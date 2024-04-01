Rusia arrestó un décimo sospechoso por el atentado en Moscú por transferir dinero a un cómplice

Atentado en Moscú. Foto: Reuters

Todavía siguen encontrando a algunos de los responsables por el atentado al Crocus City Hall, en las afueras de Moscú que dejó al menos 144 muertos. En este marco, el Tribunal Basmanni decretó la prisión preventiva para un décimo sospechoso.

Según los investigadores, el arrestado “unos días antes del ataque terrorista transfirió dinero a través de su cuenta bancaria a un cómplice para que proporcionara alojamiento a los terroristas".

La medida de cárcel preventiva responde a la respectiva solicitud del Comité de Instrucción Ruso. “La investigación ha pedido ante el tribunal el arresto de otro sospechoso del caso penal por el atentado en Crocus City Hall, Yakubjoni Yusufzodi“, se leía la nota oficial.

Estado Islámico publica una imagen de los 4 supuestos responsables del atentado en Rusia. EFE

Estado Islámico publica una imagen de los 4 supuestos responsables del atentado en Rusia. EFE

Yusufzodi, el sospechoso de 25 años, es un ciudadano tayiko, que trabajaba ilegalmente en unas obras de construcción en la capital rusa, según la acusación. El detenido, que no habla ruso, está casado y tiene tres hijos menores.

Los sospechosos podrían obtener la cadena perpetua por terrorismo

Recientemente, la Justicia rusa envió a prisión preventiva por dos meses a una novena persona supuestamente relacionada al atentado del 22 de marzo. A los sospechosos del ataque, que fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), se les imputan cargos de terrorismo y podrían obtener una condena a cadena perpetua.

En total, quince personas fueron arrestadas hasta el momento por su vínculo con el atentado, cuatro de ellas por su participación directa en el tiroteo y las explosiones que se produjeron en la sala de conciertos. El Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia relacionó los ataques fronterizos ucranianos de los últimos meses con el ataque.

Moscú acusa también a Kiev de invertir “importantes cantidades de dinero y criptomonedas desde Ucrania” para preparar el crimen, cargos que fueron rechazados por las autoridades ucranianas.