Hamás confirmó que este lunes entregará el cuerpo de otro rehén a la Cruz Roja

En medio de las negociaciones y los acuerdos por la paz en la Franja de Gaza, el grupo islamista le entregará el cadáver a la Cruz Roja para que este sea llevado con las fuerzas de Israel.

Hamás entregará a otra rehén a Israel este lunes. Foto: EFE

A través de las Brigadas Al Qasam, el brazo armado del grupo terrorista Hamás, se anunció que este lunes estarán entregando al Ejército de Israel el cuerpo de un nuevo rehén.

La entrega de este cadáver será, como en las ocasiones anteriores, con la Cruz Roja como intermediaria entre Hamás e Israel.

El comunicado de las Brigadas Al Qasam señaló: “Como parte del Acuerdo Tormenta de Al Aqsa para el intercambio de prisioneros, las Brigadas Al Qasam entregarán el cuerpo de uno de los prisioneros de la ocupación que fue exhumado ayer en la Franja de Gaza a las 8 PM hora de Gaza”.

Este domingo, Al Qasam aseguró haber recuperado el cuerpo de un cautivo, en medio de la escalada de bombardeos israelíes en Gaza por una presunta violación de la tregua por parte de Hamás.

Miliciano de Hamás vigilando el traslado de los cuerpos de rehenes muertos a Gaza. Foto: REUTERS

Incluso, llegaron a decir que lo entregarían ese mismo domingo (por ayer) sin las condiciones en el terreno eran las “adecuadas”. Esto mismo lo dijo en referencia a los ataques que se dieron en el enclave y que acabaron con la vida de 45 personas.

No se conoce la identidad del cadáver que entregará Hamás a Israel

Como en otras oportunidades, Al Qasam no especificó a quién pertenece el cuerpo que entregará este lunes por la tarde.

Incluyendo al que devolverá este lunes, aún permanecen en Gaza 16 cautivos. En la última entrega de cuerpos, durante el sábado a la noche y el domingo de madrugada, estos pertenecían a los cautivos Tommy Rengel (israelí) y Suntaya Akrasi (tailandés), ambos asesinados en el ataque de los milicianos gazatíes liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023.

El cuerpo será entregado a las fuerzas israelíes. Foto: Reuters.

En la segunda entrega de cadáveres, Hamás incluyó un cuerpo que mantenía en su poder de que no se correspondía con ningún rehén, según el examen realizado por el Centro de Medicina Abu Kabir de Yafa (sur de Tel Aviv).

Se estima que una vez la Cruz Roja entregue el cuerpo a las fuerzas israelíes, el mismo será sacado del enclave y llevado al mismo instituto forense para su identificación.