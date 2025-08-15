Horóscopo de Libra de hoy: viernes 15 de agosto de 2025

Balance emocional

En la astrología, Libra está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es el aire, que simboliza la mente, la comunicación y la búsqueda del equilibrio.

Libra, encontrarás que tu punto fuerte es la capacidad de llegar a un acuerdo en cualquier circunstancia. Esta habilidad te ayudará a sobrellevar el día con armonía.

Salud

Considera alternativas saludables que te ofrezcan energía y promuevan vitalidad. Alguna actividad de equipo o al aire libre te servirá para recargar tus niveles.

Dinero

Las inversiones actuales en tu carrera dan buenos frutos. Aunque de manera lenta, alcanzarás las recompensas deseadas. No temas facilitar cambios.

Amor

El amor está en equilibrio. Aprovecha este momento para reforzar los lazos en pareja, compartiendo tus futuras metas y deseos más personales.

¿Cómo son los del signo Libra?

Equilibrados y justos: Las personas de Libra buscan la armonía y el equilibrio en sus vidas. Son muy justos y se esfuerzan por mantener la equidad en sus relaciones y en sus decisiones.

Sociables: son muy sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Les encanta interactuar con diferentes personas y construir relaciones sólidas y significativas.

Diplomáticos: Libra tiene un talento natural para la diplomacia. Son hábiles para mediar en conflictos y para persuadir a los demás con su encanto y su habilidad para ver ambos lados de una situación.

Estéticos y refinados: tienen un agudo sentido de la belleza y el estilo. Se sienten atraídos por lo estéticamente agradable y disfrutan de las artes y de ambientes elegantes.

Indecisos: la búsqueda del equilibrio a veces puede hacer que Libra sea indeciso y evite tomar decisiones difíciles. Prefieren evitar conflictos y buscar soluciones que minimicen la confrontación.