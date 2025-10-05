Hamás denunció que continúan los bombardeos sobre Gaza y acusa a Netanyahu de mentir

Los mensajes de las autoridades de la franja llegaron a la vez que Trump anunciaba que Israel ha acordado una “línea de retirada inicial”.

La Franja de Gaza. Foto: REUTERS

Hamás denunció este sábado que los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza no han cesado y acusó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de mentir sobre reducir su ofensiva en el enclave, después de que el grupo islamista aceptara liberar todos los rehenes bajo las condiciones del plan de paz de Estados Unidos.

“El bombardeo continuo y las masacres de la ocupación exponen las mentiras de Netanyahu sobre reducir las operaciones militares contra civiles”, criticó Hamás en un comunicado.

Militantes de Hamás durante el funeral de Marwan Issa, en la Franja de Gaza. Foto: Reuters (Ramadan Abed)

El grupo palestino aseguró que las redadas “salvajes” y los bombardeos han provocado la muerte de setenta personas desde la madrugada del sábado y pidió a la comunidad internacional ejercer “toda la presión posible para poner fin a la guerra de exterminación y hambruna que atraviesa la Franja de Gaza desde hace dos años”.

Palestinos protestan contra una orden de evacuación del ejército israelí en la ciudad de Gaza. Foto: Reuters.

Otro comunicado del Gobierno de Gaza (en manos de Hamás) también denunció que Israel ha “ignorado el llamado a un cese al fuego anunciado” por el presidente estadounidense, Donald Trump, así como también ha ignorado la respuesta “positiva” de Hamás a su propuesta para el plan de paz.

Los mensajes de las autoridades de la franja llegaron a la vez que Trump anunciaba que Israel ha acordado una “línea de retirada inicial” en Gaza y que dicha línea ha sido compartida con Hamás. El mandatario pidió al grupo islamista aceptar estas condiciones para dar paso a un cese al fuego “inmediato” que facilite la liberación de rehenes.

En la víspera, Hamás expresó su disposición a liberar todos los cautivos, vivos y muertos, que siguen bajo su poder y a negociar el resto del plan de Trump para poner fin a la guerra. Poco después, el presidente estadounidense exigió a Israel parar los bombardeos sobre Gaza “inmediatamente”.

Donald Trump presionó a Hamás para llegar a un acuerdo de paz en Gaza

En su publicación,Trump agradeció a Israel por suspender temporalmente los bombardeos sobre la Franja, gesto que consideró clave para avanzar en la liberación de rehenes y en la concreción del acuerdo. “Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz.Hamás debe actuar con rapidez; de lo contrario, todo se perderá”, advirtió.

La advertencia llega en un momento crítico, luego de que Hamás aceptara liberar a los cautivos israelíes bajo las condiciones del plan diseñado por la Casa Blanca. Trump subrayó que no permitirá “ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza” para la región y remarcó la necesidad de actuar con urgencia: “¡Hagamos esto, RÁPIDO! ¡Todos recibirán un trato justo!”.

El proyecto presentado el lunes en Washington propone un cese inmediato de las hostilidades, la liberación de los rehenes y la creación de un gobierno transitorio en Gaza, con la supervisión del propio presidente estadounidense y del ex primer ministro británico Tony Blair.