Manchester City prepara un golpe millonario por Enzo Fernández: las ventas que pueden cambiar el mercado

Enzo Fernández Foto: Action Images via Reuters

Manchester City reorganizó su plantel para la nueva temporada de Premier League y prepara un nuevo avance por Enzo Fernández. El mediocampista argentino aparece como una de las prioridades para renovar la mitad de la cancha, aunque Chelsea estableció una cifra muy elevada y no parece dispuesto a facilitar su salida.

El futuro del campeón del mundo podría convertirse en una de las grandes historias del mercado de pases europeo. El conjunto de Manchester evaluaría presentar una propuesta por el volante, mientras que el club de Londres mantendría una valoración cercana a los 120 millones de libras, equivalentes a unos 140 millones de euros.

La cifra colocaría la transferencia entre las operaciones más importantes de la temporada. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de un acuerdo entre Manchester City y Chelsea. Todo dependerá de la oferta que presente el equipo ciudadano y de la respuesta del conjunto londinense.

Las ventas que cambiaron el panorama del Manchester City

Manchester City atravesó una profunda transformación durante el mercado. La salida de varios jugadores modificó la composición del plantel y le permitió generar recursos para buscar incorporaciones de máxima jerarquía.

Enzo Fernández Foto: REUTERS

En ese contexto, Enzo Fernández comenzó a ganar protagonismo dentro de la planificación deportiva del club. El equipo inglés necesita reforzar el mediocampo con un jugador capaz de asumir diferentes responsabilidades y ofrecer soluciones inmediatas.

El argentino puede aportar calidad técnica, recuperación, equilibrio y construcción de juego. Además, las operaciones realizadas por el City podrían darle una mayor capacidad económica para presentar una propuesta importante.

Aunque no puede asegurarse que las ventas hayan sido concretadas exclusivamente para financiar su llegada, sí reflejan una renovación evidente de la mitad de la cancha.

Cuánto dinero pide Chelsea por Enzo Fernández

Chelsea mantiene una postura firme: no pretende desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras, especialmente si el comprador es un rival directo de la Premier League.

La cotización difundida alcanza los 120 millones de libras, una cantidad cercana a los 140 millones de euros, dependiendo del tipo de cambio aplicado en la negociación.

Enzo Fernández en el Chelsea. Foto: X

Manchester City tendría que acercarse a ese valor para iniciar conversaciones decisivas. Chelsea sabe que Enzo ocupa un lugar importante dentro del equipo y que una transferencia obligaría a buscar un reemplazante de características similares.

También existe un factor deportivo. Vender a una figura a otro candidato al título de la Premier League podría fortalecer a un competidor directo. Por esa razón, el club londinense tendría motivos para exigir una suma superior a la que aceptaría de un equipo perteneciente a otra liga.

Por qué Enzo Fernández es una prioridad

El interés por Enzo Fernández no se limita a su condición de campeón del mundo con la Selección argentina. El mediocampista puede participar en la salida desde el fondo, organizar la circulación y acelerar los ataques mediante pases verticales.

Su versatilidad le permite desempeñarse como volante central, acompañar al mediocampista encargado de la recuperación o ubicarse unos metros más adelante para intervenir en la creación.

Otra de sus fortalezas es la capacidad para interpretar espacios y modificar el ritmo del partido. Puede ofrecer una salida segura ante la presión rival y romper líneas con pases precisos.

Además, su experiencia en la Premier League reduciría el período de adaptación. Manchester City necesita un refuerzo capaz de rendir rápidamente y Enzo reúne varias de las condiciones buscadas.

El obstáculo que puede frenar la transferencia

El precio establecido por Chelsea representa el principal desafío. Incluso después de generar ingresos con distintas ventas, el City deberá analizar el impacto de una inversión cercana a los 140 millones de euros.

Los clubes no solamente deben contemplar el valor de la transferencia. También tienen que considerar salarios, comisiones, bonificaciones, duración del contrato y regulaciones financieras.

La propuesta podría estructurarse con un monto fijo y diferentes variables por objetivos deportivos. Esa fórmula permitiría acercar posiciones sin que el Manchester City tenga que desembolsar la totalidad del dinero inmediatamente.

La voluntad del jugador también será determinante. Enzo deberá evaluar el proyecto deportivo, su posible función dentro del plantel y las condiciones contractuales ofrecidas.

Qué falta para que Enzo Fernández llegue al Manchester City

El paso decisivo será la presentación de una oferta formal. Después, Chelsea tendrá que definir si abre las negociaciones o mantiene su postura de retener al argentino.

Por ahora, Enzo Fernández continúa siendo jugador del Chelsea y no existe un anuncio oficial sobre su transferencia. Las versiones indican que hay interés, pero la operación todavía no está cerrada.

Las próximas horas podrían determinar si Manchester City presenta una propuesta capaz de cambiar el mercado. Si se acerca a la cifra solicitada, Enzo Fernández podría protagonizar una de las transferencias más impactantes del fútbol europeo. De lo contrario, el City deberá buscar otra alternativa para completar la renovación de su mediocampo.