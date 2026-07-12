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Por qué el árbitro expulsó a Breel Embolo en Argentina-Suiza: qué es la confusión de identidad

El delantero suizo vio la tarjeta roja a los 82′ luego de que João Pinheiro revisara una jugada con Leandro Paredes por confusión de identidad a instancias del VAR. Qué dice el reglamento.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Breel Embolo fue expulsado en Suiza vs Argentina.
Breel Embolo fue expulsado en Suiza vs Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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La polémica se instaló en el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. A los 82 minutos, el árbitro João Pinheiro expulsó al delantero suizo Breel Embolo tras revisar una jugada con Leandro Paredes a instancias del VAR.

Qué es y cuándo aplica la confusión de identidad que se usó para expulsar al jugador de Suiza

En el fútbol, la confusión de identidad ocurre cuando el árbitro sanciona disciplinariamente al jugador equivocado: por ejemplo, muestra amarilla o roja a un futbolista que no cometió la infracción.

En lo ocurrido entre Argentina y Suiza, Pinheiro amonestó a Paredes por una falta contra Embolo. Tras la llamada del VAR, el árbitro revertió su decisión ya que el delantero del Stade Rennes simuló la infracción y se tiró.

Ante esta situación, el juez amonestó al “7″ de Suiza y, como este ya estaba amonestado, le mostró la tarjeta roja.

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Breel Embolo
Breel Embolo fue expulsado en Suiza vs Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Por qué el VAR llamó al árbitro en la roja a Embolo

Según el protocolo VAR de IFAB, esta es una de las situaciones revisables: el VAR puede asistir al árbitro ante un “error claro y obvio” o un incidente grave no advertido, incluyendo mistaken identity, es decir, cuando se amonesta o expulsa al jugador incorrecto.

El VAR actúa en estas ocasiones porque el objetivo no es discutir si la falta fue o no en cualquier jugada menor, sino evitar una injusticia disciplinaria evidente.

En resumen, la confusión de identidad es cuando se castiga al jugador equivocado, y el VAR actúa para corregir esa tarjeta si las imágenes muestran claramente quién fue el verdadero infractor.

Cómo sigue el Mundial 2026

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Por su parte, las semifinales del Mundial 202 se jugarán el lunes 14 de julio a las 16:00 y el martes 15, también a las 16:00.

Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El partido que define el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium a las 18:00hs de Argentina.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.

Selección ArgentinaSelección SuizaMundial 2026Árbitro
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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