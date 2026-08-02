La historia de San Cayetano en Liniers: de pequeña capilla al gran santuario del pan y del trabajo

San Cayetano Foto: Web Santuario San Cayetano

Cada 7 de agosto, Liniers deja de ser solo un barrio porteño para convertirse en el corazón de una de las expresiones de fe más convocantes de la Argentina. Allí, en Cuzco 150, miles de personas llegan al Santuario de San Cayetano para pedir, agradecer y renovar una esperanza que atraviesa generaciones: pan, trabajo y dignidad.

La historia de este templo no empezó con multitudes ni largas filas. Comenzó de manera silenciosa, con una pequeña capilla, un colegio y una devoción que fue creciendo al ritmo de las necesidades populares. Hoy, el Santuario de San Cayetano de Liniers es uno de los centros de peregrinación más importantes del país y un símbolo religioso, social e histórico de Buenos Aires.

El origen de la fe: quién fue San Cayetano de Thiene y por qué se lo venera por el trabajo

San Cayetano de Thiene nació en Vicenza, Italia, en 1480, dentro de una familia noble, pero su vida quedó marcada por una elección radical: dejar atrás los privilegios para dedicarse a la oración, la caridad y el servicio a los más pobres. Estudió Derecho, fue sacerdote y participó activamente en la renovación espiritual de la Iglesia.

San Cayetano Foto: Web Santuario San Cayetano

Junto a otros religiosos, fundó la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos, una congregación que buscaba recuperar una vida sencilla, apostólica y cercana a las necesidades del pueblo. Su compromiso con los enfermos, los trabajadores y los sectores más vulnerables hizo que, con el tiempo, su figura quedara asociada a la Providencia, es decir, a la confianza en que Dios no abandona a quienes luchan por salir adelante. Murió el 7 de agosto de 1547 en Nápoles, fecha que luego se convertiría en su día litúrgico. Con los años, millones de fieles comenzaron a invocarlo como el patrono del pan y del trabajo, dos palabras que en la Argentina adquirieron una fuerza especial.

Los comienzos en Liniers: de una humilde capilla a templo parroquial

La historia de San Cayetano en Liniers empezó el 30 de septiembre de 1875, cuando las Hermanas Hijas del Divino Salvador inauguraron una pequeña capilla y un colegio dedicados al santo en una zona que por entonces estaba lejos de ser el barrio populoso que es hoy.

Aquella primera capilla fue el germen de una devoción que no tardaría en crecer. A medida que Liniers se fue poblando y consolidando como punto de conexión entre la Ciudad de Buenos Aires y el oeste del conurbano, también aumentó la cantidad de fieles que se acercaban a rezar ante la imagen del santo.

San Cayetano Foto: Web Santuario San Cayetano

A comienzos del siglo XX se levantó un templo más amplio y, en 1913, la capilla fue elevada a parroquia. Ese paso fue clave: el pequeño espacio religioso se transformó en una institución barrial, social y espiritual que acompañaría a generaciones de familias trabajadoras.

El surgimiento de la devoción masiva: cómo nació la tradición de pedir por “pan y trabajo”

Aunque la devoción a San Cayetano ya existía, su explosión popular en Liniers ocurrió durante la crisis económica de la década de 1930. En un contexto de desempleo, incertidumbre y angustia social, el padre Domingo Falgioni impulsó la veneración al santo como patrono del pan y del trabajo.

Ese gesto pastoral fue decisivo. La imagen de San Cayetano comenzó a dialogar directamente con las necesidades concretas de la gente: conseguir empleo, sostener la mesa familiar, atravesar una enfermedad, pagar deudas o encontrar alivio en medio de la desesperación.

También se fortaleció una iconografía que hoy resulta inseparable del santo: la espiga de trigo, símbolo del alimento, el sustento y la dignidad ganada con esfuerzo. Desde entonces, pedir por “pan y trabajo” se convirtió en una de las frases más repetidas por los fieles argentinos.

La gran peregrinación del 7 de agosto: el día que Liniers se transforma por la fe

Cada 7 de agosto, el barrio de Liniers cambia su ritmo habitual. Las calles cercanas al santuario se llenan de peregrinos que llegan desde distintos puntos del país, muchos de ellos después de caminar durante horas o de hacer fila desde la noche anterior.

San Cayetano Foto: Web Santuario San Cayetano

Algunos van a pedir trabajo. Otros, a agradecer por un empleo conseguido, por una mejora económica, por la salud de un familiar o por haber podido atravesar un año difícil. La escena se repite con una fuerza conmovedora: estampitas, ramos de espigas, velas, rosarios, promesas cumplidas y miradas cargadas de emoción.

La importancia de esta fecha no se limita a lo religioso. San Cayetano también refleja una parte profunda de la identidad argentina: la búsqueda de dignidad laboral, la fe popular y la necesidad de sentirse acompañado en momentos de crisis. Por eso, para muchos creyentes, llegar a Liniers no es solo visitar una iglesia, sino participar de una tradición familiar que se transmite de padres a hijos.

Oración a San Cayetano para pedirle por dinero y trabajo

Quienes se acercan al santuario suelen hacerlo con una intención precisa. Muchos rezan en silencio, otros llevan una oración escrita y algunos simplemente se detienen frente a la imagen del santo para pedir ayuda. Esta es una oración breve y poderosa para encomendar las necesidades económicas y laborales:

Glorioso San Cayetano, padre de la Providencia, no permitas que en mi hogar falte el pan, el trabajo ni la esperanza. Intercede por mí y por mi familia para que podamos encontrar una oportunidad digna, superar las dificultades económicas y vivir con fe, esfuerzo y confianza. Ayudame a conseguir el sustento necesario, a no perder la calma en los momentos difíciles y a agradecer cada bendición recibida. Amén.

Cómo llegar y horarios: información útil para visitar la Parroquia de San Cayetano

El Santuario de San Cayetano está ubicado en Cuzco 150, Liniers, Ciudad de Buenos Aires. Es una zona de fácil acceso por su cercanía con la estación Liniers del tren Sarmiento, el centro de trasbordo de colectivos y avenidas clave como Rivadavia y General Paz.

En tren, la opción más directa es bajar en la estación Liniers de la línea Sarmiento. En colectivo, varias líneas llegan a la zona del santuario y sus alrededores, especialmente por el nodo de transporte de Liniers.

Según la información publicada sobre el santuario, las misas habituales se celebran de lunes a sábado a las 7, 11 y 18, mientras que los domingos hay misas a las 8, 9, 10, 11 y 18. También se informa una misa online diaria a las 11.

Para quienes planean ir el 7 de agosto o cualquier día 7 del mes, la recomendación es llegar con tiempo, consultar el cronograma actualizado del santuario y prever demoras por la gran cantidad de fieles. Ese día, Liniers vuelve a demostrar que la fe popular no es solo una tradición: es una forma de resistencia, memoria y esperanza compartida.