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Clima en Tierra del Fuego: cuál será la temperatura máxima este 20 de junio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 3°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 20 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 13h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 20 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Oeste 18 - 60 km/h
Lluvia
80% 0.6 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Oeste 8 - 45 km/h
Lluvia
90% 0.7 cm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 5 - 19 km/h
Lluvia
90% 2 mm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 9 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 3°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:56
Puesta del sol17:10
Horas de luz7h 14m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 20 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:56 y se pone a las 17:10, dando aproximadamente 7h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 20 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 9 - 31 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 15 - 37 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 43 - 38 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Oeste 15 - 48 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Oeste 22 - 64 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 Oeste 24 - 70 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Oeste 22 - 68 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 21 - 63 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Oeste 21 - 68 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 Oeste 18 - 60 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Oeste 22 - 64 km/h 80% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Oeste 23 - 77 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 23 - 70 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Suroeste 20 - 64 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Suroeste 14 - 57 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Suroeste 14 - 46 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 Oeste 12 - 47 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Oeste 8 - 45 km/h 90% 0.7 cm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Noroeste 6 - 35 km/h 90% 1.5 cm Nevada con cielo cubierto
19:00 Oeste 3 - 39 km/h 90% 1.6 cm Nevada con cielo cubierto
20:00 Suroeste 1 - 26 km/h 90% 1.7 cm Nevada con cielo cubierto
21:00 Sur 3 - 21 km/h 90% 2.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Sur 5 - 19 km/h 90% 2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Sur 9 - 26 km/h 80% 1.3 cm Nevada con cielo cubierto
24:00 Sur 12 - 35 km/h 70% 0.7 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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