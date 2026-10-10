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Fin de semana largo en el AMBA: cuándo terminan las lluvias y qué día será el mejor para hacer planes

El pronóstico anticipa un comienzo inestable, con precipitaciones y ráfagas, pero las condiciones cambiarán con el paso de las horas. Cuándo mejorará el tiempo y cómo estarán las temperaturas durante el sábado, domingo y lunes.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lluvias; tormentas
Lluvias; tormentas Foto: Pexels
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El fin de semana largo en el AMBA tendrá condiciones muy diferentes entre el sábado, el domingo y el lunes. El pronóstico anticipa un comienzo inestable, fresco y ventoso, pero también una mejora progresiva que permitirá recuperar los planes al aire libre.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el sábado concentrará las mayores probabilidades de lluvia, mientras que el domingo y el lunes ofrecerán un panorama más estable en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Sábado con lluvias y fuertes ráfagas

El sábado 10 de octubre será la jornada más complicada del fin de semana largo. Durante la madrugada, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70%.

Por la mañana y la tarde todavía podrían registrarse lluvias o lloviznas aisladas, aunque las posibilidades comenzarán a disminuir. Hacia la noche, el riesgo de nuevas precipitaciones bajará hasta ubicarse entre el 0% y el 10%.

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Tormentas y lluvias. Foto: NA.

La temperatura mínima será de 13 °C y la máxima alcanzará los 17 °C. Además, el viento soplará desde el sur a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante las primeras horas del día podrían producirse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda asegurar objetos en balcones, patios y terrazas. Quienes deban salir deberían llevar paraguas, abrigo y una prenda impermeable.

Domingo: mejora el tiempo y sube la temperatura

El panorama cambiará durante el domingo 11 de octubre. La probabilidad de lluvias descenderá hasta ubicarse entre el 0% y el 10%, por lo que no se esperan precipitaciones importantes.

Lluvias y tormentas.
Lluvias y tormentas bajan la temperatura y obligan a sacar el abrigo. Foto: REUTERS

La jornada comenzará fresca, con una mínima de 12 °C, pero durante la tarde la temperatura podría alcanzar los 19 °C. El viento continuará soplando desde el sector sur, aunque con menor intensidad.

Por sus condiciones, el domingo se perfila como el mejor día del fin de semana largo para organizar una salida, visitar parques, recorrer ferias o realizar actividades al aire libre.

Cómo estará el lunes feriado

Para el lunes 12 de octubre, último día del descanso extendido, se mantendrá el tiempo estable. El pronóstico anticipa una mínima de 13 °C y una máxima de 18 °C, sin lluvias previstas.

El viento soplará desde el sudeste a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, por lo que se espera una jornada fresca, pero agradable.

De esta manera, el fin de semana largo comenzará con lluvias, viento y bajas temperaturas, pero finalizará con una mejora marcada. El domingo será la jornada más conveniente para salir, mientras que el lunes también ofrecerá buenas condiciones para disfrutar de actividades fuera de casa.

ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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