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Clima en Santiago del Estero: cuál será la temperatura máxima este 15 de junio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 15 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Este 5 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Norte 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Norte 1 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 11 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 18°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 24m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 15 de junio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:05 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 15 de junio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 11 - 25 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noreste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Este 4 - 13 km/h 0% Cubierto
03:00 Este 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Este 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Este 5 - 10 km/h 0% Cubierto
09:00 Este 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Noreste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Norte 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Noreste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Norte 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Norte 10 - 24 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Norte 11 - 25 km/h 0% Cubierto
16:00 17° 17° Norte 11 - 25 km/h 0% Cubierto
17:00 17° 17° Norte 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Norte 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Norte 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Norte 3 - 7 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Norte 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Norte 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Noreste 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Este 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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