Impactante explosión en un bar de Madrid: más de 20 heridos, tres de ellos en estado grave

Ocurrió en el barrio de Vallecas. Autoridades investigan una fuga de gas.

Explosión en un café de Madrid Foto: via REUTERS

Una fuerte explosión registrada en la tarde del sábado en el bar ‘Mis Tesoros’, ubicado en el barrio de Puente de Vallecas en Madrid, dejó al menos 25 personas heridas, de las cuales tres se encuentran en estado grave, según informaron los servicios de emergencia de la capital española.

El estallido también afectó al edificio de viviendas que se encontraba situado encima del local, y se cree que fue causado por una “concentración de gases”, según confirmó un portavoz de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Explosión en un café de Madrid Foto: via REUTERS

Según pudo indicar el diario El País, los bomberos trabajan intensamente en el lugar y evalúan el estado estructural del edificio, que sufrió importantes daños. Debido al daño del edificio, las autoridades descartaron el uso de maquinaria pesada, lo que dificultó las tareas de rescate.

Además, el medio español especificó que en el edificio afectado residen 11 familias, quienes deberán ser evacuadas temporalmente mientras se realizan evaluaciones y reparaciones en el inmueble.

Por su parte, la policía local de España cortó el tránsito en las inmediaciones del bar para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. En el lugar se desplegaron 18 dotaciones de Bomberos, incluidas unidades especializadas como la unidad canina y drones de vigilancia proporcionados por la Policía de Madrid.

Explosión en Madrid. Fuente: Reuters

“Estamos pendientes de la situación en Puente de Vallecas. Nuestros equipos de emergencia trabajan sin descanso”, señaló el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a través de sus redes sociales.

Aunque las autoridades apuntan inicialmente a una acumulación de gas como causa del siniestro, la investigación continúa abierta. Técnicos especializados se encuentran analizando el sistema de suministro del local y los posibles fallos de ventilación o seguridad.

En los videos publicados por los vecinos, se puede ver como el techo se encuentra parcialmente derrumbado y los ladrillos esparcidos por el suelo. Por otro lado, los servicios médicos y de protección civil confirmaron la atención a 25 personas, aunque remarcaron que dos de ellos se encuentran “potencialmente graves”.

En el lugar, además, la policía movilizó a los perros rastreadores y drones para las tareas de desescombro y búsqueda de personas.