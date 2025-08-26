Jorge Castro en Canal 26: detalles del posible encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un

El especialista analizó lo que sería la reunión de líderes, en busca de fortalecer los lazos. Escuchalo en la nota.

Jorge Castro sobre el posible encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un Foto: Captura de video.

El analista internacional Jorge Castro sigue aportando su fina mirada acerca de los temas más importantes que se producen alrededor del planeta en el programa 26 PM, por la pantalla de Canal 26.

En este caso, Castro analizó el posible encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un, en un hecho que marcaría un antes y un después en la historia moderna.

“En el Salón Oval, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, le pidió a Donald Trump que se entrevistara con el líder norcoreano, Kim Jong-un, nación que está totalmente enfrentada a los países occidentales y es el principal aliado de Rusia”, inició el especialista.

“El presidente asiático lo señaló como el único que podía lograr un proceso de paz en la península coreana. Además, agregó que estaba dispuesto a respaldarlo en todos sus planos para que se llegara a un acuerdo con Corea del Norte, que en este momento se encuentra enfrentado en todos sus términos”, amplió.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Kim Jong-un, líder de Corea del Norte. Foto: Reuters.

“En estos términos, esta reunión parece paradójica pero que no lo es porque el presidente de Corea del Sur, elegido recientemente, es un hombre de izquierda que ha sido un ex sindicalista de envergadura y ha sido crítico muchas veces de la presencia norteamericana en Corea del Sur. Al mismo tiempo, es profundamente pragmático y, por lo tanto, tiene muy en claro que Corea del Sur depende más que nunca, en términos de seguridad y en términos económicos y comerciales, de los Estados Unidos a través del presidente Donald Trump”, completó.