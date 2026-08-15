Boca rescató un empate ante Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura

94´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Platense y Boca Juniors por Torneo Clausura 2026.

94´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

94´ ¡Tiro desviado de Platense!

Disparo de Gonzalo Lencina y el remate se va afuera.