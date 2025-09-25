Cumbre del Rey Carlos III y el príncipe Harry en Londres: las definiciones sobre el futuro del duque de Sussex

Tras años de tensiones y distanciamiento, sostuvieron un encuentro privado que apunta a limar asperezas y establecer reglas claras sobre la participación de Harry en la vida pública. A su vez, la reunión abre la puerta para conocer cómo el duque de Sussex sostiene su independencia financiera y mantiene su estilo de vida fuera del Palacio de Buckingham.

El Rey Carlos III y el príncipe Harry, Reino Unido. Foto: Pinterest.

Tras años de distanciamiento y polémicas mediáticas, el rey Carlos III y su hijo menor, el príncipe Harry, sostuvieron una reunión privada en Londres, calificada por la prensa como una “cumbre de paz”. Este encuentro marca un intento por recomponer los lazos familiares y establecer pautas claras sobre la participación de Harry en la vida pública británica.

El príncipe Harry, que renunció a sus deberes reales en 2020 y reside actualmente en Estados Unidos junto a Meghan Markle y sus hijos Archie y Lilibeth, mantuvo a lo largo de estos años un vínculo limitado con la Corona. Sin embargo, su regreso temporal al Reino Unido generó la necesidad de un diálogo directo con su padre, Carlos III, para trazar lineamientos sobre futuras apariciones y compromisos.

El Príncipe Harry, duque de Sussex.

De acuerdo con el Daily Mail, el acuerdo alcanzado permite que Harry regrese “cuatro o cinco veces al año para eventos públicos”. La finalidad de estas apariciones será cumplir con compromisos laborales o institucionales, desvinculados de la vida familiar o de actos oficiales de la Corona.

“El Rey es un hombre indulgente, pero ha sido absolutamente claro al defender la decisión de su difunta madre de que no puede haber miembros ‘mitad dentro, mitad fuera’ de la familia real trabajadora”, afirmó el medio británico, subrayando la continuidad del enfoque de Isabel II sobre la estricta dedicación que exige la familia real.

Este acercamiento también generó especulaciones sobre el impacto que podría tener en la posición de su hermano, el príncipe William, heredero al trono. Sin embargo, fuentes cercanas aclararon que el encuentro “nada tiene que ver con su presencia en actos vinculados a la Corona”.

Príncipes William y Harry. Foto: WPA Pool/Getty Images

El distanciamiento de Harry con la familia real se intensificó a raíz de su relación con Meghan Markle. La oposición de algunos miembros de la monarquía, incluyendo la difunta reina Isabel II, por considerarla alejada del linaje real, sumada a la rebeldía natural del príncipe, lo llevó a renunciar a los beneficios derivados de su título y mudarse a Estados Unidos.

Allí, su prioridad fue garantizar la seguridad de su esposa e hijos, un asunto que incluso lo llevó a presentar un recurso de amparo, desestimado por la justicia local. En este contexto, el príncipe manifestó a la BBC: “Algunos miembros de mi familia no me van a perdonar haber escrito un libro y nunca me perdonarán por otras muchas cosas, pero me encantaría una reconciliación con mi familia. No tiene sentido seguir peleando más”.

¿De qué vive el príncipe Harry tras renunciar a sus deberes reales?

Más allá de los aspectos familiares, la situación económica de Harry y Meghan fue foco de atención. Durante años, la mayor parte de sus ingresos provenía del Ducado de Cornualles, administrado por Carlos III, que en 2019 recaudó más de 28 millones de dólares, y de la Subvención Soberana, un aporte estatal para cubrir gastos vinculados a deberes reales.

Príncipe Harry y Meghan Markle.

Actualmente, los duques aclararon que buscan independizarse financieramente y dejar de percibir la Subvención Soberana, aunque continuarán recibiendo seguridad financiada por el Estado británico, lo que mantiene abierto el debate sobre los costos para los contribuyentes.

Harry y Meghan también cuentan con un patrimonio personal considerable. Harry heredó gran parte de la fortuna de su madre, la princesa Diana, estimada en 16,9 millones de dólares, además de un fondo fiduciario de más de 13 millones al cumplir 30 años. Meghan, por su parte, consolidó su carrera como actriz en la serie “Suits” (La ley de los audaces), donde percibía 50.000 dólares por capítulo, y generó ingresos adicionales a través de proyectos de moda, estilo de vida y colaboraciones comerciales.

Ambos registraron la marca “Royal Sussex” y cuentan con una gran influencia global, incluyendo más de 10 millones de seguidores en Instagram, lo que les permite generar ingresos mediante libros, documentales y producciones audiovisuales.

Meghan Markle en su serie de "Con amor, Meghan", en Netflix.

El acercamiento en Londres podría beneficiar o empeorar la relación entre padre e hijo, y también redefinir la forma en que Harry se relaciona con la Corona. Aunque todavía existen tensiones y un historial de desencuentros mediáticos, la reunión apunta a limar asperezas y sentar las bases de una nueva etapa de colaboración, donde se equilibren los intereses familiares, institucionales y personales.