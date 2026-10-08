Limpiaban el atún, cambiaban su país de origen y pagaban menos: la maniobra millonaria que descubrieron en EE.UU.

Una investigación sobre las importaciones de atún a Estados Unidos permitió descubrir una maniobra comercial destinada a evitar el pago de aranceles. El caso fue investigado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), a través de su centro especializado en productos agrícolas y preparados.
Según informó CBP en un comunicado publicado el 8 de octubre de 2026, el procedimiento consistía en capturar atunes en el océano Pacífico mediante embarcaciones de bandera extranjera y trasladarlos posteriormente a otro país.
Allí, el pescado era sometido a procesamientos mínimos, como limpieza y empaquetado, antes de ingresar al mercado estadounidense. Los importadores utilizaban ese paso intermedio para declarar un país de origen diferente y evitar los aranceles correspondientes.
Cómo funcionaba la maniobra millonaria con el atún
- La investigación comenzó a partir de dudas sobre el verdadero origen del pescado importado.
- Con la colaboración de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), los especialistas determinaron que limpiar y empaquetar el atún en otro territorio no modifica su origen comercial.
- De acuerdo con las normas federales aplicables, el país de origen del pescado depende de la bandera del barco que lo capturó, independientemente del lugar donde se realicen esas tareas posteriores.
- Los importadores cuestionaron esta interpretación, pero la sede central de CBP respaldó las conclusiones de los investigadores.
- El comunicado oficial no identifica a las empresas involucradas ni precisa qué países fueron utilizados para realizar el procesamiento.
Cuánto dinero detectaron las autoridades estadounidenses
La investigación permitió identificar aproximadamente US$8,5 millones en ingresos fiscales estimados que Estados Unidos habría dejado de percibir.
CBP también informó que los importadores comenzaron a presentar correctamente sus declaraciones, lo que generó unos US$1,3 millones adicionales en medidas comerciales correspondientes a 789 declaraciones de importación.
Además, las autoridades procesan cinco declaraciones voluntarias de incumplimientos previos y diez sanciones, con montos esperados cercanos a US$8,9 millones. Estas cifras corresponden a conceptos diferentes y no representan dinero recuperado en su totalidad.
CBP confirmó que continuará supervisando las importaciones de atún para prevenir nuevas maniobras de fraude comercial y transbordos ilegales.
Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal26.com con la asistencia de la IA.