Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 16 de agosto de 2025

Riqueza emocional

En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.

Las emociones estarán a flor de piel en ti, pero es un momento óptimo para revindicar la importancia de tus sentimientos. Exprésate con libertad.

Salud

Opta por prácticas que cultiven tu bienestar emocional. La contemplación o el arte pueden ser excelentes canales de sanación.

Dinero

Tus reservas pueden ganar una mejora si activas estrategias novedosas. Evalúa tus activos con precisión y prevé el futuro.

Amor

Un romance puede tomar un curso inesperado. Déjate llevar por la espontaneidad y valora cada momento compartido.

¿Cómo son las personas del signo de Piscis?

Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.

Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.

Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.

Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.