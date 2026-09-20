comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Muerte de Eugenio Zanetti: 3 películas del ganador del Oscar para ver este domingo

El director y ambientador se encontraba trabajando en una puesta para el Teatro Colón cuando se descompensó ayer. Una vida dedicada a la estética grandilocuente y efectiva.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Eugenio Zanetti.
Eugenio Zanetti. Foto: Gentileza CEDOC Editorial Perfil
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Repentinamente falleció Eugenio Zanetti, el creador de mundos impresionantes que brindaron la plataforma para películas fantásticas en nuestro país y en Hollywood. También en el Teatro Colón, donde dejó como en ningún otro lado su estética grandilocuente que hoy se puede apreciar en Colón Fábrica, donde se exhibe con la exhibición de su puesta para “Los cuentos de Hoffmann” de 2019.

Al momento de su muerte estaba trabajando otra vez en el Colón para reponer la misma obra en 2027. Se sintió mal después de un ensayo y terminó descompensándose en su casa.

Eugenio Zanetti. Foto: Gentileza CEDOC Editorial Perfil

Zanetti nunca transitó una sola disciplina: pasó de la pintura al cine, de la escenografía al teatro y de allí a la ópera, con una carrera internacional en la que combinó una búsqueda estética propia con una profunda dimensión espiritual. El reconocimiento máximo llegó en 1996, cuando obtuvo el Oscar a la mejor dirección de arte por “Restauración (Restoration)”, donde se reconoció la particular estética que le imprimía a sus trabajos. Tres años después volvió a quedar entre los nominados al Oscar por su trabajo visual en “Más allá de los sueños”, la película con Robin Williams.

El arte de Zanetti

Nacido en Córdoba, donde cursó la universidad, acaba de volver de su tierra natal para la inauguración de la retrospectiva “Eugenio Zanetti. El hombre que habita muchos mundos”, presentada en el Museo Tamburini de Bancor. La exposición propone recorrer esa multiplicidad artítica y permanecerá abierta hasta el 8 de enero de 2027, de 9 a 16, con entrada es libre y gratuita.

Contenido Recomendado

Dura menos de 2 horas, actúa Sandra Bullock y es una de las mejores comedias dramáticas para ver este fin de semana

Dura menos de 2 horas, actúa Sandra Bullock y es una de las mejores comedias dramáticas para ver este fin de semana

Tiene poco más de 2.000 habitantes, está a los pies de la cordillera y fue elegido por Mirtha Legrand para filmar un clásico del cine argentino

Tiene poco más de 2.000 habitantes, está a los pies de la cordillera y fue elegido por Mirtha Legrand para filmar un clásico del cine argentino

Trabajó en el diseño de producción de clásicos argentinos como “La tregua” y “Los pasajeros del jardín”. Involcurado de lleno en la producción cinematográfica de Hollywood y habiendo realizado algunas películas como director, a modo de ejemplo dejaos acá tres largometrajes que tienen su impronta para disfrutar este mismo fin de semana:

“El último gran héroe”, en HBO Max

Arnold Schwarzenegger en "El último gran héroe". Foto: HBO Max

Película fanstástica protagonizada por Arnold Scharzzenegger en 1993. En la trama un chico aprovecha una entrada de cine que es mágica para aparecer en el mundo ficticio de su personaje de cine de acción favorito. Aquí se hizo cargo del diseño de producción y la peli es una gran aventura para ver (o rever) en familia.

Línea Mortal, en YouTube

El espectacular elenco de "Línea Mortal". Foto: Columbia Tri Star

Con un elenco pleno de celebridades, de Julia Roberts a Kevin Bacon, Zanetti fue el responsable de crear el decorado grandilocuente en el que un grupo de estudiantes de medicina se someten a un paro cardíaco voluntario para intentar descubrir qué ocurre después de la muerte. Lo que no saben es que en esos segundos se enfrentan a los mayores errores de sus vidas, situaciones que empiezan a aparecerles en la cotidianeidad al despertar. Es de 1990.

“Más allá de los sueños”, en YouTube

Una de sus realizaciones artísticas más logradas, puesta a al servicio de una historia encabezada por Robin Williams como un hombre que llega al cielo tras un accidente de coche. Su mujer más tarde se suicida, incapaz de lidiar con su perdida, y él va al infierno para salvarla. Es muy bella e inspiradora. De 1998.

CineTeatro Colón
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

Notas Más leídas

  1. Quién es Ailu, la nuera de Julián Weich:vive junto a Jerónimo en una casa sustentable y lleva un estilo de vida ecofriendly

    Quién es Ailu, la nuera de Julián Weich: vive junto a Jerónimo en una casa sustentable y lleva un estilo de vida ecofriendly

  2. Así es por dentro la casa de La Bomba Tucumana en Buenos Aires:estilo minimalista, pileta amplia y decoración llamativa

    Así es por dentro la casa de La Bomba Tucumana en Buenos Aires: estilo minimalista, pileta amplia y decoración llamativa

  3. Caballos, árboles y pileta de lujo:así es la casa de campo estilo colonial de Luciano Pereyra

    Caballos, árboles y pileta de lujo: así es la casa de campo estilo colonial de Luciano Pereyra

  4. Así es el refugio ecléctico de Griselda Siciliani:living abierto, diseño contemporáneo y luminarias de estilo bohemio

    Así es el refugio ecléctico de Griselda Siciliani: living abierto, diseño contemporáneo y luminarias de estilo bohemio

  5. Así es la cocina de la casa de campo de Natalia Oreiro:estilo rústico y vajilla a la vista

    Así es la cocina de la casa de campo de Natalia Oreiro: estilo rústico y vajilla a la vista
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

En una semana clave, el oficialismo busca destrabar la reforma del Banco Central:el punto que genera resistencia

En una semana clave, el oficialismo busca destrabar la reforma del Banco Central: el punto que genera resistencia

A un año del incendio de su yate en Saint Tropez, José Luis Manzano navegó un nuevo desafío en Cerdeña

Qué pasará con el Salario Mínimo, Vital y Móvil:la reunión que las CTA exigieron al Gobierno para retomar la negociación

Presupuesto 2027:cuáles son las 10 obras con mayor inversión previstas por el Gobierno

Economía

Privatización de AySA:cómo sigue la carrera por el control de la empresa

Privatización de AySA: cómo sigue la carrera por el control de la empresa

ANSES confirmó quiénes cobran del 21 al 25 de septiembre:fechas según el DNI y montos con bono

Moratoria de ANSES:la alternativa que sigue vigente para completar aportes y poder jubilarse

Cuenta DNI:uno por uno, los descuentos que se pueden aprovechar este domingo 20 de septiembre

Internacionales

Irán dice que responderá a nuevos ataques con devastadores bombardeos contra bases de EEUU si Washington “comete un error”

Irán dice que responderá a nuevos ataques con devastadores bombardeos contra bases de EEUU si Washington “comete un error”

Ataque sin precedentes en Rusia:Ucrania lanzó cientos de drones sobre Moscú en plena jornada electoral

Trump endurece la presión contra Rusia:sanciones y aranceles de hasta el 100% para castigar a sus aliados

Insólito:una mujer francesa se casó con un personaje de anime con ayuda de la inteligencia artificial