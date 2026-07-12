Escapada serrana: el pueblo de Córdoba con cascadas, miradores y senderos que parece escondido entre las montañas

Huerta Grande sorprende con cascadas, senderos, miradores naturales y una reserva ideal Foto: Córdoba Turismo

Entre sierras, arroyos y caminos tranquilos, Huerta Grande aparece como uno de esos destinos que todavía conservan el encanto de los pueblos serranos. Ubicada en el Valle de Punilla, esta localidad cordobesa combina cascadas, miradores, balnearios naturales, senderos y espacios verdes para quienes buscan una escapada distinta, lejos del ruido y cerca de la naturaleza. La localidad ofrece atractivos como la Cascada de Olmos, el Camino El Dragón, el Balneario Municipal Pecos Bill, el Cerro Yapeyú y la Reserva Naguán Tica, según el sitio municipal de turismo.

A diferencia de otros puntos más concurridos de Córdoba, este destino invita a bajar un cambio. Acá el plan no pasa por correr de un lugar a otro, sino por caminar sin apuro, escuchar el agua de los arroyos, respirar aire serrano y detenerse en cada vista panorámica. Por eso, Huerta Grande se convirtió en una alternativa perfecta para una salida de fin de semana, una escapada en pareja o un viaje familiar con contacto directo con el paisaje.

Cascada de Olmos: el salto de agua que sorprende en plena sierra

Uno de los lugares que más despierta curiosidad entre los visitantes es la Cascada de Olmos, un rincón natural rodeado de vegetación, piedras y caminos serranos. El municipio la presenta como “un tesoro escondido en las sierras” pensado para disfrutar del agua, la naturaleza y la calma de las montañas.

Huerta Grande, en Córdoba Foto: Córdoba Turismo

El atractivo principal está en su entorno: el recorrido hacia la cascada permite conectar con la geografía típica de Punilla, donde los senderos se mezclan con vistas abiertas, sonidos de aves y rincones ideales para sacar fotos. Para quienes disfrutan del turismo de naturaleza, este punto funciona como una postal perfecta: agua, roca, verde y silencio, una combinación simple pero poderosa.

Además, es una propuesta ideal para quienes prefieren experiencias al aire libre sin depender de grandes estructuras turísticas. La recomendación es ir con calzado cómodo, agua, protector solar y ropa adecuada, especialmente si se planea caminar durante varias horas o visitar el lugar en días de calor.

Reserva Naguán Tica: senderos, historia y huellas comechingonas

Otro de los grandes imperdibles es la Reserva Natural y Cultural Naguán Tica, un espacio que combina naturaleza, caminatas y valor histórico. Según Córdoba Turismo, Naguán Tica se extiende sobre 30 hectáreas de bosque nativo y ofrece senderos con rocas, arroyos, avistaje de aves y curiosidades arqueológicas.

Huerta Grande es ideal para desconectar entre sierras, arroyos y aire puro Foto: Córdoba Turismo

Su nombre significa“Cerro del Cacique”, y el recorrido permite acercarse a rastros de los pueblos originarios Comechingones, como morteros de piedra y restos cerámicos. Esta mezcla de paisaje e historia convierte a la reserva en una de las experiencias más completas de Huerta Grande: no solo se camina, también se descubre parte de la memoria profunda de la región.

El sendero principal tiene dificultad física fácil, una distancia aproximada de 3 kilómetros y un tiempo estimado de 1 hora y media, de acuerdo con la ficha técnica publicada por Córdoba Turismo. Por eso, resulta una buena opción para familias, parejas o grupos de amigos que buscan una actividad accesible, entretenida y con mucho contacto natural.

Miradores, caminos escénicos y postales del Valle de Punilla

Huerta Grande también se destaca por sus puntos panorámicos. Entre ellos aparece el Camino El Dragón, descripto por el municipio como un recorrido sinuoso al pie de las sierras con miradores y vistas hacia el valle. Este tipo de paseo es ideal para quienes aman los paisajes abiertos y quieren llevarse fotos memorables sin alejarse demasiado del centro del pueblo.

También se puede visitar el Cerro Yapeyú, otra propuesta natural señalada por el sitio turístico local para descubrir Huerta Grande desde lo alto. Desde estos sectores, la vista de las sierras cordobesas cambia según la hora del día: por la mañana predominan los tonos frescos y luminosos; al atardecer, el paisaje se vuelve dorado y mucho más fotogénico.

Huerta Grande, Córdoba Foto: Córdoba Turismo

La experiencia se completa con balnearios y recorridos junto al agua. El municipio destaca el Recorrido por el Río Grande de Punilla, con piletas naturales, sauces añosos y el Peñón del Águila como parte del paisaje.

Por qué Huerta Grande es una escapada perfecta en Córdoba

Lo mejor de Huerta Grande es que reúne varios planes en un solo destino: senderismo suave, cascadas, miradores, arroyos, historia, descanso y naturaleza. No hace falta organizar un viaje complejo ni buscar grandes excursiones: basta con elegir buenos horarios, preparar la mochila y dejarse llevar por el ritmo serrano.

Para quienes viajan desde Córdoba capital o recorren el Valle de Punilla, este pueblo puede convertirse en una parada estratégica. Está cerca de otros destinos conocidos de la zona, pero mantiene una identidad más tranquila, con propuestas que priorizan el aire libre y el contacto con el entorno.

En tiempos donde muchos viajeros buscan lugares menos saturados, Huerta Grande aparece como una joya serrana para redescubrir Córdoba. Sus cascadas, caminos y reservas ofrecen ese tipo de experiencia simple que cada vez se valora más: caminar, mirar, respirar y volver con la sensación de haber encontrado un lugar especial.