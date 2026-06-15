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Clima en Tucumán: cuál será la temperatura máxima este 15 de junio de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán? Para este 15 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 15 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Sureste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Suroeste 3 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Oeste 3 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 4 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 15°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 28m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 15 de junio de 2026, el pronóstico en Tucumán indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:07 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 15 de junio de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 4 - 17 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Este 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Este 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Este 3 - 9 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Sureste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Este 3 - 9 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Sureste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Sureste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Sureste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sureste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Sureste 3 - 11 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Sureste 3 - 12 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Sur 4 - 14 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Sur 4 - 17 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Sur 3 - 16 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Sur 2 - 16 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Suroeste 3 - 14 km/h 0% Cubierto
18:00 14° 14° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Cubierto
19:00 13° 13° Oeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Oeste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
21:00 13° 13° Oeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Oeste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Oeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Noroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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