a una lógica funcional, con estructura de hierro y vidrio, típica de las grandes obras industriales de la época.

Estación Retiro Foto: Revista Caras y Caretas

Los interiores llegaron a tener más de 20.000 metros cuadrados de cielorraso revestidos con mayólicas provistas por Royal Doulton, una reconocida firma británica. En los andenes se levantaron ocho plataformas cubiertas por dos enormes naves paralelas de 250 metros de largo, con bóvedas metálicas sostenidas por arcos de hierro. El conjunto de piezas metálicas pesaba cerca de 8.000 toneladas, una cifra que ayuda a entender la escala de aquel proyecto.

Estación Retiro Foto: Instagram @andregrevex

Para la época, Retiro fue considerada una de las terminales ferroviarias más grandes del mundo y una de las construcciones más importantes de América Latina. No era solamente una estación: era una postal del país que la elite dirigente quería mostrar.

El barrio que heredó su nombre de una vieja casa de descanso

La historia del nombre Retiro también tiene su propio encanto. A fines del siglo XVII, el gobernador Agustín de Robles mandó construir una casa de descanso en una zona que entonces quedaba alejada del centro de Buenos Aires, cerca de lo que hoy es Plaza San Martín. A esa propiedad se la conoció como “El Retiro”, y con el paso del tiempo el nombre terminó identificando a todo el barrio.

Mucho después, ese mismo sector de la ciudad se transformó en un punto clave para la actividad ferroviaria. Desde allí salían y llegaban trenes que conectaban Buenos Aires con otras regiones, acompañando el crecimiento del puerto, la expansión agropecuaria y la llegada de inmigrantes.

En 2006, la Estación Retiro fue declarada Monumento Histórico Nacional, un reconocimiento que terminó de confirmar su valor patrimonial. Más de un siglo después de aquella inauguración con llave de oro, la terminal sigue funcionando como una cápsula del tiempo: un lugar donde la rutina diaria convive con una historia de lujo, poder, arquitectura y memoria ferroviaria.