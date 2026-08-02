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Tradición, historia y sabores: las fiestas populares de Buenos Aires que mantienen vivas las raíces argentinas

Entre gauchos, inmigrantes, flores, guitarras, salames quinteros y viejas tradiciones rurales, cada pueblo bonaerense conserva una parte viva de la historia nacional.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Fiestas regionales
Fiestas regionales Foto: Provincia de Buenos Aires turismo
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La provincia de Buenos Aires no solo es el territorio más poblado del país: también es una de las regiones donde mejor se conserva el espíritu de las fiestas tradicionales argentinas. En sus pueblos, ciudades rurales y localidades costeras, las celebraciones populares funcionan como verdaderas cápsulas del tiempo, donde la gastronomía, la música, la fe, la producción local y la memoria colectiva se mezclan en una experiencia única.

A lo largo del calendario bonaerense aparecen celebraciones vinculadas al campo, la inmigración, la floricultura, la música popular, los productos regionales y las costumbres criollas. Muchas de ellas nacieron como encuentros vecinales, homenajes espontáneos o rituales productivos, pero con el paso de los años se transformaron en fiestas nacionales y provinciales que convocan a miles de visitantes.

San Antonio de Areco y la Fiesta de la Tradición: el corazón gaucho de Buenos Aires

Si hay una celebración que resume el imaginario criollo argentino, esa es la Fiesta de la Tradición de San Antonio de Areco. La historia está profundamente ligada a la publicación de Don Segundo Sombra, la novela gauchesca de Ricardo Güiraldes editada en 1926 en prensas arequeras, y al posterior reconocimiento de Areco como guardián de la tradición criolla. En 1939, con el Parque Criollo y Museo Ricardo Güiraldes ya inaugurados, se instituyó el Día de la Tradición en la provincia, con celebraciones en San Antonio de Areco y Luján.

La historia de San Antonio de Areco, el pueblo que la inspiró, y los mejores lugares para visitar Foto: Wikipedia

Cada noviembre, el pueblo se convierte en una postal viva: paisanos a caballo, platería criolla, desfiles, destrezas gauchas, música folklórica, peñas y comidas típicas. La fiesta rinde homenaje al gaucho, al caballo, al trabajo rural y a José Hernández, autor de Martín Fierro, cuyo nacimiento se recuerda cada 10 de noviembre como Día de la Tradición.

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Berisso, la ciudad donde la inmigración se volvió identidad

Otra de las grandes celebraciones bonaerenses es la Fiesta Provincial del Inmigrante de Berisso, una fiesta que emociona porque no solo celebra culturas: celebra raíces. La primera edición fue organizada en 1976 por colectividades que habían conformado la Asociación de Entidades Extranjeras, y dos años después Berisso fue declarada Capital Provincial del Inmigrante.

Durante septiembre y principios de octubre, la ciudad revive la historia de quienes llegaron al puerto con valijas, oficios, recetas, idiomas y esperanzas. Uno de los momentos más simbólicos es el Desembarco Simbólico, una recreación de la llegada de los inmigrantes al Puerto La Plata, con trajes de época, banderas, música y relatos familiares.

La fiesta también incluye danzas típicas, gastronomía de distintas colectividades, conciertos, exposiciones, torneos, teatro y un gran desfile final por la Avenida Montevideo. En cada plato y cada canción aparece una historia: la de las familias que hicieron de Berisso un verdadero crisol cultural.

Escobar y la Fiesta Nacional de la Flor: la primavera hecha celebración

En Belén de Escobar, la primavera tiene nombre propio: Fiesta Nacional de la Flor. La primera celebración se realizó en 1964 en instalaciones del Club Sportivo Escobar y fue organizada por el Rotary Club local. En 1968 recibió el carácter de Fiesta Nacional mediante decreto nacional, consolidándose como una de las celebraciones florícolas más importantes de Argentina.

Fiesta Nacional de la Flor en Escobar. Foto: Municipio de Escobar.

La fiesta nació vinculada al reconocimiento de los floricultores locales, en una zona donde la producción de flores cortadas y plantas ornamentales se volvió parte central de la identidad productiva. Con el tiempo, Escobar desarrolló la llamada “Ciudad Floral”, con parques, jardines, pabellones de exposición y espacios dedicados a la floricultura.

Hoy, la celebración reúne viveristas, productores, familias, turistas y amantes de la naturaleza. Sus desfiles de carrozas florales, exposiciones, talleres, charlas y espectáculos la convierten en uno de los eventos más coloridos del calendario bonaerense.

Dolores y la Fiesta Nacional de la Guitarra: música, memoria y tradición surera

En Dolores, la guitarra no es solo un instrumento: es una marca de identidad. La Fiesta Nacional de la Guitarra se realiza en marzo y nació como homenaje al compositor y guitarrista dolorense Abel Fleury, una figura clave de la música argentina. La primera edición se desarrolló en 1992 y, desde entonces, la ciudad se prepara cada año para recibir artistas locales, regionales y nacionales.

El "Primer Pueblo Patrio" para visitar el 9 de julio Foto: Agroempresario

Durante varios días, Dolores combina espectáculos folklóricos, payadas, danzas, ferias, peñas, desfiles tradicionalistas y encuentros populares. La celebración también permite redescubrir la historia de la ciudad, conocida como el Primer Pueblo Patrio, por haber sido la primera población creada por el Estado argentino tras la declaración de la independencia.

Ayacucho y la Fiesta Nacional del Ternero: la vida rural convertida en símbolo

La Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, en Ayacucho, es una de las máximas expresiones del vínculo entre el interior bonaerense y la producción ganadera. Se celebra desde 1969 y surgió en un contexto de transformaciones profundas en las sociedades rurales de la provincia de Buenos Aires.

La yerra, práctica ligada a la marcación del ganado, pasó de ser una actividad propia del campo a convertirse en un símbolo comunitario. La fiesta incluye desfiles, fogones, peñas folklóricas, ferias artesanales, elección de representantes, destrezas criollas y encuentros que reivindican la cultura agropecuaria pampeana.

Mercedes y el Salame Quintero: una tradición nacida en las quintas italianas

La Fiesta Nacional del Salame Quintero de Mercedes es una de las celebraciones gastronómicas más queridas de Buenos Aires. Su historia se remonta a los inmigrantes italianos que, desde mediados del siglo XIX, se instalaron en las quintas de la periferia mercedina y llevaron consigo sus recetas de chacinados.

Empezó la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.

El salame quintero se elabora tradicionalmente con una mezcla de carne de cerdo y vacuna, panceta cortada a cuchillo, pimienta en grano y recetas familiares que muchas veces se transmiten de generación en generación. La idea de realizar una fiesta surgió en 1969 en el almacén de Berterreix, y desde 1975 se desarrolla como una celebración anual que reúne productores, artesanos, músicos y visitantes.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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