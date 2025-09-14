Rusia habló por primera vez sobre el asesinato de Charlie Kirk: “Deben aclarar si esto es un episodio aislado o una tendencia”

El portavoz del Kremlin, Dmitiri Peskov,dijo además que la sociedad norteamericana está “extremadamente polarizada”.

Asesinato de Charlie Kirk. Foto: via REUTERS

El portavoz del Kremlin, Dmitiri Peskov, se refirió por primera vez este domingo al asesinato del activista ultraconservador estadounidense, Charlie Kirk, y mencionó que la sociedad norteamericana está “extremadamente polarizada”: “Que la sociedad (estadounidense) está extremadamente polarizada, eso es efectivamente así“.

Al mismo tiempo, Peskov consideró que “son las fuerzas de seguridad estadounidenses las que deben aclarar si esto es un episodio aislado o una tendencia, que es algo mucho peor”.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin. Foto: Reuters.

Trump responsabiliza a la “izquierda radical” por el asesinato de Kirk

Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su postura respecto de quién fue el responsable de acabar con la vida del activista de 31 años.

Trump define que el ataque fue responsabilidad de la “izquierda radical” y de los “lunáticos”, al tiempo que prometió asistir al entierro de Kirk.

Donald Trump junto a Charlie Kirk. Foto: Reuters (Cheney Orr)

Kirk fue considerado como una de las figuras clave para la victoria electoral del mandatario republicano contra la candidata demócrata Kamala Harris en 2024, por haber movilizado el voto de los más jóvenes.

El ultraconservador asesinado fue un activista muy influyente y un estrecho aliado de Trump, quien murió el pasado miércoles tras haber recibido un disparo en su cuello mientras daba una charla pública en la Universidad Utah Valley.

El detenido y acusado de haber disparado y matado a Kirk es Tyler Robinson, un joven de 22 años a quien se le imputa haber manipulado el rifle que acabó con la vida de Kirk desde un tejado cercano.

Incluso la familia de Robinson declaró que en el último tiempo empezó a interesarse mucho más por la política que antes y que había llegado a mencionar el nombre de Kirk en una de las conversaciones recientes que había mantenido.

Su detención se dio más de 30 horas después de haber efectuado el disparo mortal.

Por el momento, la Justicia estadounidense no ofreció más detalles acerca de los cargos y acusaciones que enfrentará Robinson en los próximos meses, aunque se estima que podría ser imputado por asesinato con agravantes, un delito que incluso puede llegar a castigarse con la pena de muerte.