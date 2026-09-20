Muerte de Eugenio Zanetti: 3 películas del ganador del Oscar para ver este domingo

Eugenio Zanetti. Foto: Gentileza CEDOC Editorial Perfil

Repentinamente falleció Eugenio Zanetti, el creador de mundos impresionantes que brindaron la plataforma para películas fantásticas en nuestro país y en Hollywood. También en el Teatro Colón, donde dejó como en ningún otro lado su estética grandilocuente que hoy se puede apreciar en Colón Fábrica, donde se exhibe con la exhibición de su puesta para “Los cuentos de Hoffmann” de 2019.

Al momento de su muerte estaba trabajando otra vez en el Colón para reponer la misma obra en 2027. Se sintió mal después de un ensayo y terminó descompensándose en su casa.

Eugenio Zanetti. Foto: Gentileza CEDOC Editorial Perfil

Zanetti nunca transitó una sola disciplina: pasó de la pintura al cine, de la escenografía al teatro y de allí a la ópera, con una carrera internacional en la que combinó una búsqueda estética propia con una profunda dimensión espiritual. El reconocimiento máximo llegó en 1996, cuando obtuvo el Oscar a la mejor dirección de arte por “Restauración (Restoration)”, donde se reconoció la particular estética que le imprimía a sus trabajos. Tres años después volvió a quedar entre los nominados al Oscar por su trabajo visual en “Más allá de los sueños”, la película con Robin Williams.

El arte de Zanetti

Nacido en Córdoba, donde cursó la universidad, acaba de volver de su tierra natal para la inauguración de la retrospectiva “Eugenio Zanetti. El hombre que habita muchos mundos”, presentada en el Museo Tamburini de Bancor. La exposición propone recorrer esa multiplicidad artítica y permanecerá abierta hasta el 8 de enero de 2027, de 9 a 16, con entrada es libre y gratuita.

Trabajó en el diseño de producción de clásicos argentinos como “La tregua” y “Los pasajeros del jardín”. Involcurado de lleno en la producción cinematográfica de Hollywood y habiendo realizado algunas películas como director, a modo de ejemplo dejaos acá tres largometrajes que tienen su impronta para disfrutar este mismo fin de semana:

“El último gran héroe”, en HBO Max

Arnold Schwarzenegger en "El último gran héroe". Foto: HBO Max

Película fanstástica protagonizada por Arnold Scharzzenegger en 1993. En la trama un chico aprovecha una entrada de cine que es mágica para aparecer en el mundo ficticio de su personaje de cine de acción favorito. Aquí se hizo cargo del diseño de producción y la peli es una gran aventura para ver (o rever) en familia.

Línea Mortal, en YouTube

El espectacular elenco de "Línea Mortal". Foto: Columbia Tri Star

Con un elenco pleno de celebridades, de Julia Roberts a Kevin Bacon, Zanetti fue el responsable de crear el decorado grandilocuente en el que un grupo de estudiantes de medicina se someten a un paro cardíaco voluntario para intentar descubrir qué ocurre después de la muerte. Lo que no saben es que en esos segundos se enfrentan a los mayores errores de sus vidas, situaciones que empiezan a aparecerles en la cotidianeidad al despertar. Es de 1990.

“Más allá de los sueños”, en YouTube

Una de sus realizaciones artísticas más logradas, puesta a al servicio de una historia encabezada por Robin Williams como un hombre que llega al cielo tras un accidente de coche. Su mujer más tarde se suicida, incapaz de lidiar con su perdida, y él va al infierno para salvarla. Es muy bella e inspiradora. De 1998.