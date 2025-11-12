Un socio estratégico: Corea del Sur realiza inversiones millonarias en un país de Sudamérica

Corea del Sur consolida su presencia en América del Sur con una fuerte apuesta, donde ya ha invertido más de US$ 6.700 millones en sectores como minería, infraestructura y tecnología.

El país de Sudamérica que está en la mira de Corea del Sur. Foto: unsplash

Corea del Sur ha puesto su mirada en América del Sur y más particularmente en Perú, dado que el país incaico se ha convertido en uno de sus socios más prometedores.

Inclusive, las cifras confirman una apuesta sólida y a largo alcance con valores que superan los 6.700 millones de dólares, algo que fortalece cada vez más el vínculo económico entre Seúl y Lima.

El foco está puesto en sectores clave como lo son la minería, la infraestructura y la tecnología. Y es que el interés de Corea del Sur se centra en combinar recursos naturales, desarrollo industrial e innovación tecnológica.

Corea del Sur apuesta fuerte en Perú. Foto: Unsplash.

Por ello, el país asiático impulsa proyectos bajo el modelo de alianzas público-privadas (PPP), una forma de financiar obras de gran escala mientras se fomenta la cooperación institucional.

El astillero SIMA del Callao, uno de los proyectos más emblemáticos entre Perú y Corea del Sur

Uno de los proyectos más importantes de esta nueva etapa de colaboración entre los dos es el programa naval conjunto que se desarrolla en el astillero SIMA del Callao.

La empresa surcoreana HD Hyundai Heavy Industries lidera la construcción de cuatro buques para la Marina de Guerra del Perú, entre ellos una fragata, una patrulla oceánica y dos buques de desembarco, con una inversión aproximada de 462 millones de dólares.

En el proyecto se incluye transferencia de tecnología, capacitación de ingenieros locales y fortalecimiento de la infraestructura industrial marítima.

Perú recibe apoyo económico por parte de Corea del Sur. Foto: Unsplash.

En definitiva, la iniciativa marca un paso decisivo hacia la modernización tecnológica e industrial de Perú, lo que también abre las puertas a nuevas áreas de cooperación en defensa, innovación y transporte.

Por tanto, para el país sudamericano esta es una gran oportunidad para impulsar su crecimiento económico y cerrar brechas históricas en infraestructura, con un caudal de capital que le permite manejarse con mayor holgura en lo que representa a sus presupuestos en conceptos -como por ejemplo- de defensa.