La nueva pelea por el Ártico no está en Groenlandia: enfrenta a potencias y podría cambiar el mapa mundial

Longyearbyen es la principal localidad de Svalbard Foto: Wikipedia

Foto satelital de Svalbard Foto: Wikipedia

Mientras gran parte de la atención internacional se concentra en Groenlandia, otro territorio del extremo norte empieza a ganar peso en el tablero geopolítico global: Svalbard, un archipiélago bajo soberanía de Noruega ubicado entre el continente europeo y el Polo Norte. Allí, una disputa silenciosa mezcla ciencia, clima, recursos estratégicos y presencia extranjera, en un escenario cada vez más sensible para Occidente, China y Rusia.

Por qué Svalbard se volvió clave en el Ártico

Svalbard no es un territorio cualquiera. Aunque pertenece a Noruega, su estatus está regulado por el Tratado de Svalbard, firmado en 1920, que reconoce la soberanía noruega pero permite a ciudadanos y empresas de países firmantes acceder y desarrollar ciertas actividades económicas en igualdad de condiciones.

Esa particularidad convirtió al archipiélago en un espacio excepcional: Noruega gobierna, pero otros países pueden tener presencia legal. Entre ellos aparecen actores de peso como China y Rusia, dos potencias que en los últimos años han aumentado su interés por el Ártico debido al deshielo, las nuevas rutas marítimas, la investigación polar y los recursos naturales.

El gesto de Noruega que encendió las alarmas

La tensión volvió a quedar expuesta luego de que autoridades noruegas retiraran elementos vinculados a una estación científica operada por China en Ny-Ålesund, uno de los asentamientos más septentrionales del mundo. Según reportes, la empresa estatal noruega que administra el lugar quitó primero unas figuras de leones de granito y luego un cartel asociado a la llamada Estación del Río Amarillo.

Este de Longyearbyen en Svalbard Foto: Wikipedia

El episodio puede parecer menor, pero en el Ártico los símbolos importan. Para algunos analistas, la decisión refleja un intento de Noruega por reforzar su autoridad y marcar límites en un territorio donde la investigación científica convive con intereses estratégicos mucho más amplios.

China y Rusia miran al norte

China ha construido durante años una presencia científica en el Ártico, mientras se define como un actor “casi ártico” y busca participar en rutas comerciales y proyectos de investigación polar. Rusia, por su parte, mantiene una relación histórica con Svalbard, especialmente a través de comunidades mineras como Barentsburg, donde su presencia sigue siendo una señal geopolítica importante.

El problema para Noruega y sus aliados es que, en un contexto de rivalidad global, la ciencia puede convertirse en una puerta de entrada para influencia política, tecnológica o estratégica. Por eso, cada instalación, cartel, bandera o infraestructura adquiere una lectura más profunda que la estrictamente administrativa.

El cambio climático acelera la disputa

Svalbard también se encuentra en el centro de la crisis climática. Diversos informes señalan que el archipiélago se calienta mucho más rápido que el promedio global, con estimaciones que hablan de un aumento de temperatura hasta seis o siete veces superior al ritmo mundial.

Ese calentamiento transforma el territorio: derrite hielo, altera ecosistemas, dificulta investigaciones y abre la posibilidad de nuevas rutas marítimas en el Ártico. En otras palabras, lo que antes era una frontera congelada hoy se convierte en un espacio más accesible y, por lo tanto, más codiciado.

Por qué no se trata solo de Groenlandia

Groenlandia suele ocupar los titulares por su ubicación estratégica, sus recursos y el interés de Estados Unidos en reforzar su presencia en la región. Sin embargo, Svalbard muestra que la competencia por el Ártico es mucho más amplia y no se limita a una sola isla o territorio.

El archipiélago Svalbard es un archipiélago situado en el mar Glacial Ártico Foto: Wikipedia

La diferencia es que Svalbard tiene un marco legal único: es noruego, pero abierto a la presencia de otros países bajo reglas específicas. Esa combinación genera un equilibrio delicado, especialmente cuando las relaciones entre Occidente, Rusia y China atraviesan momentos de fuerte desconfianza.

El Ártico, nuevo tablero de poder global

La disputa en Svalbard anticipa una tendencia cada vez más clara: el Ártico dejó de ser una región periférica y pasó a ser un tablero central de poder global. Allí se cruzan defensa, energía, minerales críticos, rutas marítimas, investigación científica y cambio climático.

Para Noruega, sostener el control político y simbólico de Svalbard es clave. Para China y Rusia, mantener presencia en la región significa no quedar afuera de un espacio que podría definir parte del comercio, la seguridad y la tecnología de las próximas décadas.

Una tensión silenciosa que puede crecer

Por ahora, la disputa no se expresa como una crisis abierta, sino como una acumulación de gestos: carteles retirados, símbolos cuestionados, investigaciones vigiladas y discursos cada vez más atentos a la soberanía. Pero en el Ártico, donde el hielo retrocede y las potencias avanzan, los pequeños movimientos pueden anticipar grandes conflictos diplomáticos.

Svalbard, con apenas unos miles de habitantes y una ubicación extrema, se perfila así como uno de los puntos más sensibles del nuevo mapa internacional. Y aunque Groenlandia siga ocupando el centro de la escena, el verdadero pulso del Ártico también puede estar jugándose en este remoto archipiélago noruego.