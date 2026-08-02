José de San Martín: el dato poco conocido sobre su nacimiento y la razón por la que vivió tantos años en España

José de San Martín Foto: Instituto Sanmartiniano

José de San Martín no nació en una gran capital ni en una ciudad poderosa. El hombre que luego sería recordado como Padre de la Patria llegó al mundo el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, una localidad ubicada en la actual provincia de Corrientes, que por entonces formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Aquel niño, llamado José Francisco de San Martín y Matorras, pasaría muy pocos años en América antes de iniciar una vida marcada por viajes, guerras, decisiones políticas y una misión que cambiaría para siempre la historia de Sudamérica.

El nacimiento de San Martín: un origen lejos de los grandes centros de poder

San Martín nació en Yapeyú, un antiguo pueblo misionero que había tenido una fuerte presencia jesuítica y que, tras la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767, quedó reorganizado bajo administración española. Su padre, Juan de San Martín, cumplía funciones como teniente de gobernador en la zona, mientras que su madre, Gregoria Matorras del Ser, también era española. Esa raíz familiar explica una parte central de su historia: aunque nació en suelo americano, creció dentro de una familia profundamente vinculada a la Corona española.

Ese dato ayuda a entender por qué su infancia no transcurrió completamente en el Río de la Plata. En 1781, cuando José tenía apenas tres años, la familia se trasladó a Buenos Aires. Poco después, a fines de 1783, emprendió el viaje hacia España en la fragata Santa Balbina y llegó al puerto de Cádiz en marzo de 1784. Desde entonces, el futuro Libertador pasó gran parte de su juventud y formación en territorio europeo.

¿Por qué San Martín vivió tanto tiempo en España?

La razón principal fue familiar y militar. Su padre, funcionario de la administración colonial, regresó a la Península con su esposa y sus hijos, y la familia terminó instalándose en Málaga. Allí, San Martín inició sus estudios y comenzó a construir una carrera que, en ese momento, no parecía destinada a la independencia americana, sino al servicio del ejército español.

José de San Martín Foto: Instituto Sanmartiniano

En 1789, con apenas 11 años, ingresó como cadete al Regimiento de Murcia, una decisión que definió su vida. Desde muy joven recibió instrucción militar, aprendió disciplina castrense y participó en campañas que lo formaron en el campo de batalla. Su bautismo de fuego llegó en Orán, África, en 1791, cuando todavía era adolescente.

El San Martín español antes del Libertador americano

Antes de convertirse en el gran estratega de la independencia sudamericana, San Martín fue un militar del ejército real español. Combatió en distintos frentes y atravesó una Europa sacudida por guerras, alianzas cambiantes y el avance napoleónico. Participó en acciones contra franceses, ingleses y portugueses, y acumuló experiencia en campañas terrestres y marítimas.

José de San Martín Foto: Archivo

Uno de los episodios más importantes de esa etapa fue la Batalla de Bailén, en 1808, durante la Guerra de la Independencia Española contra las tropas de Napoleón Bonaparte. Su desempeño le valió reconocimiento, ascensos y prestigio dentro del ejército. Para entonces, San Martín ya no era solo un criollo nacido en Yapeyú: era un oficial formado en los conflictos más intensos de su tiempo.

El giro decisivo: de servir a España a liberar América

El gran cambio llegó cuando San Martín comenzó a vincularse con otros americanos que residían en la Península y que debatían el futuro político de las colonias. En 1811 pidió el retiro del ejército español, dejó España por Portugal y viajó a Londres. Desde allí organizó su regreso al Río de la Plata, al que arribó en 1812.

José de San Martín Foto: Instituto Sanmartiniano

Su retorno no fue casual: volvió con un proyecto. El gobierno de Buenos Aires le reconoció su grado militar y le encargó la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, una fuerza que se volvería clave en la guerra revolucionaria. Poco después, en 1813, lideró el Combate de San Lorenzo, una de sus primeras acciones militares en suelo rioplatense.

La estrategia que lo convirtió en leyenda

San Martín entendió algo que muchos no veían con claridad: para asegurar la independencia no alcanzaba con defender Buenos Aires. Había que atacar el centro del poder realista en Sudamérica. Por eso diseñó el llamado Plan Continental, que consistía en cruzar la Cordillera de los Andes, liberar Chile y avanzar por mar hacia Perú.

La hazaña del Cruce de los Andes, iniciada en enero de 1817, fue una de las operaciones militares más audaces del siglo XIX en América. Luego llegaron victorias decisivas como Chacabuco, en 1817, y Maipú, en 1818, que consolidaron la independencia chilena. Más tarde, San Martín desembarcó en Perú y proclamó su independencia en 1821.

El dato que sorprende: vivió más años fuera de su tierra natal que en ella

Aunque su figura está profundamente asociada a la Argentina, San Martín pasó muy poco tiempo de su vida en el actual territorio argentino. Nació en Yapeyú, vivió unos años en Buenos Aires, se formó durante décadas en España, regresó para encabezar la causa libertadora y luego volvió a Europa, donde pasó sus últimos años. Murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, a los 72 años.

Ese recorrido explica por qué su historia es mucho más compleja que una biografía escolar. San Martín fue americano por nacimiento, español por formación militar y sudamericano por decisión política. Su grandeza no estuvo solo en ganar batallas, sino en elegir una causa, sostenerla con disciplina y retirarse cuando creyó que su presencia podía dividir más de lo que ayudaba.