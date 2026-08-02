El Camino Real: la antigua ruta que unió pueblos, postas y secretos de la Argentina colonial

Camino Real Foto: Instagram @coloniacaroya.turismo

Antes de que existieran las autopistas, los trenes y los mapas digitales, la Argentina ya tenía una red de caminos que marcaba el pulso de la vida colonial. El Camino Real fue mucho más que una ruta: fue comercio, correo, guerra, fe, pueblos, postas, pulperías y memoria viva.

El Camino Real, la ruta que hizo circular la historia argentina

Durante siglos, el Camino Real fue una de las grandes arterias del territorio que hoy conocemos como Argentina. Por allí circularon carretas cargadas de mercaderías, tropas militares, chasquis con noticias urgentes, viajeros, comerciantes, religiosos, funcionarios coloniales y familias enteras que buscaban abrirse paso en una tierra todavía en formación.

Camino Real Foto: Instagram @coloniacaroya.turismo

Su importancia fue enorme: conectaba el puerto de Buenos Aires con el interior profundo y, desde allí, con el Alto Perú, actual Bolivia, y con Lima, uno de los centros más importantes del poder colonial español en Sudamérica. En la práctica, era el gran corredor que unía el Atlántico con los territorios mineros, políticos y comerciales del continente. El trazado fue consolidado durante el período colonial y tuvo dos grandes ramales: el Camino Real del Perú, vinculado al recorrido que hoy se asemeja a la Ruta Nacional 9, y el Camino Real del Oeste, que se dirigía hacia Cuyo y Chile, en un eje similar al de la actual Ruta Nacional 7.

Pero detrás de su valor estratégico había algo más profundo: el Camino Real ayudó a darle forma a la cultura rural argentina. A su vera nacieron pueblos, crecieron estancias, se levantaron capillas, aparecieron postas y se consolidaron costumbres que todavía sobreviven en la identidad del campo.

Postas, chasquis y carretas: cómo se viajaba por el Camino Real

Viajar por el Camino Real no era una aventura sencilla. Las distancias eran largas, los caminos podían volverse intransitables con las lluvias y los peligros eran constantes. Según registros históricos y reconstrucciones turísticas actuales, los trayectos podían demandar semanas o incluso meses, especialmente cuando se trasladaban animales o grandes cargas. En el tramo cordobés, por ejemplo, se recuerda que el antiguo circuito tenía postas ubicadas cada 30 o 40 kilómetros, pensadas para el descanso, el cambio de caballos y la asistencia a los viajeros.

Camino Real Foto: Instagram @coloniacaroya.turismo

Las postas eran las “estaciones de servicio” de la época. Allí se podía comer algo, dormir, reparar carruajes, cambiar mulas, recibir noticias o esperar que mejorara el tiempo. Muchas estaban construidas con adobe, techos de tejas, galerías y corrales de pirca para guardar los animales. En varias de ellas había un maestro de posta, que administraba el lugar, y también postillones, muchas veces jóvenes encargados de ayudar con el equipaje o los animales.

El papel de los chasquis fue clave. Estos mensajeros recorrían enormes distancias llevando información oficial, cartas privadas y noticias que podían cambiar el destino de una familia o de una campaña militar. En una época sin teléfonos ni telégrafos, el camino era también una red de comunicación.

Una ruta marcada por la plata de Potosí, los cueros y el comercio colonial

Uno de sus grandes objetivos fue conectar las zonas mineras del Alto Perú, especialmente Potosí, con el puerto de Buenos Aires. Por esa vía circularon plata, textiles, cueros, ganado, yerba, aguardiente, herramientas, alimentos y objetos llegados desde España o producidos en distintas regiones del virreinato.

Camino Real Foto: Instagram @coloniacaroya.turismo

Ese movimiento no solo generó riqueza: también impulsó la aparición de mercados locales, oficios rurales y formas de vida ligadas al tránsito. Donde había una posta, podía crecer una pulpería. Donde había una capilla, podía organizarse una pequeña comunidad. Donde paraban las carretas, nacía un punto de encuentro.

Así, fue el escenario donde se mezclaron lenguas, alimentos, músicas, creencias y formas de trabajo. La cultura gauchesca, las fiestas patronales, la cocina criolla y la vida de estancia también encontraron en estas rutas un espacio de desarrollo.

El Camino Real y la Independencia: el sendero que transitaron los próceres

Con el avance del siglo XIX, el Camino Real dejó de ser solo una ruta comercial para transformarse en un camino político y militar. Durante las guerras de la Independencia, fue utilizado por tropas, mensajeros y protagonistas centrales del proceso revolucionario. En sus postas descansaron soldados, se repararon herraduras, se intercambiaron noticias y se tomaron decisiones en medio de un territorio convulsionado.

Camino Real Foto: Wikipedia

Por este camino también circularon nombres que quedaron grabados en la historia nacional. En Córdoba, uno de los puntos más recordados es Barranca Yaco, donde el 16 de febrero de 1835 fue asesinado el caudillo riojano Facundo Quiroga, un hecho que marcó profundamente la política argentina del siglo XIX.

Otras postas, como Sinsacate, Santa Cruz, San Pedro Viejo y distintos hitos del norte cordobés, conservan todavía parte de esa atmósfera antigua. Algunas fueron restauradas y hoy funcionan como espacios patrimoniales o museos, mientras que otras sobreviven como ruinas, señales o recuerdos transmitidos por la tradición oral.

Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe: las huellas que todavía pueden recorrerse

Uno de los tramos más valiosos del Camino Real se encuentra en Córdoba, donde la provincia puso en valor un circuito de aproximadamente 178 kilómetros con hitos históricos, postas, estancias y pueblos que permiten reconstruir parte de la vida colonial. Desde 2011, ese tramo cuenta con señalización y conserva algunos de los puntos más atractivos para quienes buscan turismo histórico.

En la provincia de Buenos Aires, el recorrido tuvo un papel central desde la salida de la ciudad, con trazas vinculadas a la actual Avenida Rivadavia y zonas que conectaban con Luján, San Antonio de Areco, Arrecifes, Ramallo y San Nicolás. Allí el camino dejó marcas en cascos históricos, antiguas estancias, capillas y pueblos que crecieron al ritmo del tránsito colonial.

Santa Fe también fue parte de ese entramado. Sus caminos rurales conectaban con Córdoba y Buenos Aires, atravesando zonas donde el comercio, la ganadería y el cruce de arroyos fueron claves para el desarrollo regional.

Recorrerlo es mirar el país desde otro ángulo. Es descubrir que muchas rutas actuales nacieron sobre huellas coloniales. Es entender que los pueblos no aparecieron por azar, sino alrededor de necesidades concretas: agua, descanso, comercio, defensa y comunicación.