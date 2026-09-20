La fiesta bonaerense que revive al gaucho: tres días de jineteadas, música y tradición en Chivilcoy

Chivilcoy se prepara para celebrar la 30ª Fiesta Provincial del Resero y la 69ª Fiesta de la Tradición. Foto: Instagram @larazondechivilcoy

Hay celebraciones que no solo entretienen, sino que también permiten viajar hacia las raíces de un pueblo. Durante tres días, Chivilcoy volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios de la cultura criolla de la provincia de Buenos Aires.

La 30ª Fiesta Provincial del Resero y la 69ª Fiesta de la Tradición se desarrollará el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026. La propuesta reunirá a jinetes, artistas, tropillas y delegaciones tradicionalistas de distintos puntos de la región.

La programación contará con jineteadas, peñas, pialada, aparte campero, desfile criollo, entrevero de tropillas y espectáculos musicales. Además, se repartirán más de $12 millones en premios.

Quiénes eran los reseros y por qué fueron fundamentales

El nombre de la fiesta homenajea a una figura esencial de la historia rural argentina. El resero era el hombre encargado de conducir el ganado vacuno o caballar desde las estancias hacia nuevas pasturas, estaciones ferroviarias, frigoríficos o mercados de hacienda.

La palabra deriva de “res”, término utilizado para identificar a una cabeza de ganado. Según la región, aquellos trabajadores también fueron conocidos como troperos o arrieros.

El encuentro recuperará un oficio fundamental de la historia rural argentina Foto: Instagram @larazondechivilcoy

Su labor exigía resistencia física, destreza como jinete y un profundo conocimiento de los animales, los caminos y el clima. Durante viajes que podían extenderse por varios días, el resero debía evitar que la tropa se dispersara y encontrar lugares seguros para descansar.

Llevaba pocas pertenencias: el recado, una manta, el mate, la bombilla, una pava y algunos elementos para controlar el ganado. El campo abierto era su lugar de trabajo, pero también su refugio durante las noches.

Con la expansión del ferrocarril, desde fines del siglo XIX, las extensas travesías ganaderas comenzaron a disminuir. Décadas después, los camiones y las rutas modificaron definitivamente el traslado de los animales. Sin embargo, la imagen del resero quedó unida para siempre a la identidad del campo argentino.

Chivilcoy y una historia marcada por el campo

La realización de esta fiesta en Chivilcoy no es casual. La historia del distrito se encuentra profundamente relacionada con la producción agrícola y ganadera de la llanura bonaerense.

El partido fue creado el 28 de diciembre de 1845, mientras que el centro urbano se fundó oficialmente el 22 de octubre de 1854, gracias al trabajo de una comisión de vecinos encabezada por el entonces juez de Paz Federico Soárez.

La fiesta bonaerense que revive el espíritu del gaucho Foto: Instagram @larazondechivilcoy

Antes de su fundación formal, el territorio ya contaba con una importante población rural. Con el paso del tiempo, el crecimiento de la agricultura, la ganadería, el ferrocarril y la inmigración europea transformó a Chivilcoy en uno de los centros productivos más importantes del noroeste bonaerense.

Su identidad se construyó entre caminos de tierra, estancias, almacenes de campo, estaciones ferroviarias y pequeñas localidades rurales. Ese pasado todavía permanece vivo en las celebraciones tradicionalistas de la región.

Por qué se celebra el Día de la Tradición

La Fiesta del Resero comparte protagonismo con otra conmemoración de enorme valor histórico. En Argentina, el Día de la Tradición se celebra cada 10 de noviembre en homenaje al nacimiento de José Hernández, ocurrido en 1834.

Hernández fue periodista, escritor y político, pero pasó a la historia como autor de El gaucho Martín Fierro. La primera parte del poema fue publicada en 1872, mientras que La vuelta de Martín Fierro apareció en 1879.

A través de su protagonista, el escritor retrató las costumbres, los conflictos y las injusticias que atravesaban a los gauchos durante el siglo XIX. La obra convirtió a Martín Fierro en uno de los personajes más representativos de la literatura y la cultura argentina.

La celebración comenzó a institucionalizarse en la provincia de Buenos Aires en 1939. Posteriormente, en 1975, la conmemoración se extendió a todo el territorio nacional.

Tres días de música, destrezas y jineteadas

La fiesta comenzará el viernes 20 de noviembre, con entrada libre y gratuita. La primera jornada incluirá servicio de cantina, una noche de peña y diferentes presentaciones musicales.

El sábado 21 será el turno de las actividades camperas. Habrá pialada, aparte campero y jineteada, con un total de $2 millones en premios. Durante la noche continuará la música con artistas en vivo y baile en la carpa.

Desfiles, tropillas, destrezas camperas y espectáculos musicales Foto: Instagram @larazondechivilcoy

El domingo 22 se realizará uno de los momentos más esperados: el tradicional desfile criollo. Luego llegará el almuerzo, el entrevero de tropillas y la gran jineteada, que entregará $10 millones en premios.

Cuánto cuestan las entradas

El acceso del viernes será gratuito, mientras que el combo para ingresar el sábado y el domingo tendrá un valor de $30.000. La entrada para una sola jornada costará $25.000 y los menores de 12 años podrán ingresar sin cargo.

Más allá de las competencias, cada jinete, apero y tropilla representará un fragmento de la historia bonaerense. En Chivilcoy, la tradición volverá a recorrer las calles, galopará frente al público y se reunirá alrededor de la música y el fogón.