Una histórica aerolínea anunció su cierre definitivo tras más de seis décadas de servicio: el motivo

Una de las aerolíneas regionales más antiguas de América anunció el cese de sus operaciones, dejando comunidades aisladas y evidenciando la crisis que atraviesa el sector aéreo.

Aerolínea Kenai Aviation. Foto: Facebook / Kenai Aviation.

El panorama del transporte aéreo en Estados Unidos volvió a sufrir un golpe con el cierre de Kenai Aviation, una aerolínea regional con más de seis décadas de historia en Alaska. Fundada en 1959, la compañía fue durante años un vínculo vital entre comunidades aisladas del norte del país, pero las consecuencias financieras de la pandemia terminaron por sellar su destino.

El anuncio fue realizado por su propietario, Joel Caldwell, a través de un mensaje publicado en Facebook que rápidamente se viralizó entre empleados, pasajeros y vecinos de la región. “La respuesta a la pandemia afectó a todos, pero para la mayoría solo es un recuerdo doloroso”, escribió.

Aerolínea Kenai Aviation. Foto: Facebook / Kenai Aviation.

“Para mí, y para Kenai Aviation, el Covid-19 nos dejó una carga de deuda que no hemos podido superar. Hoy, el banco está reclamando esa deuda. Tenemos que cesar todas las operaciones de inmediato. Estoy devastado”, agregó el empresario, quien también se desempeña como piloto en Alaska Airlines.

Kenai Aviation, una de las aerolíneas más antiguas de Estados Unidos, quebró por problemas financieros

Caldwell había adquirido la compañía en 2018 con el objetivo de modernizar sus operaciones y ampliar su flota, que llegó a contar con siete aeronaves. Durante sus años de servicio, Kenai Aviation conectó ciudades y localidades como Fairbanks, Homer, Seward, Kenai, Valdez, Glennallen y Unalakleet, siendo una herramienta esencial para la movilidad en una de las regiones más extensas y menos accesibles del país.

Sin embargo, el impacto económico del Covid-19 resultó insostenible. “Cargar con esa deuda aumentó el impacto de cada obstáculo que tuvimos que enfrentar”, reconoció Caldwell en su comunicado. Entre las dificultades recientes, mencionó la paralización temporal de un avión que cubría la ruta a Unalakleet, lo que generó pérdidas económicas y afectó a la comunidad local.

Joel Caldweel, dueño de Kenai Aviation, junto a su esposa, en la foto que compartieron al anunciar el cierre. Foto: Facebook / Kenai Aviation.

“Cuando nuestro avión estuvo fuera de servicio este verano, no poder atender a Unalakleet no solo lastimó a una comunidad que amo, también nos dañó económicamente”, señaló.

A pesar de los esfuerzos por conseguir apoyo financiero, el empresario no logró cerrar acuerdos con inversores. “Necesitamos capital, necesitamos socios, necesitamos un salvavidas. Ese inversor está ahí afuera, solo tenemos que encontrarlo”, había dicho semanas antes del anuncio definitivo.

El cierre dejó incertidumbre entre los pasajeros que ya habían adquirido boletos. De acuerdo con el Anchorage Daily News, muchos se enteraron de la noticia de manera sorpresiva, pese a que los vuelos recientes se encontraban con plena ocupación.

Aerolínea Kenai Aviation. Foto: Facebook / Kenai Aviation.

El fin de Kenai Aviation genera también preocupación entre las comunidades rurales de Alaska, que dependen fuertemente del transporte aéreo para su conexión con el resto del estado. La empresa había retomado las rutas hacia Unalakleet en abril de 2025, tras la suspensión de los vuelos de Ravn Alaska, aunque su tarifa de 495 dólares por tramo, según KNOM, había impulsado la competencia con otras operadoras locales.

El cierre de esta histórica compañía se enmarca en un escenario de crisis para las aerolíneas regionales estadounidenses. En los últimos meses, Kachina Air (Texas) y Verijet también se declararon en bancarrota, mientras que Spirit Airlines enfrenta su segunda quiebra del año, según reportó Reuters.

Con la desaparición de Kenai Aviation, Alaska pierde una parte de su historia aérea y un eslabón fundamental en la conectividad de su territorio.