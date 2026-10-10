Por problemas en su Alpine, Franco Colapinto debió abandonar en la sprint del GP de Singapur, que quedó en manos de Max Verstappen

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: EFE

Franco Colapinto debió abandonar en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur por problemas en su Alpine cuando se desarrollaba la cuarta vuelta.

El argentino iba detrás del auto de seguridad y perdió potencia repentinamente en su monoplaza, lo que lo obligó a detenerse y perder una buena oportunidad de sumar puntos.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: REUTERS

Fue una carrera marcada por los abandonos, en la que nueve autos no pudieron enfrentar la bandera a cuadros por diferentes situaciones.

También quedará marcada por la insólita situación que vivieron los autos de McLaren en la última vuelta. Cuando ambos se dirigían a sumar puntos, un toque entre Lando Norris y Oscar Piastri hizo que el australiano no pudiera terminar la carrera y su compañero cayera al octavo lugar.

La sprint quedó en manos de Max Verstappen, quien se adueñó de la carrera de punta a punta, mientras que las Ferraris de Lewis Hamilton y Charles Leclerc completaron el podio.

La zona de puntos quedó completa con Andrea Kimi Antonelli (4°), Liam Lawson (5°), Ollie Bearman (6°), Nico Hülkenberg (7°) y Lando Norris (8°). En tanto, el compañero de Franco Colapinto en Alpine, Pierre Gasly, quedó en la puerta de sumar una unidad al quedar 9°.

Dónde ver en vivo a Colapinto en el GP de Singapur

Toda la actividad del Gran Premio de Singapur podrá seguirse en la Argentina mediante la plataforma de streaming Disney+.

Este es el cronograma completo con horarios argentinos: