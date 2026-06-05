El último baile de Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar: las leyendas del Mundial 2026 que podrían disputar sus partidos de despedida

Último baile para Messi y Cristiano Ronaldo en un Mundial. Foto: Reuters.

La Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, no solo marcará el estreno del formato ampliado de 48 selecciones. También será, con alta probabilidad, el último Mundial para varios de los futbolistas más influyentes de las últimas dos décadas.

Figuras que dominaron la escena internacional, ganaron títulos históricos y dejaron una huella imborrable en el fútbol mundial se preparan para una despedida que promete ser tan emotiva como competitiva.

El Mundial 2026 pone fin a una era de futbolistas

El caso más emblemático es el de nuestro capitán, Lionel Messi que llega con 38 años (cumplirá 39 en medio de la competencia) y la posibilidad de disputar su sexto Mundial, un registro reservado para muy pocos jugadores en la historia. Desde su debut en Alemania 2006, Messi supo construir una carrera legendaria, coronada con la obtención de la tercera estrella para Argentina y múltiples récords individuales.

Lionel Messi probablemente juegue su último Mundial. Foto: NA (Martín Zabala)

A su lado en la discusión de los más grandes aparece Cristiano Ronaldo. El portugués también afrontará su sexta Copa del Mundo y, a los 41 años, buscará conquistar el único gran título que falta en su extraordinario palmarés. Máximo goleador histórico de selecciones nacionales y cinco veces ganador del Balón de Oro, Ronaldo sigue siendo una referencia para Portugal.

Cristiano Ronaldo llega con 41 años a este Mundial. Foto: REUTERS

Otro nombre que simboliza una era es Luka Modrić. El mediocampista croata, ganador del Balón de Oro en 2018, fue el líder de la selección que alcanzó la final de Rusia 2018 y el tercer puesto en Qatar 2022. Con 40 años, buscará cerrar su historia mundialista en el escenario más importante del planeta.

Luka Modrić jugará su último Mundial.

Brasil depositará muchas expectativas en Neymar, quien llegará a su cuarta Copa del Mundo. Considerado uno de los futbolistas más talentosos de su generación, el delantero llega con 34 años e intentará despedirse con una actuación memorable tras una carrera marcada por títulos, goles y también lesiones que condicionaron varios momentos clave.

Neymar llega con 34 años, pero arrastra muchas lesiones.

Entre las grandes figuras africanas sobresalen Mohamed Salah (33) y Sadio Mané (34). Salah, ídolo de Egipto y una de las máximas figuras del fútbol africano moderno, buscará dejar su marca en lo que podría ser su última gran cita internacional. Mané, por su parte, fue pieza fundamental en el crecimiento de Senegal y en la conquista de la Copa Africana de Naciones.

Salah y Mané juntos en Liverpool, jugarán su último Mundial.

Europa también verá las posibles despedidas de nombres históricos como Manuel Neuer (40) revolucionario en el puesto de arquero gracias a su estilo de “líbero”, y Harry Kane (32), máximo goleador histórico inglés y ganador de la Bota de Oro en Rusia 2018. Kane llegará además como uno de los delanteros más efectivos de su generación.

Manuel Neuer, histórico arquero alemán.

Harry Kane ya es un histórico delantero inglés.

Bélgica tendrá como referente a Romelu Lukaku (33), goleador histórico de los Diablos Rojos y protagonista de la denominada “generación dorada” belga. Aunque las lesiones afectaron parte de su recorrido reciente, sigue siendo una pieza clave para su selección.

Romelu Lukaku, otro histórico que se retirará de los Mundiales.

Otro veterano que buscará una despedida memorable es Edin Džeko. Considerado el mejor futbolista de la historia bosnia, construyó una carrera destacada en clubes europeos y se convirtió en el máximo goleador de su país. A los 40 años, disputar un nuevo Mundial sería el broche ideal para una trayectoria ejemplar.

Edin Džeko regresa a un Mundial tras su participación en 2014. Foto: REUTERS.

Más allá de los resultados, el Mundial 2026 tendrá un valor especial para los hinchas. Será el escenario donde una generación que marcó el fútbol del siglo XXI comparta, probablemente por última vez, el máximo torneo internacional.

Messi, Cristiano Ronaldo, Modrić, Neymar, Salah, Mané, Neuer, Kane, Lukaku y Džeko representan una época dorada que llega a su tramo final. Y cada partido será una oportunidad para disfrutar una última función de leyendas que cambiaron para siempre la historia del deporte.