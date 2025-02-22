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Turquía puede alterar el equilibrio de poder en Medio Oriente: el posible acuerdo con Siria y los escenarios que se abren

Rusia podría interpretarlo como una intrusión en su esfera de influencia, Irán podría sentir que su influencia se reduce e Israel sentirse directamente amenazado por la presencia de aviones F-16 y bases turcas en Siria.

Fátima C. Funes - Geopolítica en acción
Por Fátima C. Funes - Geopolítica en acción
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Manifestaciones de sirios en Estambul, Turquía. Foto: Reuters.
Manifestaciones de sirios en Estambul, Turquía. Foto: Reuters.
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El conflicto sirio, que estalló en 2011 como parte de las revueltas de la Primavera Árabe, ha sido uno de los más sangrientos y devastadores del siglo XXI. Tras más de una década de guerra, el régimen de Bashar al-Assad ha caído, marcando posiblemente un punto de inflexión histórico en Medio Oriente.

Este cambio no solo redefine el futuro de Siria, sino que también coloca a Turquía en una posición estratégica sin precedentes. ¿Estamos ante el inicio de una nueva era de cooperación entre Ankara y Damasco, o simplemente frente a un nuevo capítulo de tensiones regionales?

Manifestantes con la nueva bandera de Siria. Foto: Reuters.
Manifestantes con la nueva bandera de Siria. Foto: Reuters.

Manifestantes con la nueva bandera de Siria. Foto: Reuters.

Turquía y sus intereses estratégicos en Siria: un juego de poder

Desde el inicio del conflicto, Turquía ha tenido dos objetivos claros: neutralizar a las milicias kurdas y gestionar la crisis de refugiados. Para Ankara, las Unidades de Protección Popular (YPG) no son solo un grupo rebelde, sino una extensión del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), una organización que considera terrorista. Con operaciones militares como “Escudo del Éufrates” (2016), “Rama de Olivo” (2018) y “Primavera de la Paz” (2019), Turquía ha consolidado su control en el norte de Siria, asegurando su frontera y proyectando su poder en la región.

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Pero el costo fue muy alto. Turquía alberga a más de 3.6 millones de refugiados sirios, la mayor población de desplazados del conflicto. Esta carga ha generado tensiones internas, especialmente en un contexto de crisis económica y creciente descontento social.

Manifestaciones de sirios en Estambul, Turquía. Foto: Reuters.
Manifestaciones de sirios en Estambul, Turquía. Foto: Reuters.

Manifestaciones de sirios en Estambul, Turquía. Foto: Reuters.

Con la caída del régimen de Bashar al-Assad, Siria se encuentra en un proceso de transición política que podría redefinir el equilibrio de poder en Medio Oriente. Este cambio ha permitido que Ankara y Damasco exploren oportunidades de cooperación que antes parecían impensables. Recientemente se han iniciado conversaciones para establecer acuerdos de cooperación en defensa, mediadas por Rusia. Sin embargo, las negociaciones son lentas y están cargadas de tensiones históricas y políticas.

Acuerdos de defensa: un giro estratégico de alto impacto

Uno de los aspectos más impactantes de este nuevo acercamiento es la propuesta de cooperación en defensa entre Turquía y Siria. Este acuerdo incluiría el despliegue de aviones F-16 y la construcción de bases militares turcas en territorio sirio. Este movimiento no solo cambiaría el panorama geopolítico de la región, sino que también enviaría un mensaje claro a otros actores como Rusia, Irán e Israel: Turquía está dispuesta a jugar un papel dominante en el futuro de Siria.

La industria de defensa turca, que ha crecido exponencialmente en la última década, podría ser clave en este acuerdo. Los drones Bayraktar TB2, que han demostrado su eficacia en conflictos como Libia y Nagorno-Karabaj, podrían ser desplegados en Siria, cambiando las reglas del juego en términos de seguridad y defensa.

Este posible acuerdo entre Turquía y Siria podría alterar drásticamente el equilibrio de poder en la región. Rusia, que ha sido un aliado clave del anterior régimen sirio, podría ver el establecimiento de bases militares turcas como una intrusión en su esfera de influencia, lo que podría generar fricciones entre Ankara y Moscú. Por otro lado, Irán, otro aliado tradicional de Damasco, podría sentir que su influencia en Siria se ve reducida, lo que aumentaría las tensiones con Turquía.

En cuanto a Israel, la presencia de aviones F-16 y bases turcas en Siria podría ser vista como una amenaza directa, especialmente si estas instalaciones están cerca de la frontera sirio-israelí. Israel ha llevado a cabo numerosos ataques aéreos en Siria para evitar el fortalecimiento de Irán y Hezbolá, y la presencia turca podría complicar este escenario.

Posibles escenarios: ¿qué deparará el futuro?

  • División de influencias según intereses: Turquía, Rusia e Irán podrían llegar a un acuerdo tácito para dividir el territorio sirio según sus intereses estratégicos, manteniendo cada uno su influencia en áreas específicas. Sin embargo, este frágil equilibrio podría romperse en cualquier momento.
  • Aumento de las tensiones: si Turquía avanza con sus planes sin consultar a Rusia e Irán, esto podría llevar a un aumento de las tensiones y posibles enfrentamientos indirectos en Siria.
  • Normalización con Israel: por otro lado, Turquía podría usar su nueva posición en Siria como moneda de cambio para mejorar sus relaciones con Israel, ofreciendo garantías de seguridad a cambio de una normalización más profunda.

Un futuro incierto pero lleno de oportunidades

El conflicto sirio ha redefinido las dinámicas políticas y sociales de Medio Oriente, y Turquía ha sido uno de sus principales protagonistas. Con la caída del régimen de Bashar al-Assad y el inicio de conversaciones para establecer acuerdos de cooperación en defensa, Turquía tiene la oportunidad de consolidarse como un actor clave en la reconstrucción y estabilización de Siria. Sin embargo, este nuevo escenario también presenta desafíos significativos, tanto a nivel regional como internacional.

El futuro de las relaciones Turquía-Siria dependerá de la capacidad de Ankara para navegar estos dilemas y equilibrar sus intereses estratégicos con un compromiso genuino hacia la paz y la estabilidad en la región. Si Turquía logra hacerlo, podría emerger como un líder indiscutible en el nuevo orden regional. Pero si fracasa, podría enfrentarse a nuevas tensiones y conflictos en un escenario ya de por sí muy complejo.

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Fátima C. Funes - Geopolítica en acción
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