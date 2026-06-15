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Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 15 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 15 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 41 - 68 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 36 - 67 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 35 - 57 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 41 - 72 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 9°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:42
Puesta del sol17:32
Horas de luz7h 50m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 15 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:42 y se pone a las 17:32, dando aproximadamente 7h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 15 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 41 - 72 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 40 - 70 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 33 - 65 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 39 - 66 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 37 - 67 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 39 - 68 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Oeste 37 - 70 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 39 - 70 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 39 - 72 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 41 - 68 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 39 - 68 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 38 - 67 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 38 - 63 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Oeste 36 - 66 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Oeste 39 - 64 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Oeste 39 - 66 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Oeste 41 - 70 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Oeste 36 - 67 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 33 - 59 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 32 - 55 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 34 - 56 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 34 - 59 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 35 - 57 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 36 - 59 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 39 - 63 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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