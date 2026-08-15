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Boca rescató un empate ante Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura

El partido terminó 1-1. El Xeneize se medirá el próximo domingo ante Racing desde las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda por la sexta fecha, pero antes tiene una visita obligada a Paraguay para enfrentar a Recoleta este martes a partir de las 19:00 por la revancha de los octavos de la Copa Sudamericana.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Boca empató 1-1 frente a Platense
Boca empató 1-1 frente a Platense Foto: @LigaAFA
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Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Platense 1 - 1 Boca Juniors.

Platense vs Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

94´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Platense y Boca Juniors por Torneo Clausura 2026.

94´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

94´ ¡Tiro desviado de Platense!

Disparo de Gonzalo Lencina y el remate se va afuera.

92´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Miguel Ángel Merentiel fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.

91´ Fuera de juego en Boca Juniors

Posición adelantada de Dylan Gorosito.

90´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

90´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Alan Velasco y el remate se va afuera.

89´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Miguel Ángel Merentiel fue bloqueado por Mateo Mendia.

50´ Entramos en los descuentos

El árbitro señala que habrá 1´ minutos adicionales

87´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

85´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

85´ ¡Tiro desviado de Platense!

Disparo de Gonzalo Lencina y el remate se va afuera.

83´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Ascacíbar.

83´ Cambio en Platense

Entra Pablo Ferreira y sale Iván Gómez.

81´ ¡Platense se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gonzalo Lencina fue bloqueado por Álvaro Montero.

79´ Gooool de Boca Juniors

Miguel Ángel Merentiel marca para Boca Juniors con asistencia de Santiago Ascacíbar.

78´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

78´ ¡Tiro desviado de Platense!

Disparo de Agustín Lagos y el remate se va afuera.

75´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

74´ Tiro en el palo de Boca Juniors

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Dylan Gorosito pega en el palo.

74´ Cambio en Platense

Entra Gonzalo Lencina y sale Luciano Giménez.

73´ Cambio en Boca Juniors

Entra Alan Velasco y sale Sebastián Villa.

70´ Gooool de Platense

Luciano Giménez marca para Platense.

69´ Cambio en Boca Juniors

Entra Dylan Gorosito y sale Leandro Lozano.

67´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Milton Delgado.

67´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Sebastián Villa fue bloqueado por Ignacio Vázquez.

66´ ¡Platense se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ignacio Vázquez fue bloqueado por Álvaro Montero.

66´ Córner para Platense

Ejecuta el tiro de esquina Franco Minerva.

64´ Cambio en Platense

Entra Santiago Quirós y sale Tomás Silva.

64´ Cambio en Platense

Entra Bautista Merlini y sale Guido Mainero.

64´ Cambio en Platense

Entra Franco Minerva y sale Gastón Togni.

60´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

58´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leandro Lozano fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.

56´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Tomás Aranda.

52´ Gooool de Platense

Nicolás Retamar marca para Platense.

51´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

51´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Sebastián Villa y el remate se va afuera.

51´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

45´ Cambio en Boca Juniors

Entra Miguel Ángel Merentiel y sale Leandro Paredes.

45´ Cambio en Boca Juniors

Entra Ayrton Costa y sale Marco Pellegrino.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Ciudad de Vicente López!

Resumen estadístico del primer tiempo.

46´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Ciudad de Vicente López! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

45´ ¡Platense se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Martín Barrios fue bloqueado por Álvaro Montero.

45´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

44´ ¡Tiro desviado de Platense!

Disparo de Nicolás Retamar y el remate se va afuera.

44´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

44´ ¡Tiro desviado de Platense!

Disparo de Iván Gómez y el remate se va afuera.

1´ Entramos en los descuentos

El árbitro señala que habrá 1´ minutos adicionales

39´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

38´ Córner para Platense

Ejecuta el tiro de esquina Martín Barrios.

38´ ¡Platense se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Luciano Giménez fue bloqueado por Álvaro Montero.

36´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

35´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Leandro Paredes y el remate se va afuera.

33´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Sebastián Villa fue bloqueado por Iván Gómez.

33´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leonel Flores.

29´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

29´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Tomás Aranda.

27´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Tomás Aranda.

26´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

26´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Tomás Aranda y el remate se va afuera.

25´ ¡Platense se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ignacio Vázquez fue bloqueado por Álvaro Montero.

24´ Córner para Platense

Ejecuta el tiro de esquina Martín Barrios.

24´ ¡Platense se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Agustín Lagos fue bloqueado por Álvaro Montero.

19´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

19´ ¡Tiro desviado de Platense!

Disparo de Guido Mainero y el remate se va afuera.

18´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

17´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Tomás Aranda.

17´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Tomás Aranda y el remate se va afuera.

16´ Tarjeta amarilla para Platense

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tomás Silva.

16´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

13´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

12´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Tomás Aranda.

8´ Fuera de juego en Platense

Posición adelantada de Luciano Giménez.

5´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tomás Aranda fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.

3´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Ciudad de Vicente López, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Platense y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Jorge Baliño.

Formación confirmada de Platense

Titulares

  • (30) Juan Pablo Cozzani
  • (4) Agustín Lagos
  • (34) Mateo Mendia
  • (3) Tomás Silva
  • (13) Ignacio Vázquez
  • (24) Martín Barrios
  • (5) Iván Gómez
  • (7) Guido Mainero
  • (20) Luciano Giménez
  • (43) Nicolás Retamar
  • (16) Gastón Togni

Suplentes

  • (22) Nicolás Sumavil
  • (31) Víctor Cuesta
  • (32) Santiago Quirós
  • (25) Juan Ignacio Saborido
  • (17) Felipe Bussio
  • (27) Santiago Dalmasso
  • (26) Pablo Ferreira
  • (18) Bautista Merlini
  • (29) Franco Minerva
  • (10) Franco Zapiola
  • (33) Juan Gauto
  • (99) Gonzalo Lencina
  • (11) Nicolás López

Entrenador: Martín Palermo

Formación confirmada de Boca Juniors

Titulares

  • (1) Álvaro Montero
  • (3) Lautaro Blanco
  • (2) Lautaro Di Lollo
  • (17) Leandro Lozano
  • (26) Marco Pellegrino
  • (10) Tomás Aranda
  • (25) Santiago Ascacíbar
  • (18) Milton Delgado
  • (5) Leandro Paredes
  • (19) Leonel Flores
  • (22) Sebastián Villa

Suplentes

  • (12) Leandro Brey
  • (32) Ayrton Costa
  • (4) Nicolás Figal
  • (24) Dylan Gorosito
  • (8) Tomás Belmonte
  • (27) Malcom Braida
  • (7) Carlos Palacios
  • (23) Camilo Rey Domenech
  • (20) Alan Velasco
  • (21) Kevin Zenón
  • (16) Miguel Ángel Merentiel
  • (11) Ángel Romero

Entrenador: Rodolfo Arruabarrena

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Platense y Boca Juniors?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Platense vs. Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Platense recibe a Boca Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

PlatenseBoca JuniorsTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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