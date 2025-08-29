Horóscopo de Piscis de hoy: viernes 29 de agosto de 2025

Comprensión empática

En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.

Escuche a su intuición y compasión al interactuar con los demás. Las relaciones serán enriquecidas por su habilidad para entender puentes emocionales.

Salud

Dése tiempo para descansar y recuperar fuerzas. La meditación o yoga pueden ser especialmente beneficiosas para su estado mental.

Dinero

Una nueva oportunidad financiera podría requerir atención adicional. Evalúe todos los ángulos antes de tomar una decisión importante.

Amor

El amor será un refugio de paz. Cultive ese espacio de tranquilidad y apoyo con su pareja, garantizando estabilidad emocional.

¿Cómo son las personas del signo de Piscis?

Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.

Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.

Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.

Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.