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Cami Mayan se volvió tendencia tras el gol de Alexis Mac Allister: el posteo en sus redes sociales

La influencer mostró su plan para seguir a la Scaloneta, con picada, amigos y look albiceleste. Minutos después, el tanto de su expareja hizo que las redes la convirtieran en tendencia.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Mac Allister y Cami Mayan, su ex
Mac Allister y Cami Mayan, su ex Foto: redes
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Camila Mayan volvió a quedar en el centro de la conversación digital durante un partido clave de la Selección argentina. Mientras el equipo nacional enfrentaba a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, la influencer compartió en sus redes sociales parte de la intimidad de su previa futbolera, rodeada de amigos, comida y mucho clima albiceleste. El encuentro correspondía a los cuartos de final del Mundial 2026 y fue presentado como un cruce decisivo para Argentina.

La publicación que más llamó la atención apareció minutos antes del gol de Alexis Mac Allister. En una historia de Instagram, Camila mostró una mesa con una picada para disfrutar el partido junto a su grupo cercano. El detalle no pasó inadvertido, sobre todo porque poco después el volante argentino abrió el marcador ante Suiza. Según la información publicada, Mayan escribió “Picada, amigos y Argentina” junto al video, acompañado por un corazón celeste.

La escena era simple, pero tenía todos los condimentos que suelen funcionar en redes: Selección, Mundial, famosos, una expareja conocida y una coincidencia temporal. Por eso, apenas Mac Allister convirtió, el nombre de Camila Mayan comenzó a circular con fuerza entre los usuarios que seguían el partido en vivo.

Por qué Camila Mayan se volvió tendencia durante Argentina vs. Suiza

El gol de Alexis Mac Allister no solo generó euforia entre los hinchas argentinos: también encendió los comentarios en X, donde muchos usuarios reaccionaron relacionando el tanto con Camila Mayan. La influencer, que fue pareja del futbolista, terminó convertida en uno de los nombres más mencionados de la noche. Después del gol circularon numerosos comentarios y memes vinculando a Mayan con el jugador.

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Los memes sobre Cami Mayan en redes
Los memes sobre Cami Mayan en redes Foto: Redes

En cuestión de minutos, las redes hicieron lo que mejor saben hacer: transformar una situación deportiva en un fenómeno viral. Varios usuarios bromearon sobre si Camila habría gritado el gol, otros recordaron su historia con el futbolista y muchos mezclaron humor, sorpresa y pasión mundialista.

Lo curioso es que la influencer no necesitó hacer ninguna referencia directa a Mac Allister para quedar instalada en la conversación. Bastó con que compartiera su previa del partido y que, casi inmediatamente después, su expareja marcara un gol importante para que el tema escalara.

El look albiceleste de Camila Mayan para alentar a la Selección

Además de mostrar la picada y el encuentro con amigos, Camila Mayan también compartió imágenes de su outfit para ver el partido. La influencer apostó por una estética completamente alineada con los colores argentinos, una elección que rápidamente fue comentada por sus seguidores.

Las historias de Cami Mayan
Las historias de Cami Mayan Foto: Instagram @camimayan

De acuerdo con lo publicado, eligió un microshort blanco, una musculosa blanca con estampa de sol, una camisa celeste con rayas blancas y medias bucaneras de algodón también blancas. La combinación reforzó el espíritu mundialista y acompañó el clima de expectativa por el duelo ante Suiza.

El detalle del vestuario no es menor: en eventos deportivos de alto impacto, los famosos suelen marcar tendencia con sus looks, cábalas y formas de alentar. En este caso, Camila se mostró relajada, entre amigos y con una propuesta sencilla pero muy representativa de la pasión argentina.

Redes, Mundial y famosos: la fórmula que hizo viral a Camila Mayan

La viralización del nombre de Camila Mayan demuestra una vez más cómo los partidos de la Selección argentina exceden lo estrictamente deportivo. Cada jugada, cada gol y cada reacción en redes puede abrir nuevas conversaciones, especialmente cuando involucra a figuras conocidas del espectáculo o del universo influencer.

En este caso, la combinación fue perfecta para generar impacto: un partido decisivo, un gol de Alexis Mac Allister, una publicación previa de Camila Mayan y el recuerdo de su antigua relación. Todo eso ocurrió en una ventana de tiempo muy corta, lo que potenció la reacción inmediata de los usuarios.

La influencer, por su parte, se mostró como una hincha más, disfrutando el encuentro con una fórmula clásica para cualquier argentino durante un Mundial: amigos, comida y camiseta albiceleste. Esa naturalidad también ayudó a que su contenido conectara con miles de personas que estaban viviendo el partido de una manera similar.

Selección ArgentinaCamila MayanMundial 2026
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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