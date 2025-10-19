Una potencia europea moderniza su Armada: incorporará minisubmarinos para apoyar a los agentes de Operaciones Especiales

Estos vehículos tácticos le permitirán a los militares desplazarse por superficie o en inmersión hacia los puntos costeros destinados para llevar a cabo las tareas asignadas.

Minisubmarino. Foto: James Fisher Defence

En un movimiento para potenciar sus capacidades militares, la Armada Española acordó la llegada de minisubmarinos que ayudarán en la inserción e infiltración de los agentes de Operaciones Especiales a puntos específicos para desarrollar acciones directas o de reconocimiento especial.

En esa línea, el sitio Defensa señaló que la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) va a recibir entre fines de 2026 y principios de 2027 estos Vehículos Tácticos de Buceo (TDV, Tactical Diving Vehicle).

Cómo son los minisubmarinos de la Armada Española

Estos minisubmarinos le permitirán a la Armada Española desplazar por superficie o en inmersión a los miembros de la FGNE hacia los puntos costeros destinados para llevar a cabo las tareas que se les asignen.

Para su adquisición, se elaboró el Documento de Necesidad Operativa (DNO) en el que se incluye la necesidad de incorporar los TDV. El pedido ya fue aprobado y ahora resta iniciar la generación de la correspondiente licitación.

El despliegue de minisubmarinos es más rápido recurriendo a su traslado en aviones como el A-400M, con capacidad para lanzarlos en paracaídas. También pueden ser llevados en diferentes tipos de buques de la Armada.

Minisubmarino. Foto: Wikipedia

En principio, los TDV tendrían capacidad para llevar entre seis y ocho soldados, desplazarse por superficie a velocidades de hasta más de 55 kilómetros por hora y en inmersión a unos 11 km/h.

Además, permitirían que la Armada Española lleve a cabo movimientos de varias decenas de kilómetros de forma especialmente discreta.

De esta manera, la Armada Española busca dar un paso importante en un contexto internacional cada vez más inestable, en el poseer herramientas de respuesta rápida es imprescindible.