Arabia Saudita y Pakistán firmaron un “acuerdo estratégico de defensa mutua” para fortalecer la disuasión conjunta

El pacto se firmó durante la visita de Estado del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif a Riad, donde se reunió con el príncipe heredero y dirigente de facto saudita, Mohamed bin Salmán.

Shehbaz Sharif (izquierda) y Mohammed bin Salman (derecha). Foto: Reuters (Saudi Press Agency)

Arabia Saudita y Pakistán firmaron este miércoles un “acuerdo estratégico de defensa mutua”, en el cual se comprometen a defenderse en caso de ataque, poco tiempo después del bombardeo de Israel contra Hamás en Qatar.

El acuerdo “tiene como objetivo desarrollar aspectos de cooperación en defensa entre los dos países y fortalecer la disuasión conjunta contra cualquier agresión”, señaló el comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán en Islamabad.

Según la agencia de noticias oficial saudita ‘SPA’, el pacto se firmó durante la visita de Estado del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif a Riad, donde se reunió con el príncipe heredero y dirigente de facto saudita, Mohamed bin Salmán.

Pakistán, quien posee armas nucleares y hace cuatro meses vivió su peor enfrentamiento en décadas con India, y Arabia Saudita sellaron este acuerdo que estipula que “cualquier agresión contra uno de los dos países se considerará una agresión contra ambos”.

Es importante recordar que Pakistán es el único país musulmán con armas nucleares, lo que puede significar un elemento de disuasión directa clave, frente a Israel, y mirando al futuro para Arabia Saudita.

El contexto del acuerdo entre Arabia Saudita y Pakistán

El anuncio se produce tras el ataque israelí del 9 de septiembre contra el movimiento palestino Hamás en Doha, una ofensiva sin precedentes que sacudió a Qatar y puso en vilo a la rica región del Golfo que, hasta entonces contaba con la protección militar de Washington, su histórico aliado.

Si bien Riad busca diversificar sus alianzas, este acercamiento a Islamabad no borra los importantes vínculos comerciales de Arabia Saudita con India, otra potencia nuclear.

India, uno de los mayores importadores de crudo del mundo, cubre más del 85% de sus necesidades gracias a proveedores extranjeros, entre los que se encuentran Arabia Saudita e Irak, que por sí solos representaron el 45% de las importaciones indias de crudo en 2024.