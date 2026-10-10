comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Por problemas en su Alpine, Franco Colapinto debió abandonar en la sprint del GP de Singapur, que quedó en manos de Max Verstappen

El piloto argentino sufrió fallas en su monoplaza y no pudo continuar en el circuito asiático. El neerlandés se quedó con la victoria en una carrera plagada de DNF.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: EFE
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Franco Colapinto debió abandonar en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur por problemas en su Alpine cuando se desarrollaba la cuarta vuelta.

El argentino iba detrás del auto de seguridad y perdió potencia repentinamente en su monoplaza, lo que lo obligó a detenerse y perder una buena oportunidad de sumar puntos.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: REUTERS

Fue una carrera marcada por los abandonos, en la que nueve autos no pudieron enfrentar la bandera a cuadros por diferentes situaciones.

También quedará marcada por la insólita situación que vivieron los autos de McLaren en la última vuelta. Cuando ambos se dirigían a sumar puntos, un toque entre Lando Norris y Oscar Piastri hizo que el australiano no pudiera terminar la carrera y su compañero cayera al octavo lugar.

Contenido Recomendado

Franco Colapinto se quedó en las puertas de la Q3 y largará 11° en la carrera Sprint del GP Singapur:cómo continúa la actividad en Marina Bay

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur.

La locura de Valtteri Bottas en la Fórmula 1:recorrió 420 kilómetros en bicicleta durante 3 días para llegar al GP de Singapur

Valtteri Bottas; Fórmula 1

La sprint quedó en manos de Max Verstappen, quien se adueñó de la carrera de punta a punta, mientras que las Ferraris de Lewis Hamilton y Charles Leclerc completaron el podio.

La zona de puntos quedó completa con Andrea Kimi Antonelli (4°), Liam Lawson (5°), Ollie Bearman (6°), Nico Hülkenberg (7°) y Lando Norris (8°). En tanto, el compañero de Franco Colapinto en Alpine, Pierre Gasly, quedó en la puerta de sumar una unidad al quedar .

Dónde ver en vivo a Colapinto en el GP de Singapur

Toda la actividad del Gran Premio de Singapur podrá seguirse en la Argentina mediante la plataforma de streaming Disney+.

Este es el cronograma completo con horarios argentinos:

  • Sábado 10 de octubre, 10.00: clasificación para el Gran Premio.
  • Domingo 11 de octubre, 9.00: carrera principal.
Gran Premio de SingapurFranco ColapintoFórmula 1
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La Justicia de Brasil le puso fin a la novela:Boca enfrentará a Vasco da Gama en el Maracaná por la Copa Sudamericana

    La Justicia de Brasil le puso fin a la novela: Boca enfrentará a Vasco da Gama en el Maracaná por la Copa Sudamericana

  2. Impactantes imágenes:la maniobra de un luchador mexicano que terminó con la muerte de un árbitro durante una pelea

    Impactantes imágenes: la maniobra de un luchador mexicano que terminó con la muerte de un árbitro durante una pelea

  3. La drástica decisión de Julián Álvarez luego de la novela del mercado de pases con el Barcelona

    La drástica decisión de Julián Álvarez luego de la novela del mercado de pases con el Barcelona

  4. Qué le pasó a Leandro Paredes:jugó 16 minutos contra Instituto, se lesionó y encendió las alarmas en Boca

    Qué le pasó a Leandro Paredes: jugó 16 minutos contra Instituto, se lesionó y encendió las alarmas en Boca

  5. Franco Colapinto emuló su “Divebomb” en el GP de Singapur 2024 y la Fórmula 1 destacó los tiempos de su veloz reacción

    Franco Colapinto emuló su “Divebomb” en el GP de Singapur 2024 y la Fórmula 1 destacó los tiempos de su veloz reacción
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Argentina prepara una renovación militar:tres submarinos, nuevos fusiles y una base estratégica en Ushuaia

Argentina prepara una renovación militar: tres submarinos, nuevos fusiles y una base estratégica en Ushuaia

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados y bloquea el avance de la oposición contra el DNU 70

Javier Milei apuntó contra el socialismo y habló de la “estafa de las banderas nobles”:“No defienden derechos, defienden cajas”

Milei recibió a Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos:la frase de la senadora en medio los rumores por sus diferencias con el Gobierno

Economía

ANSES:cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026 y de cuánto sería el aumento

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026 y de cuánto sería el aumento

Beneficios para jubilados de ANSES en supermercados:cómo obtener hasta un 25% de descuento en octubre

Suben las acciones argentinas en Wall Street y baja el Riesgo País en medio de una jornada positiva para los mercados

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Internacionales

Videos impactantes:la fuerza del huracán Isaías en Estados Unidos

Huracán Isaías en Estados Unidos.

Rumbo a las Malvinas:qué traslada el buque de Chile que va a atravesar aguas argentinas y genera gran tensión entre ambos países

“Está temblando”:hablaban de fútbol, empezó el terremoto en Panamá y huyeron del estudio en vivo

Qué se sabe del terremoto en Panamá hoy:dónde fue el epicentro, cuántas réplicas hubo y qué países activaron alertas por tsunami