Una turista argentina cayó desde un tercer piso en México y está internada con heridas graves: regresará al país en un avión sanitario

La mujer estaba pasando sus vacaciones en Tulum. La familia denuncia que no recibió el tratamiento adecuado y que los costos son muy altos y no los pueden costear. Además, corre riesgo de sufrir daños irreversibles si no recibe la atención médica necesaria de manera urgente.

El Hospital de Playa del Carmen, donde la mujer estuvo internada. Foto: Google.

Una turista argentina, Karina Alejandra Rott, cayó desde un tercer piso mientras estaba en sus vacaciones en México el sábado pasado por la madrugada. En medio de su tratamiento, se confirmó que será traída en un avión sanitario hacia la Argentina este mismo miércoles.

La mujer sufrió el accidente mientras pasaba sus vacaciones en la ciudad de Tulum. Está hospitalizada y no se dieron más detalles de cómo fue la caída o bajo qué circunstancias.

Karina estaba disfrutando de sus vacaciones en Tulum, México. Foto: Google.

Karina es oriunda de la ciudad de Las Grutas. El Gobierno de Río Negro facilita este avión sanitario para trasladarla de regreso a nuestro país.

Cómo está Karina Rott, la mujer que cayó desde un tercer piso en México

Los familiares de Karina detallaron que sufrió dos fracturas expuestas, lesiones en las vértebras L2 y L5, y una fractura en el tobillo izquierdo.

También destacaron que estas lastimaduras requieren intervención quirúrgica urgente para evitar consecuencias irreversibles, tales como una parálisis o la amputación de un miembro inferior.

Karina Alejandra Rott, turista argentina accidentada en México.. Foto: Redes sociales

Según la información suministrada por LM Cipolletti, la familia notificó de inmediato al consulado argentino en Río Negro y también al Gobierno Provincial.

A partir de allí, se estableció la disposición de un avión sanitario para traerla de regreso.

Una amiga de Karina, Belén, detalló a los medios locales que el gobernador Alberto Weretilneck se encargó de gestionar el envío del avión sanitario y que se aguarda la autorización médica para su traslado.

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

En ese sentido, detalló que “la idea es traerla a la Argentina y operarla acá, ya que allá los valores son imposibles de costear, y no hay tiempo ya. Corre riesgo en cada segundo que pasa”.

Sin respuestas por parte de la Embajada Argentina en México

En el mismo contexto de esta tragedia, la familia denunció que no tuvo respuestas por parte de la Embajada y el Consulado de Argentina en México, así como tampoco de parte de la Cancillería.

“La familia ha contactado desesperadamente a la Embajada y el Consulado de Argentina en México, así como a la Cancillería, sin recibir respuestas ni soluciones efectivas hasta el momento”, comentó uno de los familiares de Karina.

También denunciaron que, pese a la gravedad de su situación de salud, la mujer no recibió la atención adecuada en los hospitales públicos locales. Primero fue atendida en el Hospital de Playa del Carmen y luego en el Hospital General Agustín O´Horán en Mérida, pero en ambos centros sanitarios no le ofrecieron la atención necesaria.

“Los hospitales privados, por su parte, exigen costos exorbitantes que la familia, con recursos limitados, no puede costear”, explicó la propia familia.

También los familiares de Karina llevaron a cabo una colecta para cubrir los gastos médicos y de traslado. Y señalaron que debieron pagar los costos del traslado desde un hospital a otro.

“Vino de vacaciones, llegó hace dos semanas y de verdad está muy grave. Necesitamos un millón de pesos para operarla y son 60 mil dólares”, informó una sobrina de Karina que vive en México, explicando el motivo de visita de la mujer a aquel país.