Boca rescató un empate ante Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura

Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Platense 1 - 1 Boca Juniors.
Platense vs Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
94´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Platense y Boca Juniors por Torneo Clausura 2026.
94´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
94´ ¡Tiro desviado de Platense!
Disparo de Gonzalo Lencina y el remate se va afuera.
92´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Miguel Ángel Merentiel fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.
91´ Fuera de juego en Boca Juniors
Posición adelantada de Dylan Gorosito.
90´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
90´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Alan Velasco y el remate se va afuera.
89´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Miguel Ángel Merentiel fue bloqueado por Mateo Mendia.
50´ Entramos en los descuentos
El árbitro señala que habrá 1´ minutos adicionales
87´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
85´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
85´ ¡Tiro desviado de Platense!
Disparo de Gonzalo Lencina y el remate se va afuera.
83´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Ascacíbar.
83´ Cambio en Platense
Entra Pablo Ferreira y sale Iván Gómez.
81´ ¡Platense se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gonzalo Lencina fue bloqueado por Álvaro Montero.
79´ Gooool de Boca Juniors
Miguel Ángel Merentiel marca para Boca Juniors con asistencia de Santiago Ascacíbar.
78´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
78´ ¡Tiro desviado de Platense!
Disparo de Agustín Lagos y el remate se va afuera.
75´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
74´ Tiro en el palo de Boca Juniors
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Dylan Gorosito pega en el palo.
74´ Cambio en Platense
Entra Gonzalo Lencina y sale Luciano Giménez.
73´ Cambio en Boca Juniors
Entra Alan Velasco y sale Sebastián Villa.
70´ Gooool de Platense
Luciano Giménez marca para Platense.
69´ Cambio en Boca Juniors
Entra Dylan Gorosito y sale Leandro Lozano.
67´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Milton Delgado.
67´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sebastián Villa fue bloqueado por Ignacio Vázquez.
66´ ¡Platense se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Vázquez fue bloqueado por Álvaro Montero.
66´ Córner para Platense
Ejecuta el tiro de esquina Franco Minerva.
64´ Cambio en Platense
Entra Santiago Quirós y sale Tomás Silva.
64´ Cambio en Platense
Entra Bautista Merlini y sale Guido Mainero.
64´ Cambio en Platense
Entra Franco Minerva y sale Gastón Togni.
60´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
58´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leandro Lozano fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.
56´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Tomás Aranda.
52´ Gooool de Platense
Nicolás Retamar marca para Platense.
51´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
51´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Sebastián Villa y el remate se va afuera.
51´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
45´ Cambio en Boca Juniors
Entra Miguel Ángel Merentiel y sale Leandro Paredes.
45´ Cambio en Boca Juniors
Entra Ayrton Costa y sale Marco Pellegrino.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Ciudad de Vicente López!
Resumen estadístico del primer tiempo.
46´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Ciudad de Vicente López! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
45´ ¡Platense se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Martín Barrios fue bloqueado por Álvaro Montero.
45´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
44´ ¡Tiro desviado de Platense!
Disparo de Nicolás Retamar y el remate se va afuera.
44´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
44´ ¡Tiro desviado de Platense!
Disparo de Iván Gómez y el remate se va afuera.
1´ Entramos en los descuentos
El árbitro señala que habrá 1´ minutos adicionales
39´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
38´ Córner para Platense
Ejecuta el tiro de esquina Martín Barrios.
38´ ¡Platense se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Luciano Giménez fue bloqueado por Álvaro Montero.
36´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
35´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Leandro Paredes y el remate se va afuera.
33´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sebastián Villa fue bloqueado por Iván Gómez.
33´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Leonel Flores.
29´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
29´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Tomás Aranda.
27´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Tomás Aranda.
26´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
26´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Tomás Aranda y el remate se va afuera.
25´ ¡Platense se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Vázquez fue bloqueado por Álvaro Montero.
24´ Córner para Platense
Ejecuta el tiro de esquina Martín Barrios.
24´ ¡Platense se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Agustín Lagos fue bloqueado por Álvaro Montero.
19´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
19´ ¡Tiro desviado de Platense!
Disparo de Guido Mainero y el remate se va afuera.
18´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
17´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Tomás Aranda.
17´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Tomás Aranda y el remate se va afuera.
16´ Tarjeta amarilla para Platense
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tomás Silva.
16´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
13´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
12´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Tomás Aranda.
8´ Fuera de juego en Platense
Posición adelantada de Luciano Giménez.
5´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Aranda fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.
3´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Ciudad de Vicente López, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Platense y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Jorge Baliño.
Formación confirmada de Platense
Titulares
- (30) Juan Pablo Cozzani
- (4) Agustín Lagos
- (34) Mateo Mendia
- (3) Tomás Silva
- (13) Ignacio Vázquez
- (24) Martín Barrios
- (5) Iván Gómez
- (7) Guido Mainero
- (20) Luciano Giménez
- (43) Nicolás Retamar
- (16) Gastón Togni
Suplentes
- (22) Nicolás Sumavil
- (31) Víctor Cuesta
- (32) Santiago Quirós
- (25) Juan Ignacio Saborido
- (17) Felipe Bussio
- (27) Santiago Dalmasso
- (26) Pablo Ferreira
- (18) Bautista Merlini
- (29) Franco Minerva
- (10) Franco Zapiola
- (33) Juan Gauto
- (99) Gonzalo Lencina
- (11) Nicolás López
Entrenador: Martín Palermo
Formación confirmada de Boca Juniors
Titulares
- (1) Álvaro Montero
- (3) Lautaro Blanco
- (2) Lautaro Di Lollo
- (17) Leandro Lozano
- (26) Marco Pellegrino
- (10) Tomás Aranda
- (25) Santiago Ascacíbar
- (18) Milton Delgado
- (5) Leandro Paredes
- (19) Leonel Flores
- (22) Sebastián Villa
Suplentes
- (12) Leandro Brey
- (32) Ayrton Costa
- (4) Nicolás Figal
- (24) Dylan Gorosito
- (8) Tomás Belmonte
- (27) Malcom Braida
- (7) Carlos Palacios
- (23) Camilo Rey Domenech
- (20) Alan Velasco
- (21) Kevin Zenón
- (16) Miguel Ángel Merentiel
- (11) Ángel Romero
Entrenador: Rodolfo Arruabarrena
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Platense y Boca Juniors?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Platense vs. Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Platense recibe a Boca Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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