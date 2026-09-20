Insólito accidente en Tailandia: una aplanadora atropelló a un futbolista, pero terminó jugando y encima ganó el partido

Una aplanadora atropelló a un futbolista, pero terminó jugando y encima ganó el partido. Foto: X @ayooo2772

El fútbol suele regalar historias inesperadas, aunque pocas tan llamativas como la que tuvo como protagonista a Andros Townsend en la Liga de Tailandia. El experimentado delantero inglés, con pasado en clubes de la Premier League como Tottenham, Crystal Palace y Everton, fue atropellado por una aplanadora de césped durante la entrada en calor previa a un partido de su equipo, el PT Prachuap FC.

La escena ocurrió mientras el futbolista de 35 años realizaba ejercicios con pelota sobre el campo de juego. En un intento por ejecutar un taco en el aire, Townsend se acercó a una máquina que trabajaba sobre el césped sin advertir el riesgo. Al mismo tiempo, el conductor del vehículo tampoco notó la presencia del jugador y terminó impactándolo accidentalmente.

Un video viral mostró el dramático momento del accidente

El episodio fue registrado por un hincha desde una de las tribunas y rápidamente se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo la aplanadora pasa por encima de las piernas del delantero con sus rodillos metálicos, generando preocupación inmediata entre los presentes.

Una aplanadora atropelló a un futbolista, pero terminó jugando y encima ganó el partido. Créditos: X @ayooo2772

Tras el impacto, el conductor detuvo la máquina de manera inmediata y descendió para asistir al futbolista. Al mismo tiempo, varios compañeros de Townsend corrieron hacia el lugar para verificar su estado físico y brindarle ayuda.

El accidente generó alarma porque las imágenes sugerían que el exjugador del Everton podía haber sufrido una lesión de gravedad. Sin embargo, con el correr de los minutos quedó claro que las consecuencias no habían sido tan severas como se temió en un primer momento.

Townsend se recuperó y jugó en la victoria de su equipo

Lo más sorprendente de la jornada llegó después. A pesar del golpe y del susto que provocó el incidente, Townsend logró recuperarse y fue incluido en el partido correspondiente a la Liga de Tailandia.

Andros Townsend, futbolista del PT Prachuap FC, de la Liga de Tailandia. Foto: Instagram androstownsend

El delantero ingresó durante los últimos minutos del segundo tiempo en la contundente victoria de PT Prachuap FC por 3-0 frente a Pattani FC, demostrando que el accidente no le impidió terminar la jornada dentro del campo de juego.

La insólita secuencia se transformó rápidamente en una de las imágenes más comentadas del fútbol internacional en los últimos días. Lo que parecía encaminado a convertirse en una lesión seria terminó quedando como una anécdota increíble para un jugador que, después de ser atropellado por una aplanadora durante la entrada en calor, igualmente pudo disputar el encuentro y festejar el triunfo junto a sus compañeros.

Quién es Andros Townsend

Andros Townsend es un futbolista inglés nacido el 16 de julio de 1991 en Londres, que se desempeña principalmente como extremo o atacante por las bandas. Surgido de las divisiones inferiores del Tottenham Hotspur, desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol inglés y pasó por varios clubes de la Premier League, entre ellos Newcastle United, Crystal Palace y Everton. Reconocido por su velocidad, capacidad de desborde y potente remate de media distancia, Townsend logró consolidarse durante más de una década en la máxima categoría del fútbol inglés.

A nivel internacional, también vistió la camiseta de la selección de Inglaterra, con la que disputó varios encuentros y marcó algunos goles destacados. Tras finalizar su etapa en el fútbol británico, el delantero decidió continuar su carrera en el exterior y actualmente juega en el PT Prachuap FC de Tailandia. Con una extensa trayectoria en una de las ligas más competitivas del mundo, Townsend sigue siendo una figura reconocida del fútbol inglés y una referencia de experiencia para los equipos que integra.