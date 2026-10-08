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Limpiaban el atún, cambiaban su país de origen y pagaban menos: la maniobra millonaria que descubrieron en EE.UU.

Una investigación aduanera reveló cómo importadores declaraban otro país de origen para evitar aranceles. Las autoridades identificaron US$8,5 millones en ingresos fiscales estimados no percibidos.

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El pescado era sometido a procesamientos mínimos, como limpieza y empaquetado, antes de ingresar al mercado estadounidense.
El pescado era sometido a procesamientos mínimos, como limpieza y empaquetado, antes de ingresar al mercado estadounidense. Foto: Google Gemini.
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Una investigación sobre las importaciones de atún a Estados Unidos permitió descubrir una maniobra comercial destinada a evitar el pago de aranceles. El caso fue investigado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), a través de su centro especializado en productos agrícolas y preparados.

Según informó CBP en un comunicado publicado el 8 de octubre de 2026, el procedimiento consistía en capturar atunes en el océano Pacífico mediante embarcaciones de bandera extranjera y trasladarlos posteriormente a otro país.

Atún en un barco pesquero de EE.UU.
La investigación comenzó a partir de dudas sobre el verdadero origen del pescado importado. Foto: Google Gemini.

Allí, el pescado era sometido a procesamientos mínimos, como limpieza y empaquetado, antes de ingresar al mercado estadounidense. Los importadores utilizaban ese paso intermedio para declarar un país de origen diferente y evitar los aranceles correspondientes.

Cómo funcionaba la maniobra millonaria con el atún

  • La investigación comenzó a partir de dudas sobre el verdadero origen del pescado importado.
  • Con la colaboración de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), los especialistas determinaron que limpiar y empaquetar el atún en otro territorio no modifica su origen comercial.
  • De acuerdo con las normas federales aplicables, el país de origen del pescado depende de la bandera del barco que lo capturó, independientemente del lugar donde se realicen esas tareas posteriores.
  • Los importadores cuestionaron esta interpretación, pero la sede central de CBP respaldó las conclusiones de los investigadores.
  • El comunicado oficial no identifica a las empresas involucradas ni precisa qué países fueron utilizados para realizar el procesamiento.

Cuánto dinero detectaron las autoridades estadounidenses

La investigación permitió identificar aproximadamente US$8,5 millones en ingresos fiscales estimados que Estados Unidos habría dejado de percibir.

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CBP también informó que los importadores comenzaron a presentar correctamente sus declaraciones, lo que generó unos US$1,3 millones adicionales en medidas comerciales correspondientes a 789 declaraciones de importación.

Atún pescado en Estados Unidos.
De acuerdo con las normas federales aplicables, el país de origen del pescado depende de la bandera del barco que lo capturó. Foto: Google Gemini.

Además, las autoridades procesan cinco declaraciones voluntarias de incumplimientos previos y diez sanciones, con montos esperados cercanos a US$8,9 millones. Estas cifras corresponden a conceptos diferentes y no representan dinero recuperado en su totalidad.

CBP confirmó que continuará supervisando las importaciones de atún para prevenir nuevas maniobras de fraude comercial y transbordos ilegales.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal26.com con la asistencia de la IA.

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