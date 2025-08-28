Horóscopo de Piscis de hoy: jueves 28 de agosto de 2025

Intuición Vívida

En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.

Confía en la sabiduría de tu intuición. Hoy puede ser el momento en el que las respuestas a tus inquietudes emerjan de manera natural y te iluminen el camino.

Salud

Las actividades acuáticas pueden ser muy beneficiosas para fortalecer tanto el cuerpo como la mente. Considera ir a nadar o asistir a clases de gimnasia acuática.

Dinero

Tener una visión comprensible sobre tus finanzas es crucial. Evalúa formas novedosas de diversificar ingresos y reforzar tu situación económica actual.

Amor

Este día favorece especialmente a tu vida afectiva. Sorprende a tu pareja con un detalle fuera de lo común y revisa nuevas maneras de expresar cariño.

¿Cómo son las personas del signo de Piscis?

Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.

Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.

Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.

Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.